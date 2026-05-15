ميشوستين: حصة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ 40% متجاوزة "مجموعة السبع"

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن حصة دول "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وصلت إلى 40 في المئة، متجاوزة بذلك مؤشرات مجموعة... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-15T11:01+0000

وقال ميشوستين في رسالة مصورة موجهة إلى المشاركين والمنظمين وضيوف الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد: "لقد وصلت حصة دول بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالفعل إلى 40 في المئة، وهو أعلى بكثير من حصة مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي".وأردف ميشوستين: "ومن المتوقع أن تستمر هذه الفجوة في الاتساع على خلفية إعادة هيكلة الاقتصاد وطرق النقل الجارية".وأعلنت وزارة المالية الروسية، في 5 أيار/ مايو الجاري، أن دول مجموعة "بريكس" تمتلك إمكانات كبيرة في تطوير السيادة التكنولوجية، حيث يقدر حجم توسيع سوق تمويل التطوير التكنولوجي في دول المجموعة بنحو 406 مليارات دولار سنويا.يشار إلى أن "بريكس" هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.نهاية "قانون الغاب"... كيف تكسر "بريكس" قيود القطب الواحد؟

