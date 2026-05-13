حقوقي سعودي: منتدى قازان يعزز الشراكات الدولية ويدعم التواصل بين المستثمرين وصناع القرار

سبوتنيك عربي

2026-05-13, سبوتنيك عربي

وقال الجهني، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى قازان الدولي "روسيا والعالم الإسلامي": "يعد المنتدى قناة مثالية للتواصل وبناء العلاقات واستكشاف فرص الاستثمار المشترك بين مختلف المناطق".وأضاف الحقوقي السعودي: "المستثمر بحاجة إلى معرفة دقيقة بالقوانين وعدم الاعتماد على معلومات غير موثوقة"، مؤكدًا أهمية "الرجوع إلى الجهات الرسمية والمتخصصة".كما حذّر الجهني من مخاطر الاحتيال، خاصة مع "انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد بعض رجال الأعمال على العلاقات الافتراضية"، موضحًا أن "بعض الأشخاص يدّعون صفات مهنية مثل المحاماة أو المحاسبة دون أن يكونوا مرخصين رسميًا".ودلّل الجهني على تحذيراته بـ"حالة لمستثمر من إحدى الدول تعرض للاحتيال بعد أن حوّل مبالغ مالية لشخص ادعى عمله في مكتب محاسبة بالرياض، ليتبين لاحقًا أنه محتال ولا يقيم أساسًا في المملكة".وختم الجهني حديثه بالتأكيد على "ضرورة الالتزام بالقنوات المالية الرسمية عند إجراء التحويلات والمعاملات المالية"، مشيرًا إلى "أهمية التعامل مع المصارف المعتمدة باعتبارها جهات خاضعة للرقابة وتوفر حماية أكبر للمستثمرين، ما يحدّ من مخاطر الاحتيال المالي أو ضياع الأموال".ويُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي الـ17 "روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو/ أيار الجاري. وبحسب المكتب الإعلامي لعمدة عاصمة تتارستان، أصبحت النسخة الحالية من هذا المنتدى، الأضخم في تاريخه. ويتوقع المنظمون حضور أكثر من 10 آلاف شخص من 103 دول، ويتضمن برنامجه 149 فعالية.

