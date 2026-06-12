https://sarabic.ae/20260612/تشمل-لبنان-وهرمز-أبرز-تفاصيل-وبنود-مذكرة-التفاهم-المرتقبة-بين-واشنطن-وطهران-1114278893.html
تشمل لبنان وهرمز.. أبرز تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران
تشمل لبنان وهرمز.. أبرز تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
كشفت مسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران، عن توجههما نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد، يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، مقابل تخفيف... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T06:57+0000
2026-06-12T06:57+0000
2026-06-12T06:57+0000
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وينص التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يشمل الجبهة اللبنانية، من أجل مفاوضات معمّقة بشأن النووي الإيراني، وتأجيل أي خطوات تنفيذية إلى حين التوصل لاتفاق ثانٍ أكثر تفصيلًا.وذكرت وسائل إعلام غربية أن الاختراق تحقق بعد مباحثات مكثفة ليل أول أمس الأربعاء، قادها الوسيط القطري علي الذوادي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالتوازي مع اتصالات مباشرة مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وقادت قطر وباكستان والإمارات تحركات دبلوماسية مكثفة في اللحظات الأخيرة، حيث نجحت في احتواء تصعيد عسكري وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهديده بتوجيه ضربة قاسية لطهران، عقب تلقيه تأكيدات بشأن قرب التوصّل إلى اتفاق مبدئي.وجاء ذلك بالتوازي مع ما أفادت به مصادر أمريكية مطّلعة بأن 4 طائرات شحن أمريكية من طراز "سي-17" أقلعت إلى أوروبا لنقل معدات لوجيستية، في خطوة تُمهّد لاحتمال تنظيم مراسم توقيع في جنيف، قد يحضرها نائب الرئيس الأمريكي.ويركز نص مسودة الاتفاق في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القيود الأمريكية على الملاحة فيه، كخطوة تمهيدية تعقبها مفاوضات أكثر تعقيدا بشأن البرنامج النووي الإيراني.ويتضمن الاتفاق التزامات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، بالتوازي مع طرح خيار خفض مستويات تخصيب اليورانيوم داخل إيران نفسها تحت رقابة أممية، هو ما وافق عليه ترامب، على أن يكون تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم الإيراني تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة أحد الخيارات المطروحة لحل الأزمة.في وقت ناقشت فيه الولايات المتحدة وإيران وقطر، في الآونة الاخيرة، آلية تتيح لطهران الوصول إلى بعض أموالها المجمدة في قطر، لـ"غرض حصري" وهو شراء السلع الإنسانية.وبينما أبدى ترمب تفاؤلًا لافتًا، معلنًا أن توقيع الاتفاق قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن "تسوية كبرى باتت شبه مكتملة مع إيران بانتظار الصياغة النهائية، جاءت الإشارات من طهران "أكثر تحفظًا".وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على أن بلاده "لم تصل بعد إلى صيغة نهائية، رغم تحقيق تقدم ملحوظ"، مؤكدًا تمسك إيران بـ"خطوطها الحمراء" وعدم تقديم تنازلات أساسية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، إلغاء الضربات والقصف اللذين كانا مقررَين ضد إيران، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران "سيبقى قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق"، مؤكدًا أنه سيُعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.
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https://sarabic.ae/20260612/بعد-أشهر-من-التصعيد-واشنطن-وطهران-تتفقان-على-خطوة-مفاجئة-1114277484.html
https://sarabic.ae/20260611/وزير-الخزانة-الأميركي-أي-ضرر-تلحقه-إيران-بدول-الخليج-سيدفع-ثمنه-من-أرصدتها-المجمدة--1114261364.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, الأخبار
تشمل لبنان وهرمز.. أبرز تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران
كشفت مسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران، عن توجههما نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد، يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران.
وينص التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يشمل الجبهة اللبنانية، من أجل مفاوضات معمّقة بشأن النووي الإيراني، وتأجيل أي خطوات تنفيذية إلى حين التوصل لاتفاق ثانٍ أكثر تفصيلًا.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن الاختراق تحقق بعد مباحثات مكثفة ليل أول أمس الأربعاء، قادها الوسيط القطري علي الذوادي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالتوازي مع اتصالات مباشرة مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقادت قطر وباكستان والإمارات تحركات دبلوماسية مكثفة في اللحظات الأخيرة، حيث نجحت في احتواء تصعيد عسكري وشيك
بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهديده بتوجيه ضربة قاسية لطهران، عقب تلقيه تأكيدات بشأن قرب التوصّل إلى اتفاق مبدئي.
وأوضحت صحيفة غربية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، أجروا اتصالات مباشرة ومكثفة مع ترامب، لإقناعه بالعدول عن خيار التصعيد العسكري، مؤكدين أن تفاهمًا أوليًا أصبح قاب قوسين أو أدنى مع طهران.
وجاء ذلك بالتوازي مع ما أفادت به مصادر أمريكية مطّلعة بأن 4 طائرات شحن أمريكية من طراز "سي-17" أقلعت إلى أوروبا لنقل معدات لوجيستية، في خطوة تُمهّد لاحتمال تنظيم مراسم توقيع في جنيف، قد يحضرها نائب الرئيس الأمريكي.
ويركز نص مسودة الاتفاق في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز
وإنهاء القيود الأمريكية على الملاحة فيه، كخطوة تمهيدية تعقبها مفاوضات أكثر تعقيدا بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويتضمن الاتفاق التزامات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، بالتوازي مع طرح خيار خفض مستويات تخصيب اليورانيوم داخل إيران نفسها تحت رقابة أممية، هو ما وافق عليه ترامب، على أن يكون تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم الإيراني
تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة أحد الخيارات المطروحة لحل الأزمة.
ويأتي هذا التطور، فيما لا يزال حل مسألة الأصول الإيرانية المجمدة عالقًا، وسط تباين بين رغبة طهران في الحصول على دفعة فورية، وتمسّك الولايات المتحدة بصيغة الإفراج التدريجي المرتبط بالامتثال.
في وقت ناقشت فيه الولايات المتحدة وإيران وقطر، في الآونة الاخيرة، آلية تتيح لطهران الوصول إلى بعض أموالها المجمدة في قطر، لـ"غرض حصري" وهو شراء السلع الإنسانية.
وبينما أبدى ترمب تفاؤلًا لافتًا، معلنًا أن توقيع الاتفاق قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن "تسوية كبرى باتت شبه مكتملة مع إيران بانتظار الصياغة النهائية، جاءت الإشارات من طهران "أكثر تحفظًا".
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على أن بلاده "لم تصل بعد إلى صيغة نهائية، رغم تحقيق تقدم ملحوظ"، مؤكدًا تمسك إيران بـ"خطوطها الحمراء" وعدم تقديم تنازلات أساسية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، إلغاء الضربات والقصف
اللذين كانا مقررَين ضد إيران، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء".
وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".
ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران "سيبقى قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق"، مؤكدًا أنه سيُعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.