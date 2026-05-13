حقوقي سعودي: منتدى قازان يعزز الشراكات الدولية ويدعم التواصل بين المستثمرين وصناع القرار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إلى أي مدى قانون "محاكمة النخبة" في إسرائيل يشرعن إعدام الأسرى؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
حقوقي سعودي: منتدى قازان يعزز الشراكات الدولية ويدعم التواصل بين المستثمرين وصناع القرار
سبوتنيك عربي
روسيا
منتدى قازان 2026
السعودية
استثمار
حصري
وقال الجهني، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى قازان الدولي "روسيا والعالم الإسلامي": "يعد المنتدى قناة مثالية للتواصل وبناء العلاقات واستكشاف فرص الاستثمار المشترك بين مختلف المناطق".وأضاف الحقوقي السعودي: "المستثمر بحاجة إلى معرفة دقيقة بالقوانين وعدم الاعتماد على معلومات غير موثوقة"، مؤكدًا أهمية "الرجوع إلى الجهات الرسمية والمتخصصة".كما حذّر الجهني من مخاطر الاحتيال، خاصة مع "انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد بعض رجال الأعمال على العلاقات الافتراضية"، موضحًا أن "بعض الأشخاص يدّعون صفات مهنية مثل المحاماة أو المحاسبة دون أن يكونوا مرخصين رسميًا".ودلّل الجهني على تحذيراته بـ"حالة لمستثمر من إحدى الدول تعرض للاحتيال بعد أن حوّل مبالغ مالية لشخص ادعى عمله في مكتب محاسبة بالرياض، ليتبين لاحقًا أنه محتال ولا يقيم أساسًا في المملكة".وختم الجهني حديثه بالتأكيد على "ضرورة الالتزام بالقنوات المالية الرسمية عند إجراء التحويلات والمعاملات المالية"، مشيرًا إلى "أهمية التعامل مع المصارف المعتمدة باعتبارها جهات خاضعة للرقابة وتوفر حماية أكبر للمستثمرين، ما يحدّ من مخاطر الاحتيال المالي أو ضياع الأموال".ويُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي الـ17 "روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو/ أيار الجاري. وبحسب المكتب الإعلامي لعمدة عاصمة تتارستان، أصبحت النسخة الحالية من هذا المنتدى، الأضخم في تاريخه. ويتوقع المنظمون حضور أكثر من 10 آلاف شخص من 103 دول، ويتضمن برنامجه 149 فعالية.
سبوتنيك عربي
11:04 GMT 13.05.2026
أكد الحقوقي السعودي خليل الجهني، أن "المشاركة في منتدى قازان الدولي، تمثل فرصة مهمة لتعزيز الامتياز التجاري"، مشيرًا إلى "أهمية المؤتمر في دعم العلاقات التجارية والسياسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا والجمهوريات الأخرى المشاركة".
وقال الجهني، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى قازان الدولي "روسيا والعالم الإسلامي": "يعد المنتدى قناة مثالية للتواصل وبناء العلاقات واستكشاف فرص الاستثمار المشترك بين مختلف المناطق".

وحول أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات والتجارة العالمية من الناحية القانونية، أوضح الجهني أن "الوعي بالأنظمة والتعليمات والتحديثات التشريعية يُعد من أهم العوامل، التي يجب أن يحرص عليها المستثمر قبل الدخول إلى أي سوق جديدة".

وأضاف الحقوقي السعودي: "المستثمر بحاجة إلى معرفة دقيقة بالقوانين وعدم الاعتماد على معلومات غير موثوقة"، مؤكدًا أهمية "الرجوع إلى الجهات الرسمية والمتخصصة".

وأشار الجهني إلى أن "المملكة العربية السعودية توفّر منظومة متكاملة لدعم المستثمرين، من خلال وزارة الاستثمار والجهات الحكومية المختلفة ومراكز الأعمال، إلى جانب وجود أكثر من 24 ألف محامٍ ومحامية، يتخصص عدد كبير منهم في قضايا الاستثمار، ما يساهم في توفير الاستشارات القانونية الموثوقة وتقليل المخاطر المحتملة".

كما حذّر الجهني من مخاطر الاحتيال، خاصة مع "انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد بعض رجال الأعمال على العلاقات الافتراضية"، موضحًا أن "بعض الأشخاص يدّعون صفات مهنية مثل المحاماة أو المحاسبة دون أن يكونوا مرخصين رسميًا".
"منتدى قازان 2026" يناقش مستقبل الصحافة الدولية والذكاء الاصطناعي
ودلّل الجهني على تحذيراته بـ"حالة لمستثمر من إحدى الدول تعرض للاحتيال بعد أن حوّل مبالغ مالية لشخص ادعى عمله في مكتب محاسبة بالرياض، ليتبين لاحقًا أنه محتال ولا يقيم أساسًا في المملكة".
وشدد الجهني على "أهمية التحقق من هوية الأشخاص والجهات التي يتم التعامل معها، والتأكد من تسجيلهم لدى الجهات المختصة، سواء عبر سجل المحامين أو الهيئات المهنية المعتمدة"، داعيًا المستثمرين إلى "الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية ووزارة الاستثمار ووزارة العدل للتحقق من صحة المعلومات والمهن".
وختم الجهني حديثه بالتأكيد على "ضرورة الالتزام بالقنوات المالية الرسمية عند إجراء التحويلات والمعاملات المالية"، مشيرًا إلى "أهمية التعامل مع المصارف المعتمدة باعتبارها جهات خاضعة للرقابة وتوفر حماية أكبر للمستثمرين، ما يحدّ من مخاطر الاحتيال المالي أو ضياع الأموال".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي الـ17 "روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو/ أيار الجاري. وبحسب المكتب الإعلامي لعمدة عاصمة تتارستان، أصبحت النسخة الحالية من هذا المنتدى، الأضخم في تاريخه. ويتوقع المنظمون حضور أكثر من 10 آلاف شخص من 103 دول، ويتضمن برنامجه 149 فعالية.
