https://sarabic.ae/20260519/برلماني-جزائري-زيارة-بوتين-للصين-تؤسس-لتعددية-قطبية-وتمنح-الشرق-الأوسط-هوامش-مناورة-أوسع-1113537466.html

برلماني جزائري: زيارة بوتين للصين تؤسس لتعددية قطبية وتمنح الشرق الأوسط هوامش مناورة أوسع

برلماني جزائري: زيارة بوتين للصين تؤسس لتعددية قطبية وتمنح الشرق الأوسط هوامش مناورة أوسع

سبوتنيك عربي

صرّح الدكتور بريش عبد القادر، النائب في البرلمان الجزائري والخبير في القضايا الجيوسياسية والجيواقتصادية، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين،... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T13:06+0000

2026-05-19T13:06+0000

2026-05-19T13:06+0000

حصري

سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

روسيا

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113287602_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_35a79ed71e9a5810cef166ebdfef0933.jpg

وشدد عبد القادر على أنها "تعكس انتقالًا متدرجًا من مرحلة الأحادية القطبية نحو تعددية تقودها روسيا والصين، كمحور موازٍ للنفوذ الغربي".وأضاف بريش، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن "الشراكة بين البلدين تجاوزت التعاون التقليدي لتصبح تكاملًا في عناصر القوة، حيث تدمج روسيا قدراتها الطاقوية وامتدادها الجيوسياسي مع القوة الصناعية والتكنولوجية للصين".ويرى أن "التقارب الروسي الصيني يخلق توازنًا يحدّ من التفرد الغربي في الشرق الأوسط، ويمنح دول المنطقة فرصًا لتوسيع خياراتها الإستراتيجية، وهو ما يظهر جليًا في توجّه العديد من الدول العربية نحو جذب الاستثمارات الصينية وتطوير شراكات طاقوية مع روسيا لتقليل التبعية للمراكز الغربية".وفيما يخص الملف الإيراني، أضاف النائب في البرلمان الجزائري أن "إيران تمثل لموسكو وبكين، نقطة ارتكاز إستراتيجية في معادلة الطاقة والممرات التجارية"، وأن "التنسيق الروسي الصيني في هذه المرحلة يهدف إلى احتواء التصعيد الإقليمي ومنع نشوب مواجهة عسكرية كبرى في الخليج قد تهدد استقرار الأسواق، مع الرفض القاطع لمحاولات واشنطن استثمار الأزمات لتكريس هيمنتها".وشدد على أن "زيارة بوتين للصين هي مؤشر على مرحلة جديدة تتحول فيها العلاقات الاقتصادية إلى أدوات نفوذ إستراتيجي"، معتبرًا أن "هذا التحول يفرض على الجزائر ودول الجنوب قراءة دقيقة للفرص المتاحة، والاستفادة من تعدد الأقطاب لبناء شراكات متوازنة تعزز السيادة الوطنية وتوسع هوامش القرار السياسي".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إلى أن أي تواصل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، سيُعزز العلاقات بين البلدين. وأضاف أن موسكو تُعلق آمالًا كبيرة على زيارة بوتين الرسمية إلى الصين.ومنذ عام 2000، زار بوتين الصين 20 مرة بصفته رئيسا لروسيا الاتحادية، بما في ذلك ثلاث زيارات دولة (في أعوام 2012 و2018 و2024) وثماني زيارات رسمية. وكانت أول زيارة رسمية له إلى جمهورية الصين الشعبية، في 18- 19 يوليو/ تموز عام 2000.وستكون هذه الزيارة الـ15 لبوتين إلى بكين، وبالإضافة إلى العاصمة الصينية، زار الرئيس الروسي أيضا شنغهاي وشيان وتشنغتشو وهانغتشو وشيامن وتيانجين وتشينغداو وهاربين.

https://sarabic.ae/20260519/أستاذ-في-العلاقات-الدولية-زيارة-بوتين-إلى-الصين-تؤسس-لحلف-أعمق-بين-البلدين-وتدفع-للتعددية-القطبية-1113534813.html

https://sarabic.ae/20260519/بوتين-يوجه-رسالة-للشعب-الصيني-قبيل-زيارته-إلى-بكين-فيديو-1113522095.html

https://sarabic.ae/20260519/إعلام-زيارة-بوتين-للصين-ستكون-أفضل-من-التي-أجراها-ترامب-1113525180.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, روسيا, الصين