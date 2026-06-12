https://sarabic.ae/20260612/تشمل-لبنان-وهرمز-أبرز-تفاصيل-وبنود-مذكرة-التفاهم-المرتقبة-بين-واشنطن-وطهران-1114278893.html

تشمل لبنان وهرمز.. أبرز تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران

تشمل لبنان وهرمز.. أبرز تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران

سبوتنيك عربي

كشفت مسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران، عن توجههما نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد، يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور، مقابل تخفيف... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T06:57+0000

2026-06-12T06:57+0000

2026-06-12T06:57+0000

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وينص التفاهم على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يشمل الجبهة اللبنانية، من أجل مفاوضات معمّقة بشأن النووي الإيراني، وتأجيل أي خطوات تنفيذية إلى حين التوصل لاتفاق ثانٍ أكثر تفصيلًا.وذكرت وسائل إعلام غربية أن الاختراق تحقق بعد مباحثات مكثفة ليل أول أمس الأربعاء، قادها الوسيط القطري علي الذوادي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالتوازي مع اتصالات مباشرة مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وقادت قطر وباكستان والإمارات تحركات دبلوماسية مكثفة في اللحظات الأخيرة، حيث نجحت في احتواء تصعيد عسكري وشيك بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهديده بتوجيه ضربة قاسية لطهران، عقب تلقيه تأكيدات بشأن قرب التوصّل إلى اتفاق مبدئي.وجاء ذلك بالتوازي مع ما أفادت به مصادر أمريكية مطّلعة بأن 4 طائرات شحن أمريكية من طراز "سي-17" أقلعت إلى أوروبا لنقل معدات لوجيستية، في خطوة تُمهّد لاحتمال تنظيم مراسم توقيع في جنيف، قد يحضرها نائب الرئيس الأمريكي.ويركز نص مسودة الاتفاق في مرحلته الأولى على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القيود الأمريكية على الملاحة فيه، كخطوة تمهيدية تعقبها مفاوضات أكثر تعقيدا بشأن البرنامج النووي الإيراني.ويتضمن الاتفاق التزامات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، بالتوازي مع طرح خيار خفض مستويات تخصيب اليورانيوم داخل إيران نفسها تحت رقابة أممية، هو ما وافق عليه ترامب، على أن يكون تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم الإيراني تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة أحد الخيارات المطروحة لحل الأزمة.في وقت ناقشت فيه الولايات المتحدة وإيران وقطر، في الآونة الاخيرة، آلية تتيح لطهران الوصول إلى بعض أموالها المجمدة في قطر، لـ"غرض حصري" وهو شراء السلع الإنسانية.وبينما أبدى ترمب تفاؤلًا لافتًا، معلنًا أن توقيع الاتفاق قد يتم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن "تسوية كبرى باتت شبه مكتملة مع إيران بانتظار الصياغة النهائية، جاءت الإشارات من طهران "أكثر تحفظًا".وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على أن بلاده "لم تصل بعد إلى صيغة نهائية، رغم تحقيق تقدم ملحوظ"، مؤكدًا تمسك إيران بـ"خطوطها الحمراء" وعدم تقديم تنازلات أساسية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، إلغاء الضربات والقصف اللذين كانا مقررَين ضد إيران، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.وتابع أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران "سيبقى قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق"، مؤكدًا أنه سيُعلن قريبًا موعد ومكان توقيعه.

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