https://sarabic.ae/20260613/إقليم-الوسطى-الليبي-مشروع-تنموي-لمعالجة-التهميش-أم-خطوة-تؤزم-المشهد-السياسي-في-البلاد؟-1114318369.html
إقليم "الوسطى" الليبي.. مشروع تنموي لمعالجة التهميش أم خطوة تؤزم المشهد السياسي في البلاد؟
إقليم "الوسطى" الليبي.. مشروع تنموي لمعالجة التهميش أم خطوة تؤزم المشهد السياسي في البلاد؟
سبوتنيك عربي
أثار الإعلان عن تأسيس "إقليم المنطقة الوسطى" من مدينة مصراتة موجة واسعة من الجدل السياسي والاجتماعي في ليبيا، وسط تباين حاد في المواقف بين مؤيدين يرون فيه خطوة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T14:20+0000
2026-06-13T14:20+0000
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وسرعان ما تحوّل الإعلان إلى محور نقاش واسع على المستويين الشعبي والسياسي، مع تصاعد المخاوف من انعكاساته المحتملة على وحدة الدولة الليبية، خاصة في ظل الانقسام السياسي المستمر والأزمات التي تعيشها البلاد منذ سنوات.تصريح برلمانيمن جانبه، حذّر عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي من مشروع "إقليم الوسطى"، معتبراً أنه يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الطابع الخدمي المعلن، ويهدف إلى استحداث فاعل سياسي جديد على الساحة الليبية، مؤكداً وجود رفض نيابي وشعبي لأي خطوات من شأنها المساس بوحدة الدولة أو إعادة تشكيل بنيتها الإدارية خارج الأطر الدستورية.وأضاف أن الطرح المتعلق بإنشاء إقليم جديد يُقدّم تحت عناوين خدمية وتنموية، إلا أنه يخفي في جوهره محاولة لاستحداث كيان سياسي موازٍ قد يسعى إلى فرض معادلات تفاوضية جديدة خارج نطاق التوافقات الوطنية والمؤسسات الشرعية القائمة.وأشار العرفي إلى أن الدولة الليبية تأسست، وفق قرار الأمم المتحدة الخاص باستقلال ليبيا، على ثلاثة أقاليم تاريخية شكّلت الأساس الذي قامت عليه الدولة الاتحادية بموجب دستور عام 1951، مؤكداً أن هذا الإرث الدستوري والتاريخي يمثل أحد مرتكزات الوحدة الوطنية التي حافظت على تماسك البلاد لعقود.وأكد البرلماني الليبي أن أي توجه نحو استحداث إقليم رابع أو إعادة تقسيم الأقاليم القائمة من شأنه أن يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تمثل خروجاً على الأسس التي قامت عليها الدولة الليبية.كما لفت إلى أن البيانات والمواقف الصادرة عن عدد من المجالس البلدية الرافضة لمشروع إقليم الوسطى تعكس، بحسب وصفه، تمسكاً واسعاً بوحدة التراب الليبي، وتؤكد وقوف السلطات المحلية إلى جانب أي جهود تصون تماسك الدولة وتمنع الانزلاق نحو مشاريع التقسيم أو التفكيك.رأي قانونيمن جانبه، أوضح الأكاديمي الليبي وأستاذ القانون الخاص، الدكتور راقي المسماري، أن القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية في ليبيا حدّد التقسيم الإداري للدولة من الناحية الجغرافية عبر وحدات إدارية عامة تتمثل في المحلة والبلدية والمحافظة.وأضاف أن المادة (44) من القانون نصّت على إنشاء أقاليم اقتصادية تتكون من مجموعة من المحافظات، مشيراً إلى أن ليبيا لا تضم حتى الآن أي محافظات قائمة من الناحية القانونية، نظراً لعدم صدور تشريع ينظم إنشاء المحافظات منذ إقرار القانون.وأوضح أن ما جرى الإعلان عنه مؤخراً يتمثل في تجمع لعدد من البلديات تحت مسمى "إقليم اقتصادي"، دون وجود محافظات تشكل الأساس القانوني لإنشائه، كما أن الجهة المؤسسة للإقليم لم تحدد بصورة واضحة طبيعته أو اختصاصاته أو الإطار القانوني الذي يستند إليه.وأكد المسماري أن السلطات التشريعية المتعاقبة، منذ صدور قانون الإدارة المحلية، لم تصدر أي قانون يقضي بإنشاء محافظات في ليبيا، الأمر الذي يجعل الحديث عن تأسيس إقليم اقتصادي أو ما يُعرف بـ"إقليم الوسطى" أو "الإقليم الرابع" غير مستند إلى أساس قانوني قائم وفقًا للنصوص التشريعية النافذة.وشدّد على أن أي خطوة تتعلق بإنشاء أقاليم اقتصادية يجب أن تسبقها إجراءات قانونية واضحة، تبدأ بإنشاء المحافظات وفق التشريعات المنظمة، باعتبارها المكوّن الإداري الذي نص عليه القانون كأساس لتشكيل هذه الأقاليم.ظروف استثنائيةمن جانبه، رأى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، إلى جانب تركّز أدوات صنع القرار المالي والاقتصادي في مدن ومناطق محددة، فضلاً عن انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية في العاصمة طرابلس، أسهمت في تفاقم مظاهر التهميش والفقر واتساع الفوارق الاجتماعية بين المناطق الليبية.وأضاف العبدلي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن هذه الظروف دفعت العديد من المدن والبلديات إلى البحث عن آليات جديدة لمعالجة مشكلاتها التنموية والخدمية، بعدما ترسخ لديها اعتقاد بأن الجهات المؤثرة في مراكز اتخاذ القرار لا تستجيب إلا للتكتلات القوية والقادرة على إيصال صوتها بشكل جماعي، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى ظهور فكرة تأسيس "إقليم المنطقة الوسطى".وتابع العبدلي أنه رغم الأصوات التي شككت في طبيعة الإقليم وأهدافه، والاتهامات التي وُجهت إلى عمداء البلديات المنضوية تحت مظلته، فإن الإطار القانوني المنظم للإدارة المحلية في ليبيا يجيز مثل هذه الخطوات. ولفت إلى أن القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية يسمح للمحافظات والبلديات بتكوين أقاليم اقتصادية، وهو ما يجعل ما أقدمت عليه البلديات، وفق تقديره، إجراءً قانونياً يستند إلى أحكام الفصل الخامس من القانون ومواده ذات الصلة.وشدّد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز خطاب التشكيك والتخوين، والنظر إلى المبادرة من زاوية أهدافها التنموية. وأشار إلى أن استمرار هذه الأوضاع دفع أعداداً كبيرة من الشباب إلى الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى بحثاً عن فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكداً أن معالجة هذه التحديات تتطلب خططاً تنموية أكثر فاعلية وعدالة في توزيع الموارد.وأضاف العبدلي أنه قبل توجيه الانتقادات إلى رؤساء البلديات بسبب تبنيهم هذه الفكرة، ينبغي طرح تساؤلات جوهرية حول الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية في البلاد، ومنها أسباب تراجع قيمة الدينار الليبي، واستمرار التدهور الاقتصادي، ومصادر الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، فضلاً عن استمرار الإنفاق المزدوج في ظل وجود حكومتين ومؤسسات متوازية وانقسام سياسي وإداري مستمر.وبيّن أن الخطورة الحقيقية للأقاليم تكمن في حال تأسيسها لأغراض سياسية أو عسكرية، أما إذا كانت ذات أهداف اقتصادية وتنموية واضحة فإن تقييمها يجب أن يستند إلى نتائجها ومدى قدرتها على خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية.وأشار إلى أن من أبرز الأسباب التي دفعت آنذاك إلى إلغاء النظام الاتحادي كانت ازدواجية الإدارة وتضخم الجهاز الحكومي، حيث كان لكل إقليم حكومته وأجهزته الإدارية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع النفقات وتعقيد عملية اتخاذ القرار.وأضاف أن تلك المرحلة شهدت أيضاً خلافات مرتبطة بتداخل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، إلى جانب وجود توجه عام نحو تعزيز الوحدة الوطنية والحد من النزعات الجهوية، فضلاً عن المطالبات بتبسيط هيكل الدولة وإنهاء التعقيدات الإدارية التي صاحبت النظام الاتحادي.وأكد أن تجربة الأقاليم الثلاثة أصبحت جزءاً من مرحلة تاريخية مختلفة، مضيفاً أن ليبيا اليوم تواجه واقعاً جديداً يتمثل في زيادة عدد السكان، والتطور التكنولوجي والاقتصادي المتسارع، الأمر الذي يتطلب البحث عن نماذج أكثر كفاءة في الإدارة والتنمية. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
إقليم "الوسطى" الليبي.. مشروع تنموي لمعالجة التهميش أم خطوة تؤزم المشهد السياسي في البلاد؟
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
أثار الإعلان عن تأسيس "إقليم المنطقة الوسطى" من مدينة مصراتة موجة واسعة من الجدل السياسي والاجتماعي في ليبيا، وسط تباين حاد في المواقف بين مؤيدين يرون فيه خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلديات وتحسين مستوى الخدمات والتنمية المحلية، ومعارضين يعتبرونه مشروعًا قد يمهد لإعادة تشكيل الخريطة الإدارية والسياسية للبلاد.
