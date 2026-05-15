ميشوستين: حصة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ 40% متجاوزة "مجموعة السبع"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
ميشوستين: حصة "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تبلغ 40% متجاوزة "مجموعة السبع"
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن حصة دول "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وصلت إلى 40 في المئة، متجاوزة بذلك مؤشرات مجموعة... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال ميشوستين في رسالة مصورة موجهة إلى المشاركين والمنظمين وضيوف الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد: "لقد وصلت حصة دول بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالفعل إلى 40 في المئة، وهو أعلى بكثير من حصة مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي".وأردف ميشوستين: "ومن المتوقع أن تستمر هذه الفجوة في الاتساع على خلفية إعادة هيكلة الاقتصاد وطرق النقل الجارية".وأعلنت وزارة المالية الروسية، في 5 أيار/ مايو الجاري، أن دول مجموعة "بريكس" تمتلك إمكانات كبيرة في تطوير السيادة التكنولوجية، حيث يقدر حجم توسيع سوق تمويل التطوير التكنولوجي في دول المجموعة بنحو 406 مليارات دولار سنويا.يشار إلى أن "بريكس" هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
11:01 GMT 15.05.2026 (تم التحديث: 11:04 GMT 15.05.2026)
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الجمعة، أن حصة دول "بريكس" في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وصلت إلى 40 في المئة، متجاوزة بذلك مؤشرات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
وقال ميشوستين في رسالة مصورة موجهة إلى المشاركين والمنظمين وضيوف الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد: "لقد وصلت حصة دول بريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالفعل إلى 40 في المئة، وهو أعلى بكثير من حصة مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي".
وأردف ميشوستين: "ومن المتوقع أن تستمر هذه الفجوة في الاتساع على خلفية إعادة هيكلة الاقتصاد وطرق النقل الجارية".
وأعلنت وزارة المالية الروسية، في 5 أيار/ مايو الجاري، أن دول مجموعة "بريكس" تمتلك إمكانات كبيرة في تطوير السيادة التكنولوجية، حيث يقدر حجم توسيع سوق تمويل التطوير التكنولوجي في دول المجموعة بنحو 406 مليارات دولار سنويا.

وحسبما أظهرته نتائج دراسة أجرتها الجامعة المركزية بدعم من وزارة المالية الروسية، ونشرت على موقعها الرسمي: "الإنفاق السنوي على الأبحاث والتطوير في معظم دول بريكس يتراوح بين 0.2% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.2% إلى 6.4% في اقتصادات دول أخرى".

يشار إلى أن "بريكس" هي مجموعة مشتركة بين عدد من الدول، تأسست عام 2006 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. في البداية سميت باسم "بريك" (BRIC) وهو مختصر الأحرف الأولى لأسماء الدول الأعضاء والتي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين.
وانضمت جنوب أفريقيا لاحقًا إلى المجموعة عام 2011. وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، قبلت كل من مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا الدعوة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وانضمت إندونيسيا إلى "بريكس" في 6 يناير 2025. والعام الماضي حصلت كل من بيلاروسيا وبوليفيا وكازاخستان وكوبا وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان وفيتنام، رسميًا على صفة الشريك في المجموعة.
