القوات الأوكرانية تشن أكثر من 7 آلاف هجوم باستخدام المسيرات خلال فترة الهدنة- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية نفذت 7151 غارة جوية باستخدام الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار.
2026-05-09T10:59+0000
10:50 GMT 09.05.2026 (تم التحديث: 10:59 GMT 09.05.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية نفذت 7151 غارة جوية باستخدام الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وفقًا لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، وخلال الاحتفال بالذكرى 81 ليوم النصر، الذي بدأ في تمام الساعة 00:00 من يوم 8 مايو/أيار، ستواصل جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار والبقاء في مواقعها وخطوطها التي كانت تحتلها سابقاً".
وأشار البيان إلى أنه "تم تسجيل 8970 خرقا لوقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وتابع البيان: "في ظل هذه الظروف، ردّت القوات المسلحة الروسية بالمثل على انتهاكات وقف إطلاق النار، حيث شنت ضربات انتقامية على مواقع إطلاق منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية ومواقع قذائف الهاون، فضلًا عن مراكز القيادة ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة".