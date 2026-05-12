الدفاع العراقية: صحراء "النجف" تخضع لسيطرة كاملة من القوات العراقية

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، أن صحراء النجف تخضع لسيطرة ومتابعة كاملة من قبل القوات العراقية، مبينة أن جميع المناطق مؤمّنة ضمن الخطط العسكرية... 12.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع في بيان لها، أنه "بحضور رئيس أركان الجيش العراقي، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وعدد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع، أجرت القوات الأمنية العراقية المتمثلة بقيادة عمليات كربلاء جولة ميدانية في صحراء النجف الأشرف". وعزت الوزارة الهدف من الجولة الميدانية للاطلاع على الواقع الأمني في المنطقة، وكشف حقيقة ما جرى تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود قواعد أو تحركات عسكرية مجهولة.وأكدت القيادات الأمنية العراقية خلال الجولة، أن "صحراء النجف تخضع لسيطرة ومتابعة كاملة من قبل القوات العراقية، وأن جميع المناطق مؤمّنة ضمن الخطط العسكرية والاستخبارية المعتمدة"، مشددين على "عدم وجود أي نشاط أو منشآت عسكرية مجهولة كما روّجت له بعض الصفحات والمنصات الإعلامية".وتابعت الوزارة العراقية في بيانها: أن "الجولة شهدت حضور قيادات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى، حيث تم الاطلاع ميدانيا على انتشار القطعات الأمنية وإجراءات تأمين الصحراء، في إطار الجهود المستمرة لحماية المناطق الصحراوية ومنع أي خرق أمني أو محاولات لاستغلال الشائعات بهدف إثارة الرأي العام".وكانت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي أكدت أمس الإثنين، "عدم وجود أي قواعد أو قوات غير مصرح بها على الأراضي العراقية، ولا سيما في مناطق صحراء كربلاء شرق النخيب والنجف".وكان قد تم تداول تقارير نقلا عن مسؤولين أمنيين عراقيين، في وقت سابق، تشير إلى أن قوات إسرائيلية استحدثت موقعاً سرياً في صحراء النجف، واستخدمته خلال الحرب التي أطلقها مع الولايات المتحدة على إيران. كما ادعى مسؤول أمني عراقي بأن "القوات الإسرائيلية بنت قاعدة في مدرج طيران مهجور"، مشيراً إلى أنه "لم يعد هناك قوات في المكان ولكنهم قد يكونوا تركوا خلفهم معدات".وكادت القاعدة أن تُكتشف ​في أوائل ⁠مارس/آذار بعدما ذكرت وسائل الإعلام العراقية الرسمية أن ‌راعي أغنام محليا أبلغ عن نشاط عسكري غير ‌معتاد، بما في ذلك تحركات طائرات هليكوبتر في المنطقة.وأفادت التقارير، نقلا عن أحد مصادرها، أنه تم إرسال قوات عراقية للتحقق ⁠من الأمر، لكن القوات الإسرائيلية لجأت ​إلى شن غارات جوية ⁠لإبعادها ومنع اكتشاف الموقع.وفي شكوى قُدّمت إلى الأمم المتحدة ⁠في وقت لاحق من مارس/آذار، قال العراق إن الهجوم شهد ‌مشاركة قوات أجنبية وغارات جوية، متهما الولايات المتحدة بالمسؤولية، إلا أن التقارير نفت، نقلا عن مصدر مطلع، ضلوع الولايات المتحدة في الأمر.

