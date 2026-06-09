https://sarabic.ae/20260609/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-يناقش-تحديات-صناعة-الإعلام-الحديثة--1114193693.html
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي يناقش تحديات صناعة الإعلام الحديثة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي يناقش تحديات صناعة الإعلام الحديثة
سبوتنيك عربي
شهد "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" جلسة دولية بارزة عقدتها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، تحت عنوان "إعلام الجيل... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T12:18+0000
2026-06-09T12:18+0000
2026-06-09T12:18+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/09/1114193855_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6fee608346bc8b790a80149bc2e1a487.jpg
وجمعت الجلسة نخبة من الخبراء والإعلاميين من 6 دول شملت روسيا، وإيطاليا، وإندونيسيا، والفلبين، والصين، والإمارات العربية المتحدة، حيث ركّزت النقاشات على دراسة التأثير المتسارع للتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل آليات إنتاج المعلومات وتوزيعها واستهلاكها حول العالم.وشارك في النقاش كل من:وفي هذا الإطار، أكد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي تحول إلى أداة محورية في المنظومة الإعلامية الحديثة، لدوره الفاعل في أتمتة معالجة البيانات، وتخصيص المحتوى، وتعزيز القدرات التحريرية.كما ركزت النقاشات على سبل مكافحة التضليل الإعلامي، ورصد المتغيرات المتسارعة في هيكل سوق الإعلام العالمي. وتطرق الحاضرون إلى المتطلبات والشروط الجديدة التي فرضتها هذه التحولات على الكفاءات المهنية والمهارات الأساسية للصحفيين.وفي ضوء المعطيات الجديدة شدد المشاركون أن التعاون الدولي بين الجامعات ومراكز البحوث وشركات الإعلام والمجتمعات المهنية يكتسب أهمية متزايدة للحفاظ على حوار مفتوح، وتبادل المعرفة، وخلق بيئة معلوماتية عالمية مستدامة.وحلّت المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.أمين عام اتحاد الغرف السعودية لـ"سبوتنيك": شراكة سعودية روسية متنامية وخريطة طريق لـ4 سنوات مقبلةمجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار
https://sarabic.ae/20260604/نائب-وزير-الاستثمار-السعودي-المملكة-مهتمة-بتجربة-روسيا-في-مجال-التنمية-الاقتصادية-1114038574.html
https://sarabic.ae/20260605/نائبة-رئيس-الوزراء-الروسي-الذكاء-الاصطناعي-يعيد-تشكيل-سوق-العمل-العالمي-1114169225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/09/1114193855_98:0:1215:838_1920x0_80_0_0_c05f682803a62264ff2e01c67940f23d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي يناقش تحديات صناعة الإعلام الحديثة
شهد "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" جلسة دولية بارزة عقدتها مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، تحت عنوان "إعلام الجيل الجديد: الاستجابة للتحديات العالمية".
وجمعت الجلسة نخبة من الخبراء والإعلاميين من 6 دول شملت روسيا، وإيطاليا، وإندونيسيا، والفلبين، والصين، والإمارات العربية المتحدة، حيث ركّزت النقاشات على دراسة التأثير المتسارع للتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي
في إعادة تشكيل آليات إنتاج المعلومات وتوزيعها واستهلاكها حول العالم.
1.
أليسيا دوريغوني، عضو هيئة تحرير المجلة الدولية لبحوث إدارة الأعمال وباحثة أولى في جامعة "ترينتو".
2.
إيفو ديميتروف خريستوف، أستاذ في قسم الهندسة الصناعية وهندسة المعلومات والاقتصاد في جامعة "لاكويلا".
3.
محمد رشوان، رئيس مكتب موسكو لشركة "تريندز" للأبحاث والاستشارات.
4.
إيكاترينا سانشينكو، السكرتيرة الصحفية للرئيس التنفيذي لشركة "RWB".
5.
كارلوس تابوندا، أستاذ في جامعة "ماكاتي".
6.
تشونغ داندان، سكرتير الحزب في كلية هندسة المعلومات والاتصالات في جامعة الاتصالات في الصين.
7.
كويسنان خويرول أنور، مدير التعاون الدولي في جامعة "بيرسادا" الوطنية الإندونيسية.
8.
مدير الجلسة فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي تحول إلى أداة محورية في المنظومة الإعلامية الحديثة، لدوره الفاعل في أتمتة معالجة البيانات، وتخصيص المحتوى، وتعزيز القدرات التحريرية.
ورأى الخبراء أن هذه الطفرة التقنية تفرض ضرورة تحديث المناهج الأكاديمية لتعليم الصحافة، بما في ذلك الكفاءات في تحليل البيانات، والأمن الرقمي، والتعامل مع الخوارزميات، وآليات التحقق من المعلومات.
كما ركزت النقاشات على سبل مكافحة التضليل الإعلامي، ورصد المتغيرات المتسارعة في هيكل سوق الإعلام العالمي. وتطرق الحاضرون إلى المتطلبات والشروط الجديدة التي فرضتها هذه التحولات على الكفاءات المهنية والمهارات الأساسية للصحفيين.
وفي ضوء المعطيات الجديدة شدد المشاركون أن التعاون الدولي بين الجامعات ومراكز البحوث وشركات الإعلام والمجتمعات المهنية يكتسب أهمية متزايدة للحفاظ على حوار مفتوح، وتبادل المعرفة، وخلق بيئة معلوماتية عالمية مستدامة.
وعُقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وحلّت المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض
، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.