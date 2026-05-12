الدفاع الروسية تنشر لقطات للحظة إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لنجاح أول عملية إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات.
2026-05-12T14:36+0000
14:21 GMT 12.05.2026 (تم التحديث: 14:36 GMT 12.05.2026)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لنجاح أول عملية إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات.
وتُبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، اللحظات الأولى من عملية الإطلاق الناجحة لصاروخ "سارمات" العابر للقارات.
تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرًا، من سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ "سارمات".
واطّلع الرئيس الروسي على تقرير كاراكاييف حول نجاح اختبار منظومة صواريخ "سارمات" عبر تقنية الفيديو.
وقد استمع الرئيس الروسي بوتين، عبر تقنية الفيديو، إلى تقرير كاراكاييف بشأن النجاح في اختبار منظومة "سارمات" الصاروخية.
وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العمل على تطوير وتعزيز قوى الردع في روسيا مستمر ولم ينقطع منذ بداية سنوات الألفين.
وقال بوتين خلال لقاء مع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكايف: "لقد استؤنف العمل على تطوير قوى الردع في روسيا وهو مستمر دون توقف منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبصراحة، لم يكن لدينا وقت لذلك حينها، يجب قول ذلك صراحة حيث كانت روسيا تمر بمرحلة صعبة للغاية في تاريخها".
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "سارمات" هي أقوى منظومة صاروخية في العالم، حيث تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها الصاروخ عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأي نظير غربي مماثل.
وقال بوتين: "هذه أقوى منظومة صاروخية في العالم، لا تقل قوة عن المجمع الصاروخي "فويفودا" الموجود في خدمتنا، والذي يعود للعهد السوفيتي كما ذكرنا للتو. تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأقوى نظير غربي موجود حالياً".
ورفع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، اليوم الثلاثاء، تقريرًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيه أنه سيتم وضع أول فوج صاروخي مجهز بمنظومة "سارمات" في حالة تأهب قتالي قبل نهاية العام الجاري.