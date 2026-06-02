https://sarabic.ae/20260602/حزب-الله-أي-حل-يجب-أن-يبدأ-بوقف-شامل-لإطلاق-النار-يتبعه-انسحاب-إسرائيل-من-الأراضي-اللبنانية-1113955662.html

"حزب الله": أي حل يجب أن يبدأ بوقف شامل لإطلاق النار يتبعه انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية

"حزب الله": أي حل يجب أن يبدأ بوقف شامل لإطلاق النار يتبعه انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية

سبوتنيك عربي

أكد النائب في كتلة "حزب الله" اللبنانية حسن فضل الله، أن "الحزب يدعم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار على جميع الأراضي اللبنانية"، مشددًا على أن "أي اتفاق يجب... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T06:00+0000

2026-06-02T06:00+0000

2026-06-02T06:00+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113733952_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_3d8fa0b81918087856df968b250afb6a.jpg

وأوضح فضل الله، في تصريحات لقناة "المنار"، أن "حزب الله" رفض مقترحًا طُرح خلال الاتصالات الأخيرة يقضي بوقف هجمات الحزب مقابل امتناع إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة بيروت"، معتبرًا أن "هذا الطرح لا يلبي متطلبات الحل المطروح".وأشار إلى أن "الحزب ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يتبنيان موقفًا موحدًا بشأن ملف وقف إطلاق النار"، نافيًا وجود أي تباينات بين الجانبين حول هذا الموضوع، وفق تعبيره.وكشف النائب في كتلة "حزب الله" اللبنانية، عن "وصول رسائل من الجانب الأمريكي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما وصلت رسائل أخرى إلى "حزب الله" عبر رئيس الجمهورية جوزاف عون، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".وشدد النائب اللبناني على أن "أي وقف كامل لإطلاق النار يجب أن يكون مدخلًا لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مع رفض العودة إلى الترتيبات، التي كانت قائمة، قبل الثاني من مارس (آذار) الماضي".كما أكد فضل الله رفض مبدأ "حرية الحركة"، الذي يتيح لإسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، مشددًا على أن "هذا البند لا يمكن أن يكون جزءًا من أي تفاهم أو اتفاق مستقبلي".وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".وأضاف ترامب أنه "أجرى أيضًا اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن "هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل".وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم الأخير إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال.

https://sarabic.ae/20260602/إعلام-ترامب-هاجم-نتنياهو-بألفاظ-نابية-خلال-اتصال-هاتفي--1113953457.html

https://sarabic.ae/20260602/إيران-تهدد-بوقف-المفاوضات-مع-أمريكا-إذا-استمرت-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-1113955242.html

https://sarabic.ae/20260602/مندوب-لبنان-بمجلس-الأمن-الانتهاكات-الإسرائيلية-ترقى-لمستوى-جرائم-الحرب-في-حالات-كثيرة-1113953308.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم