السيسي يشدد لنظيره الفرنسي على ضرورة إحياء العملية السياسية تمهيدا لقيام دولة فلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260509/السيسي-يشدد-لنظيره-الفرنسي-على-ضرورة-إحياء-العملية-السياسية-تمهيدا-لقيام-دولة-فلسطينية-1113274823.html
السيسي يشدد لنظيره الفرنسي على ضرورة إحياء العملية السياسية تمهيدا لقيام دولة فلسطينية
السيسي يشدد لنظيره الفرنسي على ضرورة إحياء العملية السياسية تمهيدا لقيام دولة فلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة سوى عبر إحياء عملية سياسية... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-09T15:56+0000
2026-05-09T15:56+0000
أخبار مصر الآن
أخبار فرنسا
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099300652_0:249:1280:969_1920x0_80_0_0_3983e7e41fb72f3a963753b711ed5f83.jpg
وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لوقف الحرب، مع التأكيد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.وأعرب الرئيس المصري عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة وقف التصعيد وتجنب المزيد من التدهور، مؤكدًا أن استمرار الأزمة يهدد أمن واستقرار المنطقة ويؤثر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.وتطرقت المباحثات أيضًا إلى الأوضاع في لبنان، حيث أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي.من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بالجهود المصرية، معربًا عن تطلعه إلى التوصل لتسوية سريعة للأزمة الراهنة بما يعيد الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.وتأتي الزيارة في إطار جولة رسمية لـ إيمانويل ماكرون إلى مصر، شملت المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب في الإسكندرية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260508/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-تفاصيل-عملية-تدمير-شبكة-أنفاق-جنوبي-غزة-1113215898.html
https://sarabic.ae/20250725/مصر-تقدر-الخطوة-ترحيب-عربي-بإعلان-فرنسا-اعتزامها-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103025380.html
https://sarabic.ae/20250407/قادة-مصر-والأردن-وفرنسا-يؤكدون-ضرورة-وقف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1099303781.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099300652_0:129:1280:1089_1920x0_80_0_0_fba78f3ad61f1aad9055151d5d0078fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار روسيا اليوم
أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار روسيا اليوم

السيسي يشدد لنظيره الفرنسي على ضرورة إحياء العملية السياسية تمهيدا لقيام دولة فلسطينية

15:56 GMT 09.05.2026
© Photoزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2026
© Photo
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه لا سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة سوى عبر إحياء عملية سياسية شاملة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن المباحثات تناولت تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية لوقف الحرب، مع التأكيد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تفاصيل عملية تدمير شبكة أنفاق جنوبي غزة
أمس, 10:44 GMT
وأعرب الرئيس المصري عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة وقف التصعيد وتجنب المزيد من التدهور، مؤكدًا أن استمرار الأزمة يهدد أمن واستقرار المنطقة ويؤثر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.
وأشار السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التوترات الإقليمية، مجددًا موقف القاهرة الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية، ورافضًا أي مساس بسيادة الدول أو مقدرات شعوبها.
وتطرقت المباحثات أيضًا إلى الأوضاع في لبنان، حيث أكد الجانبان أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي.
من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي بالجهود المصرية، معربًا عن تطلعه إلى التوصل لتسوية سريعة للأزمة الراهنة بما يعيد الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
مصر تقدر الخطوة... ترحيب عربي بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
25 يوليو 2025, 12:07 GMT
وتأتي الزيارة في إطار جولة رسمية لـ إيمانويل ماكرون إلى مصر، شملت المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب في الإسكندرية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
انفجار شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
‌‏قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
7 أبريل 2025, 14:38 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала