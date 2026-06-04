أنغام القوقاز تشعل أوبرا الجزائر... ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
15:02 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 15:43 GMT 04.06.2026)
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
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شهدت أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح"، أمس الأربعاء، أمسية فنية استثنائية على وقع الأنغام والرقصات القادمة من قلب روسيا، حيث أبدع "كورال القوقاز" في تقديم عرض موسيقي راقص خطف أنظار الجمهور وأخذ الحاضرين في رحلة فنية عبر التراث الثقافي لمنطقة القوقاز، في إطار فعاليات التبادل الثقافي بين الجزائر وروسيا.
وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا من عشاق الموسيقى والفنون الاستعراضية الذين توافدوا لاكتشاف هذا اللون الفني المميز، الذي يجمع بين قوة الأداء الغنائي الجماعي وحيوية الرقصات الشعبية ذات الإيقاعات المتسارعة والحركات المتناسقة التي تعكس عمق الموروث الثقافي الروسي.
ومنذ اللحظات الأولى للعرض، استطاع أعضاء الكورال خلق أجواء احتفالية مبهرة من خلال لوحات فنية مزجت بين الأغاني التقليدية والأداء الحركي المتقن، لتتحول خشبة الأوبرا إلى فضاء نابض بالحياة والألوان والإيقاعات التي تفاعل معها الجمهور بحرارة، مصفقًا ومشاركًا في صناعة أجواء من البهجة والانبهار.
وفي هذا السياق، قال الناقد الفني رؤوف بوهالي، لوكالة "سبوتنيك"، أن العرض جسد عمق التقارب الفني الجزائري- الروسي على مسرح أوبرا الجزائر، مشيدا بالاستعراض الفني الذي جمع بين الصوت والصورة والرقص والألحان والآداء، الذي تفاعل معه الجمهور بقوة.
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضاف رؤوف أن "اللغة كانت الحاجز الوحيد في فهم محتوى الأغاني، ولكن رغم هذا استمتع الجمهور بالحفل الراقص الذي أكد لنا مرة أخرى أن الموسيقى لغة عالمية يفهمها الجميع" .
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
وكان للطلبة حضور قوي في القاعة لمتابعة مجريات الحفل، حيث عبّر الطالب نجيب مشتاوي لـ"سبوتنيك" عن إعجابه بالعرض الفني الروسي، الذي نقله للبيئة الروسية الفنية والموسيقية، مؤكدا عمق الفن في توحيد الشعوب.
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
ويُعد "كورال القوقاز"، من أبرز الفرق الفنية المتخصصة في المحافظة على التراث الموسيقي والراقص لمنطقة القوقاز، حيث يعمل على تقديم عروض تستلهم تاريخ المنطقة وعاداتها وتقاليدها، مع الحرص على نقل هذا الإرث الثقافي إلى جمهور دولي واسع عبر جولات فنية في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
ويأتي تنظيم هذا الحفل ثمرة للتعاون الثقافي بين أوبرا الجزائر وسفارة روسيا لدى الجزائر، في خطوة تؤكد أهمية الثقافة والفنون كجسر للتواصل بين الشعوب وتعزيز التفاهم المتبادل بعيدًا عن الحدود الجغرافية والاختلافات اللغوية.
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdani
ولم يكن الحفل مجرد عرض فني عابر، بل شكل نافذة ثقافية أطل منها الجمهور الجزائري على جانب من التراث الروسي الغني، في أمسية امتزجت فيها الموسيقى بالحركة، والفن بالتاريخ، لتترك في نفوس الحاضرين انطباعات جميلة وتؤكد مرة أخرى أن لغة الفن تظل الأكثر قدرة على جمع الشعوب وتقريب الثقافات .
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
1/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
2/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
3/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
4/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
5/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
6/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
7/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
8/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
9/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
10/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
11/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
12/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
13/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
14/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
15/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
16/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
17/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
18/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
19/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
© Sputnik . Djahida Ramdaniأنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
20/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
1/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
2/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
3/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
4/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
5/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
6/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
7/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
8/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
9/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
10/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
11/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
12/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
13/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
14/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
15/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
16/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
17/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
18/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
19/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي
20/20
© Sputnik . Djahida Ramdani
أنغام القوقاز تُشعل أوبرا الجزائر.. ليلة روسية ساحرة تمزج الغناء بالرقص التراثي