برلماني جزائري: زيارة بوتين للصين تؤسس لتعددية قطبية وتمنح الشرق الأوسط هوامش مناورة أوسع

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
برلماني جزائري: زيارة بوتين للصين تؤسس لتعددية قطبية وتمنح الشرق الأوسط هوامش مناورة أوسع
صرّح الدكتور بريش عبد القادر، النائب في البرلمان الجزائري والخبير في القضايا الجيوسياسية والجيواقتصادية، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، "تُمثّل حدثا إستراتيجيًا بالغ الدلالة في سياق التحولات المتسارعة، التي يشهدها النظام الدولي".
وشدد عبد القادر على أنها "تعكس انتقالًا متدرجًا من مرحلة الأحادية القطبية نحو تعددية تقودها روسيا والصين، كمحور موازٍ للنفوذ الغربي".
وأضاف بريش، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "الشراكة بين البلدين تجاوزت التعاون التقليدي لتصبح تكاملًا في عناصر القوة، حيث تدمج روسيا قدراتها الطاقوية وامتدادها الجيوسياسي مع القوة الصناعية والتكنولوجية للصين".

وأكد أن "هذا التلاقي يهدف لبناء فضاء اقتصادي يسعى لتقليص هيمنة الدولار وتوسيع التعامل بالعملات الوطنية عبر منصات مثل "بريكس" ومنظمة شنغهاي".

ويرى أن "التقارب الروسي الصيني يخلق توازنًا يحدّ من التفرد الغربي في الشرق الأوسط، ويمنح دول المنطقة فرصًا لتوسيع خياراتها الإستراتيجية، وهو ما يظهر جليًا في توجّه العديد من الدول العربية نحو جذب الاستثمارات الصينية وتطوير شراكات طاقوية مع روسيا لتقليل التبعية للمراكز الغربية".
وفيما يخص الملف الإيراني، أضاف النائب في البرلمان الجزائري أن "إيران تمثل لموسكو وبكين، نقطة ارتكاز إستراتيجية في معادلة الطاقة والممرات التجارية"، وأن "التنسيق الروسي الصيني في هذه المرحلة يهدف إلى احتواء التصعيد الإقليمي ومنع نشوب مواجهة عسكرية كبرى في الخليج قد تهدد استقرار الأسواق، مع الرفض القاطع لمحاولات واشنطن استثمار الأزمات لتكريس هيمنتها".

وأشار عبد القادر إلى أن "حماية الموقع الإيراني والممرات الحيوية مثل مضيق هرمز باتت جزءًا من إستراتيجية أوسع للحفاظ على التوازن الدولي بين مشروع غربي متمسك بمركزية القوة ومشروع شرقي يسعى لبناء نظام عالمي جديد".

وشدد على أن "زيارة بوتين للصين هي مؤشر على مرحلة جديدة تتحول فيها العلاقات الاقتصادية إلى أدوات نفوذ إستراتيجي"، معتبرًا أن "هذا التحول يفرض على الجزائر ودول الجنوب قراءة دقيقة للفرص المتاحة، والاستفادة من تعدد الأقطاب لبناء شراكات متوازنة تعزز السيادة الوطنية وتوسع هوامش القرار السياسي".
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، يومي 19 و20 مايو/ أيار 2026.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالًا كبيرة على زيارة بوتين الرسمية إلى الصين.
ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية، في 18- 19 يوليو/ تموز عام 2000.

وبالإضافة إلى الزيارات الرسمية أو زيارات الدولة، شملت زيارات بوتين العملية إلى الصين، المشاركة في منتديات "الحزام والطريق"، وحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وقمم منظمة "شنغهاي للتعاون"، وقمم منتدى "التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (أبيك)، ومنتدى "مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا)، وقمة مجموعة "بريكس"، والاستعراضات العسكرية تكريمًا للذكرى السبعين والثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني ضد العدوان الياباني ونهاية الحرب العالمية الثانية.

وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، وبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضا شنغهاي وشيان وتشنغتشو وهانغتشو وشيامن وتيانجين وتشينغداو وهاربين.
