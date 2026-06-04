أنغام القوقاز تشعل أوبرا الجزائر... ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي

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بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
11:41 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
16:03 GMT
30 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
سر العداء البريطاني القديم الجديد ضد روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:30 GMT
17 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
08:47 GMT
13 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
10:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
12:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
بعد انفكاك الجناح العسكري للصدر... رئيس الحكومة العراقية يدعو الفصائل للعمل تحت مظلة الدولة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
حصاد الأسبوع
لماذا إطالة أمد الصراع في أوكرانيا أصبح يقلق برلين وباريس ولندن؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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أنغام القوقاز تشعل أوبرا الجزائر... ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تشعل أوبرا الجزائر... ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
سبوتنيك عربي
شهدت أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح"، أمس الأربعاء، أمسية فنية استثنائية على وقع الأنغام والرقصات القادمة من قلب روسيا، حيث أبدع "كورال القوقاز" في تقديم عرض... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T15:02+0000
2026-06-04T15:43+0000
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وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا من عشاق الموسيقى والفنون الاستعراضية الذين توافدوا لاكتشاف هذا اللون الفني المميز، الذي يجمع بين قوة الأداء الغنائي الجماعي وحيوية الرقصات الشعبية ذات الإيقاعات المتسارعة والحركات المتناسقة التي تعكس عمق الموروث الثقافي الروسي.وفي هذا السياق، قال الناقد الفني رؤوف بوهالي، لوكالة "سبوتنيك"، أن العرض جسد عمق التقارب الفني الجزائري- الروسي على مسرح أوبرا الجزائر، مشيدا بالاستعراض الفني الذي جمع بين الصوت والصورة والرقص والألحان والآداء، الذي تفاعل معه الجمهور بقوة.وأضاف رؤوف أن "اللغة كانت الحاجز الوحيد في فهم محتوى الأغاني، ولكن رغم هذا استمتع الجمهور بالحفل الراقص الذي أكد لنا مرة أخرى أن الموسيقى لغة عالمية يفهمها الجميع" .وكان للطلبة حضور قوي في القاعة لمتابعة مجريات الحفل، حيث عبّر الطالب نجيب مشتاوي لـ"سبوتنيك" عن إعجابه بالعرض الفني الروسي، الذي نقله للبيئة الروسية الفنية والموسيقية، مؤكدا عمق الفن في توحيد الشعوب.ويُعد "كورال القوقاز"، من أبرز الفرق الفنية المتخصصة في المحافظة على التراث الموسيقي والراقص لمنطقة القوقاز، حيث يعمل على تقديم عروض تستلهم تاريخ المنطقة وعاداتها وتقاليدها، مع الحرص على نقل هذا الإرث الثقافي إلى جمهور دولي واسع عبر جولات فنية في مختلف أنحاء العالم.ويأتي تنظيم هذا الحفل ثمرة للتعاون الثقافي بين أوبرا الجزائر وسفارة روسيا لدى الجزائر، في خطوة تؤكد أهمية الثقافة والفنون كجسر للتواصل بين الشعوب وتعزيز التفاهم المتبادل بعيدًا عن الحدود الجغرافية والاختلافات اللغوية.ولم يكن الحفل مجرد عرض فني عابر، بل شكل نافذة ثقافية أطل منها الجمهور الجزائري على جانب من التراث الروسي الغني، في أمسية امتزجت فيها الموسيقى بالحركة، والفن بالتاريخ، لتترك في نفوس الحاضرين انطباعات جميلة وتؤكد مرة أخرى أن لغة الفن تظل الأكثر قدرة على جمع الشعوب وتقريب الثقافات .
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تقارير سبوتنيك, حصري, الجزائر, العالم العربي, روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, الجزائر, العالم العربي, روسيا

أنغام القوقاز تشعل أوبرا الجزائر... ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي

