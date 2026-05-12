https://sarabic.ae/20260512/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-للحظة-إطلاق-صاروخ-سارمات-العابر-للقارات-فيديو-1113353882.html

الدفاع الروسية تنشر لقطات للحظة إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات.. فيديو

الدفاع الروسية تنشر لقطات للحظة إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات.. فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لنجاح أول عملية إطلاق صاروخ "سارمات" العابر للقارات. 12.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-12T14:21+0000

2026-05-12T14:21+0000

2026-05-12T14:36+0000

رصد عسكري

العالم

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103871/56/1038715617_0:34:1330:782_1920x0_80_0_0_27a363ebbb3c581ccf11db638328c732.jpg

وتُبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، اللحظات الأولى من عملية الإطلاق الناجحة لصاروخ "سارمات" العابر للقارات.تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرًا، من سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية، تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ "سارمات".واطّلع الرئيس الروسي على تقرير كاراكاييف حول نجاح اختبار منظومة صواريخ "سارمات" عبر تقنية الفيديو.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العمل على تطوير وتعزيز قوى الردع في روسيا مستمر ولم ينقطع منذ بداية سنوات الألفين.وقال بوتين خلال لقاء مع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكايف: "لقد استؤنف العمل على تطوير قوى الردع في روسيا وهو مستمر دون توقف منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبصراحة، لم يكن لدينا وقت لذلك حينها، يجب قول ذلك صراحة حيث كانت روسيا تمر بمرحلة صعبة للغاية في تاريخها".أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "سارمات" هي أقوى منظومة صاروخية في العالم، حيث تزيد القدرة الإجمالية للشحنة القتالية التي يحملها الصاروخ عن أربعة أضعاف القدرة الإجمالية لأي نظير غربي مماثل.ورفع قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، الفريق أول سيرغي كاراكايف، اليوم الثلاثاء، تقريرًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد فيه أنه سيتم وضع أول فوج صاروخي مجهز بمنظومة "سارمات" في حالة تأهب قتالي قبل نهاية العام الجاري.

https://sarabic.ae/20260512/بوتين-العمل-على-تحسين-قوات-الردع-في-روسيا-مستمر-منذ-العقد-الأول-من-القرن-الحادي-والعشرين-1113352715.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, العالم, سلاح روسيا