"حماس": مشاورات مع الوسطاء لبحث "مقاربات معقولة" للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس الفلسطينية أنها تجري مشاورات مع الوسطاء لبحث "مقاربات معقولة" من شأنها الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع...

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، اليوم السبت، إن المشاورات الجارية تهدف إلى تهيئة الظروف لاستكمال تنفيذ الاتفاق، متهمًا إسرائيل بالتنصل من التزاماتها والانقلاب على اتفاق التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف أن إسرائيل أعلنت سيطرتها على نحو 70% من مساحة القطاع، إلى جانب تصعيد عمليات الاغتيال بحق الفلسطينيين. ودعا الوسطاء والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

