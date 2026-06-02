"حزب الله": أي حل يجب أن يبدأ بوقف شامل لإطلاق النار يتبعه انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
"حزب الله": أي حل يجب أن يبدأ بوقف شامل لإطلاق النار يتبعه انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية
أكد النائب في كتلة "حزب الله" اللبنانية حسن فضل الله، أن "الحزب يدعم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار على جميع الأراضي اللبنانية"، مشددًا على أن "أي اتفاق يجب... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح فضل الله، في تصريحات لقناة "المنار"، أن "حزب الله" رفض مقترحًا طُرح خلال الاتصالات الأخيرة يقضي بوقف هجمات الحزب مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت"، معتبرًا أن "هذا الطرح لا يلبي متطلبات الحل المطروح".وأشار إلى أن "الحزب ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يتبنيان موقفًا موحدًا بشأن ملف وقف إطلاق النار"، نافيًا وجود أي تباينات بين الجانبين حول هذا الموضوع، وفق تعبيره.وكشف النائب في كتلة "حزب الله" اللبنانية، عن "وصول رسائل من الجانب الأمريكي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما وصلت رسائل أخرى إلى "حزب الله" عبر رئيس الجمهورية جوزاف عون، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".وشدد النائب اللبناني على أن "أي وقف كامل لإطلاق النار يجب أن يكون مدخلًا لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مع رفض العودة إلى الترتيبات، التي كانت قائمة، قبل الثاني من مارس (آذار) الماضي".كما أكد فضل الله رفض مبدأ "حرية الحركة"، الذي يتيح لإسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددًا على أن "هذا البند لا يمكن أن يكون جزءًا من أي تفاهم أو اتفاق مستقبلي".وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".وأضاف ترامب أنه "أجرى أيضًا اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن "هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل".وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم الأخير إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.
2026
"حزب الله": أي حل يجب أن يبدأ بوقف شامل لإطلاق النار يتبعه انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية

أكد النائب في كتلة "حزب الله" اللبنانية حسن فضل الله، أن "الحزب يدعم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار على جميع الأراضي اللبنانية"، مشددًا على أن "أي اتفاق يجب أن يبدأ بوقف شامل للعمليات العسكرية، يتبعه انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية".
وأوضح فضل الله، في تصريحات لقناة "المنار"، أن "حزب الله" رفض مقترحًا طُرح خلال الاتصالات الأخيرة يقضي بوقف هجمات الحزب مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت"، معتبرًا أن "هذا الطرح لا يلبي متطلبات الحل المطروح".
وأشار إلى أن "الحزب ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يتبنيان موقفًا موحدًا بشأن ملف وقف إطلاق النار"، نافيًا وجود أي تباينات بين الجانبين حول هذا الموضوع، وفق تعبيره.
وكشف النائب في كتلة "حزب الله" اللبنانية، عن "وصول رسائل من الجانب الأمريكي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما وصلت رسائل أخرى إلى "حزب الله" عبر رئيس الجمهورية جوزاف عون، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأكد فضل الله أن "الرئيس بري، أبلغ الوسطاء بتمسكه بمطلب وقف شامل لإطلاق النار"، موضحًا أن "الموقف المعلن يمثل موقفًا مشتركًا بين الحزب ورئيس المجلس النيابي".

وشدد النائب اللبناني على أن "أي وقف كامل لإطلاق النار يجب أن يكون مدخلًا لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مع رفض العودة إلى الترتيبات، التي كانت قائمة، قبل الثاني من مارس (آذار) الماضي".
كما أكد فضل الله رفض مبدأ "حرية الحركة"، الذي يتيح لإسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددًا على أن "هذا البند لا يمكن أن يكون جزءًا من أي تفاهم أو اتفاق مستقبلي".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".
وأضاف ترامب أنه "أجرى أيضًا اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن "هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل".
وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم الأخير إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.

يأتي ذلك بعدما صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي "يخوض حاليا معارك ضارية في عمق الأراضي اللبنانية لحماية أمن إسرائيل، وسيواصلون ذلك حتى إتمام المهمة"، وفق تعبيره.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.
