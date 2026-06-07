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قاليباف: الحصار البحري والضوء الأخضر لإسرائيل جعل قواعد ومصالح واشنطن "أهدافا مشروعة"
قاليباف: الحصار البحري والضوء الأخضر لإسرائيل جعل قواعد ومصالح واشنطن "أهدافا مشروعة"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن الحصار البحري المفروض على بلاده، إلى جانب الضوء الأخضر، الذي تمنحه واشنطن لإسرائيل، يجعلان... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الأحداث الأخيرة أثبتت، من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات في لبنان، أن الطرف الآخر لا يفهم إلا لغة القوة"، مشددًا على أنهم لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار.وأضاف أن "أيدي القوات المسلحة الإيرانية كما كانت دائمًا طليقة في اتخاذ ما تراه مناسبًا"، مجددا انتقاداته للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، ومعتبرًا أن استمرار الحصار والدعم المقدم لإسرائيل يبرران استهداف المصالح والقواعد الأمريكية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمة بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "الجيش الإسرائيلي شن، بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، هجومًا استهدف ما وصفها بـ"مقار إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت.وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تأتي ردًا على إطلاق النار من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل، على حد تعبيره.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران".وأكد ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أنه "لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو يخفف العقوبات المفروضة على طهران بشكل مسبق ضمن أي اتفاق محتمل"، مشيراً إلى أن أي خطوات من هذا النوع ستكون مرتبطة بتصرفات الجانب الإيراني.وأضاف: "إذا أحسنت إيران التصرف وقامت بعمل جيد فسنبدأ حينها الحديث"، لافتاً إلى أن واشنطن وطهران باتتا قريبتين جداً من التوصل إلى اتفاق.وأوضح ترامب، أنه يواصل الضغط من أجل تخلي إيران عن ما وصفه بـ"طموحاتها النووية"، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل مع طهران على استعادة وتدمير اليورانيوم العالي التخصيب إذا تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.كما كشف ترامب، أن إيران أقرت بأنها لن تمتلك أسلحة نووية، مضيفاً أن بنداً ينص على ذلك أُدرج ضمن مسودة الاتفاق، وأن جميع الأطراف كانت راضية عنه "باستثنائي"، على حد قوله.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.وأردف عراقجي: "لبنان جزء لا يتجزأ من الحرب بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني ويتعرض للعدوان، ونحن نعتبر أن مصير حرب إيران مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلاً عن مصير الحرب في لبنان. مواقفنا واضحة جدًا بأن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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قاليباف: الحصار البحري والضوء الأخضر لإسرائيل جعل قواعد ومصالح واشنطن "أهدافا مشروعة"

16:50 GMT 07.06.2026
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، أن الحصار البحري المفروض على بلاده، إلى جانب الضوء الأخضر، الذي تمنحه واشنطن لإسرائيل، يجعلان القواعد والمصالح الأمريكية أهدافًا مشروعة.
وقال قاليباف، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الأحداث الأخيرة أثبتت، من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقات في لبنان، أن الطرف الآخر لا يفهم إلا لغة القوة"، مشددًا على أنهم لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار.
وأضاف أن "أيدي القوات المسلحة الإيرانية كما كانت دائمًا طليقة في اتخاذ ما تراه مناسبًا"، مجددا انتقاداته للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، ومعتبرًا أن استمرار الحصار والدعم المقدم لإسرائيل يبرران استهداف المصالح والقواعد الأمريكية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمة بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "الجيش الإسرائيلي شن، بتوجيهات من نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، هجومًا استهدف ما وصفها بـ"مقار إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت.
وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تأتي ردًا على إطلاق النار من قبل حزب الله باتجاه إسرائيل"، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل، على حد تعبيره.
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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران".
وأكد ترامب، في تصريحات مع وسائل إعلام أمريكية، أنه "لن يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو يخفف العقوبات المفروضة على طهران بشكل مسبق ضمن أي اتفاق محتمل"، مشيراً إلى أن أي خطوات من هذا النوع ستكون مرتبطة بتصرفات الجانب الإيراني.
وأضاف: "إذا أحسنت إيران التصرف وقامت بعمل جيد فسنبدأ حينها الحديث"، لافتاً إلى أن واشنطن وطهران باتتا قريبتين جداً من التوصل إلى اتفاق.
وأوضح ترامب، أنه يواصل الضغط من أجل تخلي إيران عن ما وصفه بـ"طموحاتها النووية"، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل مع طهران على استعادة وتدمير اليورانيوم العالي التخصيب إذا تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
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وحذر من أنه في حال فشل المفاوضات، فإن الولايات المتحدة ستواصل زيادة الضغوط وإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، وفق تعبيره، بهدف التعامل مع ملف اليورانيوم ومنع أي تقدم نووي عسكري.
كما كشف ترامب، أن إيران أقرت بأنها لن تمتلك أسلحة نووية، مضيفاً أن بنداً ينص على ذلك أُدرج ضمن مسودة الاتفاق، وأن جميع الأطراف كانت راضية عنه "باستثنائي"، على حد قوله.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.
وأضاف أن "طهران تصر على أن يشمل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل لبنان، محذرًا من أن إيران مستعدة لضرب إسرائيل إذا هاجمت العاصمة اللبنانية بيروت".
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وأردف عراقجي: "لبنان جزء لا يتجزأ من الحرب بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني ويتعرض للعدوان، ونحن نعتبر أن مصير حرب إيران مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلاً عن مصير الحرب في لبنان. مواقفنا واضحة جدًا بأن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان".

وأضاف: "إما أن تتوقف الحرب في إيران ولبنان أو لا تتوقف لا في إيران ولا في لبنان، عندما وصل الأمر بقوات الكيان الصهيوني إلى أن تهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت اتخذنا موقفًا قاطعًا والقوات المسلحة استعدت للرد".

واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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