الصحة العالمية: ركاب السفينة المتضررة بفيروس "هانتا" في دائرة الخطر والمراقبة ضرورية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
الصحة العالمية: ركاب السفينة المتضررة بفيروس "هانتا" في دائرة الخطر والمراقبة ضرورية
أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بأن جميع من كانوا على متن السفينة المتضررة بفيروس "هانتا" يُعتبرون "مخالطين مرتفعي الخطورة" ويجب إخضاعهم للمراقبة. 09.05.2026, سبوتنيك عربي
الصحة العالمية: ركاب السفينة المتضررة بفيروس "هانتا" في دائرة الخطر والمراقبة ضرورية

16:40 GMT 09.05.2026
أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بأن جميع من كانوا على متن السفينة المتضررة بفيروس "هانتا" يُعتبرون "مخالطين مرتفعي الخطورة" ويجب إخضاعهم للمراقبة.
وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، مديرة قسم التأهب للأوبئة والجوائح بمنظمة الصحة العالمية، خلال إحاطة إعلامية بشأن تفشى فيروس "هانتا"، إن هناك الكثير من الإجراءات الصارمة سواء على السفينة أو على جزر الكنارى لمنع تفشى الفيروس في العالم.
وأكدت أنه "قبل بضع ساعات عقدنا اجتماعا موجزا مع الدول الأعضاء التي لديها مواطنون على متن السفينة، سواء من الركاب أو الطاقم، وما فعلناه هو أننا ناقشنا معهم التوجيهات التي أصدرناها من أجل النزول الآمن والكريم للركاب والطاقم".
الصحة العالمية: تفشي فيروس "هانتا" على سفينة سياحية لا يشير إلى جائحة
وأضافت ماريا فان كيركوف أنه "ستكون هناك قوارب صغيرة ستنقل ركاب السفينة في مجموعات إلى الرصيف، وهناك فحص طبي يتم إجراؤه، إذا كان هناك أي شخص تظهر عليه أعراض، فسيذهب فورا إلى طائرة إجلاء طبي".
وأعلنت الصحة العالمية في بيان لها، أمس الجمعة، عن تسجيل 6 إصابات مؤكدة بفيروس "هانتا" من أصل 8 حالات مشتبه بها، مشيرة إلى أن جميع الإصابات "من متحور فيروس الأنديز (آيه إن دي في)".
وأضاف البيان أن "منظمة الصحة العالمية تقيّم مستوى الخطر، الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم، بأنه منخفض، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر".
وغادرت السفينة "إم في هونديوس"، التي أصبحت محور اهتمام دولي، خليج "برايا" في الرأس الأخضر، يوم الأربعاء الماضي، متجهة إلى تينيريفي في أرخبيل جزر الكناري الإسبانية، حيث يُتوقع وصولها يوم غد الأحد. ومطلع الأسبوع المقبل، سيتم إخلاء السفينة هناك من نحو 150 راكبًا وفردًا من الطاقم ما زالوا على متنها.
خطر فيروس "هانتا" يعيد مشهد "جائحة كورونا" إلى الأذهان
وتخضع السفينة لإنذار صحي دولي، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أُبلغت منظمة الصحة العالمية بوفاة ثلاثة ركاب يُشتبه في أن سببها فيروس "هانتا".
وينتقل هذا الفيروس عادة من قوارض مصابة، غالبًا عبر البول أو الفضلات أو اللعاب. لكن خبراء أكدوا أن السلالة المكتشفة على متن السفينة، وهي فيروس "هانتا أنديس"، نادرة ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر.
وتوفي راكبان هولنديان وامرأة ألمانية، فيما أُنزل ثلاثة أشخاص يوم الأربعاء الماضي، في الرأس الأخضر. وبحسب المنظمة، لم تعد هناك أي حالة مشتبه بها على متن السفينة، لكن فترة الحضانة التي قد تصل إلى 6 أسابيع تستدعي الحذر.
