الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده جنوبي لبنان
2026-05-15T07:42+0000
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده جنوبي لبنان، ما يرفع حصيلة جنوده الذين لقوا حتفهم منذ بدء حربه ضد "حزب الله" اللبناني، مطلع مارس/ آذار الماضي، إلى 20 عنصرا.
ونشر الجيش الإسرائيلي، في بيان صباح اليوم الجمعة، بأن الرقيب أول نيغيف داغان، البالغ 20 عاما والمجند في الكتيبة 12 بلواء "غولاني"، قُتل خلال المعارك في جنوب لبنان.
ويخيّم التصعيد العسكري على المشهد بين لبنان وإسرائيل
، بعد غارات إسرائيلية دامية على لبنان وقعت يوم أمس، أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 8 أطفال، جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب.
يأتي ذلك في وقت اختُتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تُعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.
وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها
، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان الماضي بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.
وتُشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع
يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عُقدت في أبريل الماضي.