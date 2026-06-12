https://sarabic.ae/20260612/الخارجية-الإيرانية-الهجمات-الأمريكية-على-السفن-التجارية-تهديد-جاد-للملاحة-الدولية-1114281519.html

الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية على السفن التجارية تهديد جاد للملاحة الدولية

الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية على السفن التجارية تهديد جاد للملاحة الدولية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الهجمات الأمريكية على السفن التجارية والقرصنة البحرية تشكل تهديدا جادا للملاحة الدولية. 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T09:57+0000

2026-06-12T09:57+0000

2026-06-12T09:57+0000

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ونشر بقائي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، موضحًا خلالها أن "الهجمات الأمريكية الوحشية على السفن التجارية الهندية، والتي أسفرت عن مقتل 3 مواطنين هنود على الأقل، هي نتيجة لسياسة الحكومة الأمريكية المتمثلة في السطو المسلح والقرصنة البحرية".وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التعازي لأسر وأصدقاء البحارة الهنود الذين سقطوا، للشعب والحكومة الهندية، مشددًا القول "يجب على المجتمع الدولي محاسبة الولايات المتحدة على سلوكها الخارج عن القانون، وهو سلوك يهدد السلام والأمن العالميين ويعرض حرية الملاحة للخطر".وكان وزير النقل البحري الهندي، سارباناندا سونوال، قد أعلن، أمس الخميس، مقتل البحارة الهنود الثلاثة، الذين فقدوا جراء هجوم أمريكي على سفينة تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان، الأربعاء.ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الوزير الهندي، أنه "من المؤسف للغاية أن نعلم بالحادث المأسوي الذي وقع على متن السفينة "إم تي سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو"، مضيفًا: "للأسف، تم تأكيد مقتل 3 بحارة هنود تم الإبلاغ عن فقدانهم في البداية، وذلك بعد العثور على جثثهم والتعرف عليها".وكان الجيش الأمريكي أعلن أن إحدى مقاتلاته أطلقت النار على ناقلة نفط في خليج عمان وعطلتها بعد "محاولتها نقل النفط من إيران في انتهاك للحصار الأميركي المفروض".وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلًا عن دبلوماسي من إحدى دول الوساطة بين واشنطن وطهران ومسؤول أمريكي، بأن "مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المتوقع توقيعها خلال الأيام المقبلة، تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم عبور، إلى جانب تخفيف للعقوبات المفروضة على طهران".وقالت إحدى تلك الوسائل إن "المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما يشمل التهدئة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، على أن تشهد هذه الفترة إجراء مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".وأضافت أن "الاتفاق يتضمن إطارًا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، إلا أن أي إجراءات عملية تتعلق بالبرنامج النووي ستكون مشروطة بالتوصل إلى اتفاق ثانٍ أكثر تفصيلًا بين الجانبين"، مشيرةً إلى أن "إيران ستلتزم، بموجب المذكرة، بعدد من الخطوات في المجال النووي، وفي مقدمتها عدم امتلاك سلاح نووي ومعالجة قضية مخزون اليورانيوم المخصّب".ونقلت الوسيلة عن المسؤول أمريكي، قوله إن "ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم داخل إيران نفسها تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة".وأوضحت أن تنفيذ أي خطوات عملية مرتبطة بالبرنامج النووي سيبقى مرهونًا بالتوصل إلى اتفاق إضافي أكثر تفصيلًا، وهو أمر لا يزال غير مضمون في ظل التعقيدات التي ظهرت خلال المفاوضات الجارية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح، أمس الخميس، أن "إيران ستتعهد، بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي"، عى حد قوله.وقال ترامب للصحفيين: "إيران، وهذا هو البند الأكثر أهمية بالنسبة لي، لن تمتلك سلاحًا نوويًا بأي شكل من الأشكال ولن تسعى للحصول عليه".وأضاف: "إيران وافقت على ذلك"، وأوضح أن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون وثيقة مفصّلة، وقال: "إنها مذكرة تفاهم مفصّلة للغاية"، مشيرًا إلى أن الوثيقة حظيت بموافقة العديد من الدول، وأن "الجميع يريد استكمالها".

https://sarabic.ae/20260611/الهند-تعلن-مقتل-3-بحارة-مفقودين-بعد-هجوم-أمريكي-على-سفينة-1114253522.html

https://sarabic.ae/20260612/تشمل-لبنان-وهرمز-أبرز-تفاصيل-وبنود-مذكرة-التفاهم-المرتقبة-بين-واشنطن-وطهران-1114278893.html

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