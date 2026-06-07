الكويت تصعد شكواها إلى "إيكاو" وتطالب بإجراءات عاجلة بعد الهجمات الإيرانية
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
© AP Photo
تابعنا عبر
قدمت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم الأحد، رسالة احتجاج ثانية إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بشأن "الاعتداءات الإيرانية على الأجواء الكويتية ومطار الكويت الدولي".
وأفادت الوكالة الكويتية للأنباء بأن الهيئة "دعت منظمة "إيكاو" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لضمان حماية الأجواء والمنشآت المدنية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمس سلامة الملاحة الجوية والبنية التحتية المدنية".
وأوضحت الهيئة، أن "الاعتداءات الأخيرة وقعت بعد 48 ساعة فقط من إعادة افتتاح مبنى الركاب (T1)، وذلك عقب الانتهاء من إصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداء الأول الذي استهدف المطار في 28 فبراير/ شباط الماضي".
الهيئة العامة للطيران المدني تدعو (إيكاو) إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لضمان حماية الأجواء والمنشآت المدنية ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات— كونا KUNA (@kuna_ar) June 7, 2026
- أوضحت أن الاعتداءات وقعت بعد 48 ساعة من إعادة افتتاح مبنى الركاب (T1) عقب إصلاح أضرار الاعتداء الأول على المطار في 28 فبراير الماضي… pic.twitter.com/05XDjrpTXT
وأكدت الهيئة، في رسالتها، "أهمية التحرك الدولي لضمان أمن وسلامة الطيران المدني وحماية المنشآت الحيوية من أي تهديدات أو اعتداءات مستقبلية".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت، أمس الأربعاء، عن "إدانة واستنكار دولة الكويت، للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة التي استُخدمت فيها الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، والتي كان آخرها فجر اليوم".
وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن "الهجمات الإيرانية استهدفت مجددًا منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت حيوية تشمل بعثات دبلوماسية".
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، الأربعاء الماضي، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة تنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة والتعامل مع تداعيات الحادث.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، صباح الأربعاء، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برج اتصالات تابع له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.
ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دُمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين".
وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.