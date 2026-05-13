https://sarabic.ae/20260513/بغداد-تكشف-تفاصيل-التحرك-العسكري-المجهول-في-صحراء-العراق-1113374830.html
بغداد تكشف تفاصيل التحرك العسكري "المجهول" في صحراء العراق
بغداد تكشف تفاصيل التحرك العسكري "المجهول" في صحراء العراق
سبوتنيك عربي
كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، أن القوات الأمنية أحبطت محاولة تمركز لقوة غير نظامية في منطقة صحراء النخيب جنوبي العراق، مشيرًا إلى "عدم وجود... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-13T14:18+0000
2026-05-13T14:18+0000
2026-05-13T14:26+0000
العراق
إسرائيل
كربلاء
النجف
القوات العراقية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0d/1113376227_0:0:778:437_1920x0_80_0_0_a3f99fa0c48c39c4a7dc6324cd89c697.jpg
وقال معن، في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "وفد أمني رفيع المستوى، ضم رئيس أركان الجيش وعددا من القيادات الأمنية، إضافة إلى المدير العام للدفاع، توجّه إلى مناطق الانتشار في الصحراء الممتدة بين كربلاء والنجف للاطلاع ميدانيا على ملابسات الحادث الأمني الأخير".وأشار معن إلى أن "التحقيقات الميدانية والمتابعة الاستخبارية أظهرت وجود محاولة تمركز مؤقت لقوة غير نظامية لساعات محدودة، إلا أن انتشار القوات الأمنية وسرعة استجابتها حالا دون استمرار وجودها".وختم معن حديثه، بالقول: "الأجهزة الأمنية تواصل عمليات الرصد والمتابعة الميدانية لمنع أي محاولات تهدد الأمن والاستقرار داخل البلاد".وتتسارع هذه التطورات على وقع تقارير دولية مثيرة للجدل، بدأت بما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت الماضي، التي أفادت بأن إسرائيل أقامت موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية، يشتبه بارتباطه بعمليات تستهدف إيران خلال الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران.وتصاعدت حدة الجدل، بعدما أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى وجود منشأة عسكرية سرية داخل الأراضي العراقية، قالت: "يعتقد أنها تستخدم في عمليات مرتبطة بإيران"، مع الإشارة إلى ما وصفته "بتدخلات خارجية يزعم أنها عرقلت مسار التحقيقات حول الموقع وظروف إنشائه".
https://sarabic.ae/20260512/الدفاع-العراقية-صحراء-النجف-تخضع-لسيطرة-كاملة-من-القوات-العراقية-1113357036.html
العراق
إسرائيل
النجف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0d/1113376227_55:0:638:437_1920x0_80_0_0_fef93359e2cd78e644c1adc6b544fc3d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, إسرائيل, كربلاء, النجف, القوات العراقية, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, إسرائيل, كربلاء, النجف, القوات العراقية, تقارير سبوتنيك, حصري
بغداد تكشف تفاصيل التحرك العسكري "المجهول" في صحراء العراق
14:18 GMT 13.05.2026 (تم التحديث: 14:26 GMT 13.05.2026)
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
كشف رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، سعد معن، أن القوات الأمنية أحبطت محاولة تمركز لقوة غير نظامية في منطقة صحراء النخيب جنوبي العراق، مشيرًا إلى "عدم وجود أي عناصر مسلحة خارجة عن إطار الدولة في المنطقة حاليا".
وقال معن، في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "وفد أمني رفيع المستوى، ضم رئيس أركان الجيش وعددا من القيادات الأمنية، إضافة إلى المدير العام للدفاع، توجّه إلى مناطق الانتشار في الصحراء الممتدة بين كربلاء والنجف للاطلاع ميدانيا على ملابسات الحادث الأمني الأخير".
وأضاف: "القوات الأمنية زارت الموقع الذي شهد حادث التعرض الأمني، والذي أسفر عن سقوط شهيد وإصابة اثنين من منتسبي القوات الأمنية، قبل الانتقال إلى منطقة شنانة لمتابعة المعلومات المتعلقة بوجود قوة مجهولة في المنطقة".
وأشار معن إلى أن "التحقيقات الميدانية والمتابعة الاستخبارية أظهرت وجود محاولة تمركز مؤقت لقوة غير نظامية لساعات محدودة، إلا أن انتشار القوات الأمنية وسرعة استجابتها حالا دون استمرار وجودها".
وبيّن معن أن الحادث الأمني وقع بعد تعرّض القوة العراقية لإطلاق نار من طائرات مسيّرة، مؤكدًا أن القوات الأمنية فرضت سيطرتها الكاملة على المنطقة، وأنه لا يوجد حاليًا أي وجود لقوة غير نظامية، سواء في شنانة وعموم صحراء النخيب أو في أي منطقة أخرى.
وختم معن حديثه، بالقول: "الأجهزة الأمنية تواصل عمليات الرصد والمتابعة الميدانية لمنع أي محاولات تهدد الأمن والاستقرار داخل البلاد".
وتتسارع هذه التطورات على وقع تقارير دولية مثيرة للجدل، بدأت بما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، السبت الماضي، التي أفادت بأن إسرائيل أقامت موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية، يشتبه بارتباطه بعمليات تستهدف إيران خلال الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران.
وبحسب الصحيفة، الموقع لم يظل بعيدا عن الأنظار طويلا، مشيرةً إلى وقوع غارات استهدفت قوات عراقية اقتربت من محيطه في تلك الفترة، ما زاد من غموض طبيعة المهمة التي يؤديها.
وتصاعدت حدة الجدل، بعدما أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى وجود منشأة عسكرية سرية داخل الأراضي العراقية، قالت: "يعتقد أنها تستخدم في عمليات مرتبطة بإيران"، مع الإشارة إلى ما وصفته "بتدخلات خارجية يزعم أنها عرقلت مسار التحقيقات حول الموقع وظروف إنشائه".