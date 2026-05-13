حقوقي سعودي: منتدى قازان يعزز الشراكات الدولية ويدعم التواصل بين المستثمرين وصناع القرار
أكد الحقوقي السعودي خليل الجهني، أن "المشاركة في منتدى قازان الدولي، تمثل فرصة مهمة لتعزيز الامتياز التجاري"، مشيرًا إلى "أهمية المؤتمر في دعم العلاقات... 13.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد الحقوقي السعودي خليل الجهني، أن "المشاركة في منتدى قازان الدولي، تمثل فرصة مهمة لتعزيز الامتياز التجاري"، مشيرًا إلى "أهمية المؤتمر في دعم العلاقات التجارية والسياسية بين المملكة العربية السعودية وروسيا والجمهوريات الأخرى المشاركة".
وقال الجهني، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، على هامش فعاليات منتدى قازان الدولي "روسيا والعالم الإسلامي": "يعد المنتدى قناة مثالية للتواصل وبناء العلاقات واستكشاف فرص الاستثمار المشترك بين مختلف المناطق".
وحول أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات والتجارة العالمية من الناحية القانونية، أوضح الجهني أن "الوعي بالأنظمة والتعليمات والتحديثات التشريعية يُعد من أهم العوامل، التي يجب أن يحرص عليها المستثمر قبل الدخول إلى أي سوق جديدة".
وأضاف الحقوقي السعودي: "المستثمر بحاجة إلى معرفة دقيقة بالقوانين وعدم الاعتماد على معلومات غير موثوقة"، مؤكدًا أهمية "الرجوع إلى الجهات الرسمية والمتخصصة".
وأشار الجهني إلى أن "المملكة العربية السعودية توفّر منظومة متكاملة لدعم المستثمرين، من خلال وزارة الاستثمار والجهات الحكومية المختلفة ومراكز الأعمال، إلى جانب وجود أكثر من 24 ألف محامٍ ومحامية، يتخصص عدد كبير منهم في قضايا الاستثمار، ما يساهم في توفير الاستشارات القانونية الموثوقة وتقليل المخاطر المحتملة".
كما حذّر الجهني من مخاطر الاحتيال، خاصة مع "انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد بعض رجال الأعمال على العلاقات الافتراضية"، موضحًا أن "بعض الأشخاص يدّعون صفات مهنية مثل المحاماة أو المحاسبة دون أن يكونوا مرخصين رسميًا".
ودلّل الجهني على تحذيراته بـ"حالة لمستثمر من إحدى الدول تعرض للاحتيال بعد أن حوّل مبالغ مالية لشخص ادعى عمله في مكتب محاسبة بالرياض، ليتبين لاحقًا أنه محتال ولا يقيم أساسًا في المملكة".
وشدد الجهني على "أهمية التحقق من هوية الأشخاص والجهات التي يتم التعامل معها، والتأكد من تسجيلهم لدى الجهات المختصة، سواء عبر سجل المحامين أو الهيئات المهنية المعتمدة"، داعيًا المستثمرين إلى "الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية ووزارة الاستثمار ووزارة العدل للتحقق من صحة المعلومات والمهن".
وختم الجهني حديثه بالتأكيد على "ضرورة الالتزام بالقنوات المالية الرسمية عند إجراء التحويلات والمعاملات المالية"، مشيرًا إلى "أهمية التعامل مع المصارف المعتمدة باعتبارها جهات خاضعة للرقابة وتوفر حماية أكبر للمستثمرين، ما يحدّ من مخاطر الاحتيال المالي أو ضياع الأموال".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي الـ17 "روسيا والعالم الإسلامي" في مدينة قازان، خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو/ أيار الجاري. وبحسب المكتب الإعلامي لعمدة عاصمة تتارستان، أصبحت النسخة الحالية من هذا المنتدى، الأضخم في تاريخه. ويتوقع المنظمون حضور أكثر من 10 آلاف شخص من 103 دول، ويتضمن برنامجه 149 فعالية.