https://sarabic.ae/20260607/الكويت-تصعد-شكواها-إلى-إيكاو-وتطالب-بإجراءات-عاجلة-بعد-الهجمات-الإيرانية-1114147774.html

الكويت تصعد شكواها إلى "إيكاو" وتطالب بإجراءات عاجلة بعد الهجمات الإيرانية

الكويت تصعد شكواها إلى "إيكاو" وتطالب بإجراءات عاجلة بعد الهجمات الإيرانية

سبوتنيك عربي

قدمت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الأحد، رسالة احتجاج ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن "الاعتداءات الإيرانية على الأجواء... 07.06.2026, سبوتنيك عربي

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وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء بأن الهيئة "دعت منظمة "إيكاو" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لضمان حماية الأجواء والمنشآت المدنية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمس سلامة الملاحة الجوية والبنية التحتية المدنية".وأوضحت الهيئة، أن "الاعتداءات الأخيرة وقعت بعد 48 ساعة فقط من إعادة افتتاح مبنى الركاب (T1)، وذلك عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداء الأول الذي استهدف المطار في 28 فبراير/ شباط الماضي".وأكدت الهيئة، في رسالتها، "أهمية التحرك الدولي لضمان أمن وسلامة الطيران المدني وحماية المنشآت الحيوية من أي تهديدات أو اعتداءات مستقبلية".وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت، أمس الأربعاء، عن "إدانة واستنكار دولة الكويت، للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة التي استُخدمت فيها الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، والتي كان آخرها فجر اليوم".وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن "الهجمات الإيرانية استهدفت مجددًا منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت حيوية تشمل بعثات دبلوماسية".وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، الأربعاء الماضي، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.وأكد الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برج اتصالات تابع له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.

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