https://sarabic.ae/20260530/حماس-مشاورات-مع-الوسطاء-لبحث-مقاربات-معقولة-للانتقال-إلى-المرحلة-الثانية-من-وقف-إطلاق-النار-1113897385.html
"حماس": مشاورات مع الوسطاء لبحث "مقاربات معقولة" للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار
"حماس": مشاورات مع الوسطاء لبحث "مقاربات معقولة" للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية أنها تجري مشاورات مع الوسطاء لبحث "مقاربات معقولة" من شأنها الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T18:04+0000
2026-05-30T18:04+0000
2026-05-30T18:04+0000
غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108308338_0:95:1456:914_1920x0_80_0_0_46c517ce0932bd56e4d5db0cc28c19f4.jpg
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، اليوم السبت، إن المشاورات الجارية تهدف إلى تهيئة الظروف لاستكمال تنفيذ الاتفاق، متهمًا إسرائيل بالتنصل من التزاماتها والانقلاب على اتفاق التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف أن إسرائيل أعلنت سيطرتها على نحو 70% من مساحة القطاع، إلى جانب تصعيد عمليات الاغتيال بحق الفلسطينيين. ودعا الوسطاء والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260529/حماس-نستنكر-صمت-ما-يسمى-مجلس-السلام-إزاء-تصريحات-إسرائيل-بشأن-السيطرة-على-70-من-غزة-1113874625.html
https://sarabic.ae/20260529/المجلس-الوطني-الفلسطيني-يطالب-بتوفير-الحماية-الدولية-لأهالي-قطاع-غزة--1113850418.html
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108308338_77:0:1370:970_1920x0_80_0_0_58524ca6d9e75033fd3944fe93882060.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
"حماس": مشاورات مع الوسطاء لبحث "مقاربات معقولة" للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار
أعلنت حركة حماس الفلسطينية أنها تجري مشاورات مع الوسطاء لبحث "مقاربات معقولة" من شأنها الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المقترحات.
وقال الناطق باسم الحركة
، حازم قاسم، اليوم السبت، إن المشاورات الجارية تهدف إلى تهيئة الظروف لاستكمال تنفيذ الاتفاق، متهمًا إسرائيل بالتنصل من التزاماتها والانقلاب على اتفاق التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن إسرائيل أعلنت سيطرتها على نحو 70% من مساحة القطاع، إلى جانب تصعيد عمليات الاغتيال بحق الفلسطينيين.
كما اعتبر قاسم أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن خطط تهجير سكان غزة تمثل خرقًا واضحًا لبنود الاتفاق وتؤكد وجود توجه نحو التصعيد.
ودعا الوسطاء والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل
للالتزام بتعهداتها، محذرًا من تداعيات استمرار التصعيد على الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.
وكانت أمريكا أعلنت في يناير/ كانون الثاني 2026 بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة في غزة
، والتي تشمل زيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية بإشراف "مجلس السلام".
من جانبها، أكدت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مجددة تمسكها بحل الدولتين باعتباره أساسًا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.