15:02 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 15:43 GMT 04.06.2026)
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
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- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
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حصري
شهدت أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح"، أمس الأربعاء، أمسية فنية استثنائية على وقع الأنغام والرقصات القادمة من قلب روسيا، حيث أبدع "كورال القوقاز" في تقديم عرض موسيقي راقص خطف أنظار الجمهور وأخذ الحاضرين في رحلة فنية عبر التراث الثقافي لمنطقة القوقاز، في إطار فعاليات التبادل الثقافي بين الجزائر وروسيا.
وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا من عشاق الموسيقى والفنون الاستعراضية الذين توافدوا لاكتشاف هذا اللون الفني المميز، الذي يجمع بين قوة الأداء الغنائي الجماعي وحيوية الرقصات الشعبية ذات الإيقاعات المتسارعة والحركات المتناسقة التي تعكس عمق الموروث الثقافي الروسي.

ومنذ اللحظات الأولى للعرض، استطاع أعضاء الكورال خلق أجواء احتفالية مبهرة من خلال لوحات فنية مزجت بين الأغاني التقليدية والأداء الحركي المتقن، لتتحول خشبة الأوبرا إلى فضاء نابض بالحياة والألوان والإيقاعات التي تفاعل معها الجمهور بحرارة، مصفقًا ومشاركًا في صناعة أجواء من البهجة والانبهار.

وفي هذا السياق، قال الناقد الفني رؤوف بوهالي، لوكالة "سبوتنيك"، أن العرض جسد عمق التقارب الفني الجزائري- الروسي على مسرح أوبرا الجزائر، مشيدا بالاستعراض الفني الذي جمع بين الصوت والصورة والرقص والألحان والآداء، الذي تفاعل معه الجمهور بقوة.
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضاف رؤوف أن "اللغة كانت الحاجز الوحيد في فهم محتوى الأغاني، ولكن رغم هذا استمتع الجمهور بالحفل الراقص الذي أكد لنا مرة أخرى أن الموسيقى لغة عالمية يفهمها الجميع" .
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
وكان للطلبة حضور قوي في القاعة لمتابعة مجريات الحفل، حيث عبّر الطالب نجيب مشتاوي لـ"سبوتنيك" عن إعجابه بالعرض الفني الروسي، الذي نقله للبيئة الروسية الفنية والموسيقية، مؤكدا عمق الفن في توحيد الشعوب.
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
ويُعد "كورال القوقاز"، من أبرز الفرق الفنية المتخصصة في المحافظة على التراث الموسيقي والراقص لمنطقة القوقاز، حيث يعمل على تقديم عروض تستلهم تاريخ المنطقة وعاداتها وتقاليدها، مع الحرص على نقل هذا الإرث الثقافي إلى جمهور دولي واسع عبر جولات فنية في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
ويأتي تنظيم هذا الحفل ثمرة للتعاون الثقافي بين أوبرا الجزائر وسفارة روسيا لدى الجزائر، في خطوة تؤكد أهمية الثقافة والفنون كجسر للتواصل بين الشعوب وتعزيز التفاهم المتبادل بعيدًا عن الحدود الجغرافية والاختلافات اللغوية.
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
ولم يكن الحفل مجرد عرض فني عابر، بل شكل نافذة ثقافية أطل منها الجمهور الجزائري على جانب من التراث الروسي الغني، في أمسية امتزجت فيها الموسيقى بالحركة، والفن بالتاريخ، لتترك في نفوس الحاضرين انطباعات جميلة وتؤكد مرة أخرى أن لغة الفن تظل الأكثر قدرة على جمع الشعوب وتقريب الثقافات .
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
3/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
4/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
5/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
6/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
7/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
8/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
9/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
10/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
11/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
12/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
13/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
14/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
15/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
16/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
17/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
18/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
19/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
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© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
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© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
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© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
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© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
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أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
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© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
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أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
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أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
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© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
10/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
11/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
12/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
13/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
14/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
15/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
16/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
17/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
18/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
19/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
20/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
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