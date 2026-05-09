البرهان يغلق باب التفاوض والسلام مع "الدعم السريع"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
0 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/البرهان-يغلق-باب-التفاوض-والسلام-مع-الدعم-السريع-1113240505.html
البرهان يغلق باب التفاوض والسلام مع "الدعم السريع"
البرهان يغلق باب التفاوض والسلام مع "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رفضه أي تسوية أو تفاوض مع قوات الدعم السريع. 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T05:44+0000
2026-05-09T05:44+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_0:31:1616:940_1920x0_80_0_0_c2bf78c2d765020fc4e5075bc7d54371.jpg
وشدد البرهان، خلال كلمة ألقاها من منطقة الدروشاب في الخرطوم بحري، أمس الجمعة، على أن الجيش لا يجري أي محادثات مع قوات الدعم السريع، قائلا: "ما عندنا معهم كلام، ولا عندنا معهم سلام"، في إشارة إلى نفي ما يتردد عن وجود اتصالات أو تفاوض بين الطرفين.وأشار البرهان إلى أن "السودانيين انخرطوا جميعًا في معركة الكرامة"، معتبرًا أن "القوات المسلحة السودانية تخوض الحرب دفاعًا عن الدولة السودانية ووحدتها وسيادتها"، وفقا لموقع "سودان ناو".وفي الوقت ذاته، أشار البرهان إلى أن "كل من يترك القتال وينضم إلى جانب الدولة يمكن مراجعة أمره"، بينما توعد بـ"محاسبة كل من يحمل السلاح ضد الدولة أو يدعم المتمردين"، وفق تعبيره.يأتي هذا التطور، بعدما صعّد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من لهجته، معلنًا استعداد قواته لـ"خوض حرب طويلة الأمد" ضد الجيش السوداني، وقال إن القتال قد يستمر "40 عاما" إذا استمرت المواجهات، وفق تعبيره.وأكد حميدتي أن قواته ما تزال تتمركز قرب أم درمان وعلى مشارف العاصمة، رغم إعلان الجيش استعادة السيطرة على الخرطوم في مارس/ آذار 2025.ورغم عودة تدريجية للحياة في أجزاء من الخرطوم وعودة أكثر من 1.8 مليون نازح، ما تزال أزمات الكهرباء والخدمات الأساسية تضرب مناطق واسعة، فيما تتعثر الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تسوية سياسية تنهي النزاع.
https://sarabic.ae/20260507/استهداف-المسيرات-لمطار-الخرطوم-هل-يدخل-السودان-في-صراعات-جديدة-بالمنطقة-1113197635.html
https://sarabic.ae/20260507/الخارجية-الروسية-موسكو-تعرب-عن-أملها-في-وقف-القتال-بالسودان-في-أقرب-وقت-1113187755.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107562937_180:0:1616:1077_1920x0_80_0_0_0d775543d7b526d626aa0a89af0a98a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي

البرهان يغلق باب التفاوض والسلام مع "الدعم السريع"

05:44 GMT 09.05.2026
© AP Photo / Frank Franklin IIرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
تابعنا عبر
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رفضه أي تسوية أو تفاوض مع قوات الدعم السريع.
وشدد البرهان، خلال كلمة ألقاها من منطقة الدروشاب في الخرطوم بحري، أمس الجمعة، على أن الجيش لا يجري أي محادثات مع قوات الدعم السريع، قائلا: "ما عندنا معهم كلام، ولا عندنا معهم سلام"، في إشارة إلى نفي ما يتردد عن وجود اتصالات أو تفاوض بين الطرفين.
وأشار البرهان إلى أن "السودانيين انخرطوا جميعًا في معركة الكرامة"، معتبرًا أن "القوات المسلحة السودانية تخوض الحرب دفاعًا عن الدولة السودانية ووحدتها وسيادتها"، وفقا لموقع "سودان ناو".

وأضاف البرهان أن من وصفهم بـ"الخائنين والمرتزقة والمأجورين" يسعون لاختطاف الدولة، لكنه شدد على أن "الوطنيين المخلصين" سيمنعون ذلك، مؤكدًا "رفض أي حلول تُفرض على السودانيين أو لا تحظى بقبولهم".

دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
استهداف "المسيرات" لمطار الخرطوم.. هل يدخل السودان في صراعات جديدة بالمنطقة؟
7 مايو, 19:33 GMT
وفي الوقت ذاته، أشار البرهان إلى أن "كل من يترك القتال وينضم إلى جانب الدولة يمكن مراجعة أمره"، بينما توعد بـ"محاسبة كل من يحمل السلاح ضد الدولة أو يدعم المتمردين"، وفق تعبيره.

ودعا السودانيين إلى تجاهل الشائعات، مؤكدًا أن الخرطوم "آمنة ومطمئنة"، كما وجّه التحية للـ"قوات المقاتلة في مختلف الجبهات، بما فيها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".

يأتي هذا التطور، بعدما صعّد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، من لهجته، معلنًا استعداد قواته لـ"خوض حرب طويلة الأمد" ضد الجيش السوداني، وقال إن القتال قد يستمر "40 عاما" إذا استمرت المواجهات، وفق تعبيره.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
الخارجية الروسية: موسكو تأمل وقفا قريبا للقتال في السودان
7 مايو, 12:47 GMT
وأكد حميدتي أن قواته ما تزال تتمركز قرب أم درمان وعلى مشارف العاصمة، رغم إعلان الجيش استعادة السيطرة على الخرطوم في مارس/ آذار 2025.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب السودانية للعام الرابع على التوالي، بعدما خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، وسط ما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

ورغم عودة تدريجية للحياة في أجزاء من الخرطوم وعودة أكثر من 1.8 مليون نازح، ما تزال أزمات الكهرباء والخدمات الأساسية تضرب مناطق واسعة، فيما تتعثر الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تسوية سياسية تنهي النزاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала