عودة السفير وزيارة قائدة الجيوش الفرنسية… هل بدأت المصالحة الكبرى بين الجزائر وفرنسا... صور

شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال الفترة الأخيرة، تحولات لافتة أعادت ملف التقارب بين البلدين إلى واجهة الاهتمام السياسي والإعلامي، خاصة بعد عودة السفير... 10.05.2026

يأتي هذا بالتزامن مع الزيارة المهمة التي قامت بها أليس روفو، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش الفرنسية إلى الجزائر، في خطوة اعتبرها كثيرون مؤشرًا على رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة بعد فترة من التوتر الدبلوماسي والسياسي.وتأتي عودة السفير الفرنسي في سياق حساس يطغى عليه السعي لإعادة بناء الثقة بين البلدين، بعدما شهدت العلاقات الثنائية في السنوات الماضية حالة من المد والجزر بسبب ملفات الذاكرة والهجرة والتصريحات السياسية المتبادلة، غير أن التطورات الأخيرة توحي بأن الجزائر وباريس تدركان أهمية الحفاظ على قنوات الحوار، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل الإفريقي.ويرى بوغرارة أن هذه الزيارة تحمل أيضاً رسالة سياسية مفادها أن باريس تسعى إلى إعادة التوازن لعلاقاتها مع الجزائر بعد سنوات من الفتور، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها إفريقيا، وتنامي المنافسة الدولية على النفوذ في المنطقة، فالجزائر تمتلك ثقلاً سياسياً وأمنياً يجعلها شريكاً لا يمكن تجاهله في أي معادلة إقليمية.وأضاف المتحدث أنه رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت عودة السفير الفرنسي وزيارة المسؤولة العسكرية الفرنسية، إلا أن طريق المصالحة الكاملة بين البلدين لا يزال محفوفاً بالتحديات، وفي مقدمتها ملف الذاكرة الاستعمارية الذي يبقى القضية الأكثر حساسية في العلاقات الثنائية، كما أن الرأي العام في الجزائر ما يزال يتابع بحذر أي تقارب مع باريس، مطالباً بعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بعيداً عن أي حسابات تاريخية أو سياسية ضيقة.واعتبر بوغرارة أن "عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر ومشاركته في تخليد ذكرى مجازر الثامن من مايو، هو ووزيرة الجيوش الفرنسية، يؤكد بأن فرنسا تحاول تصحيح أخطائها التي قامت بها في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، وهي أسباب متعددة منها ما هو متعلق بالانتخابات الرئاسية الفرنسية ومحاولة اليمين المتطرف الوحدة من أجل خوض هذه الرئاسيات، ولم يكن لهم سوى ورقة الجزائر لتغطية خطاب الكراهية وتمرير الأيديولوجية الخاصة بهم لتحميل المهاجرين، وخاصة الجالية الجزائرية، مسؤولية ما تعيشه فرنسا من أزمات اقتصادية واجتماعية وانهيار للاقتصاد الفرنسي خاصة منذ ارتفاع الديون الداخلية، وللتغطية على الفشل في تسيير الشأن الداخلي الفرنسي وانهيار الحكومات".وأكد المتحدث أن "اقتراب الرئاسيات الفرنسية ومحاولة فرنسا إعادة التموقع في علاقتها مع الجزائر بعد أن خسرت الكثير من نفوذها الاقتصادي في البلاد وتحت ضغوط النقابات العمالية، وخاصة نقابة أرباب الأعمال التي فقدت الكثير من حصصها في الأسواق الجزائرية، أمام الشركاء الجدد للجزائر مثل الصين والأتراك وإيطاليا وإسبانيا وغيرهم، وبالتالي يضيف أن فرنسا من خلال هذه الخطوات أبرزها إرجاع السفير الفرنسي وإرسال وزيرة الجيوش الفرنسية للاحتفالات بذكرى مجازر الثامن من مايو، أكيد ستكون بداية لمحاولة ترميم العلاقات الجزائرية الفرنسية، وإن كانت هذه الخطوة سبقتها مكالمات هاتفية بين ماكرون والقيادة العليا في البلاد، وحتى إرسال وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر قبل أشهر أين تم التباحث حول الكثير من الملفات الأمنية، وبالتالي الأزمات كلها تنتهي بحوار". وأضاف: "أعتقد أن الخطوات المقبلة ستكون مكثفة في هذا الظرف الذي يتميز بكثرة التوتر في العلاقات الدولية والعالم وأسواق الطاقة، اضطر الكثير من الأصوات في فرنسا تتعالى لعودة العلاقات بين البلدين والتهدئة".

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