وسرعان ما تحوّل الإعلان إلى محور نقاش واسع على المستويين الشعبي والسياسي، مع تصاعد المخاوف من انعكاساته المحتملة على وحدة الدولة الليبية، خاصة في ظل الانقسام السياسي المستمر والأزمات التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
من جانبه، حذّر عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي من مشروع "إقليم الوسطى"، معتبراً أنه يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الطابع الخدمي المعلن، ويهدف إلى استحداث فاعل سياسي جديد على الساحة الليبية
، مؤكداً وجود رفض نيابي وشعبي لأي خطوات من شأنها المساس بوحدة الدولة أو إعادة تشكيل بنيتها الإدارية خارج الأطر الدستورية.
وقال العرفي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن التحركات المرتبطة بإعلان إقليم الوسطى لا ترتبط، بحسب تقديره، بتحسين الخدمات أو معالجة الأوضاع التنموية، بل تنطوي على ترتيبات سياسية تهدف إلى إعادة رسم موازين القوى داخل المشهد الليبي، في توقيت يثير العديد من التساؤلات حول الجهات الداعمة لهذه المبادرات والأهداف الكامنة وراءها.
وأضاف أن الطرح المتعلق بإنشاء إقليم جديد يُقدّم تحت عناوين خدمية وتنموية، إلا أنه يخفي في جوهره محاولة لاستحداث كيان سياسي موازٍ قد يسعى إلى فرض معادلات تفاوضية جديدة خارج نطاق التوافقات الوطنية والمؤسسات الشرعية القائمة.
وأشار العرفي إلى أن الدولة الليبية تأسست، وفق قرار الأمم المتحدة الخاص باستقلال ليبيا
، على ثلاثة أقاليم تاريخية شكّلت الأساس الذي قامت عليه الدولة الاتحادية بموجب دستور عام 1951، مؤكداً أن هذا الإرث الدستوري والتاريخي يمثل أحد مرتكزات الوحدة الوطنية التي حافظت على تماسك البلاد لعقود.
وأكد البرلماني الليبي أن أي توجه نحو استحداث إقليم رابع أو إعادة تقسيم الأقاليم القائمة من شأنه أن يفتح الباب أمام مطالبات مماثلة قد تؤدي إلى مزيد من الانقسام، معتبراً أن مثل هذه الخطوات تمثل خروجاً على الأسس التي قامت عليها الدولة الليبية.
وشدّد على أن السلطة التشريعية المنتخبة لن تقبل بتمرير أي ترتيبات أحادية الجانب تمس شكل الدولة أو بنيتها الإدارية دون توافق وطني شامل، مؤكداً أن الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادة قرارها الوطني يمثلان خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
كما لفت إلى أن البيانات والمواقف الصادرة عن عدد من المجالس البلدية الرافضة لمشروع إقليم الوسطى تعكس، بحسب وصفه، تمسكاً واسعاً بوحدة التراب الليبي، وتؤكد وقوف السلطات المحلية إلى جانب أي جهود تصون تماسك الدولة
وتمنع الانزلاق نحو مشاريع التقسيم أو التفكيك.
من جانبه، أوضح الأكاديمي الليبي وأستاذ القانون الخاص، الدكتور راقي المسماري، أن القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية في ليبيا حدّد التقسيم الإداري للدولة من الناحية الجغرافية عبر وحدات إدارية عامة تتمثل في المحلة والبلدية والمحافظة.
وقال المسماري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن المحلة تُنشأ بقرار من البلدية، فيما تُنشأ البلدية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، بينما يتطلب إنشاء المحافظة صدور قانون من السلطة التشريعية المختصة.
وأضاف أن المادة (44) من القانون نصّت على إنشاء أقاليم اقتصادية تتكون من مجموعة من المحافظات، مشيراً إلى أن ليبيا
لا تضم حتى الآن أي محافظات قائمة من الناحية القانونية، نظراً لعدم صدور تشريع ينظم إنشاء المحافظات منذ إقرار القانون.
وأوضح أن ما جرى الإعلان عنه مؤخراً يتمثل في تجمع لعدد من البلديات تحت مسمى "إقليم اقتصادي"، دون وجود محافظات تشكل الأساس القانوني لإنشائه، كما أن الجهة المؤسسة للإقليم لم تحدد بصورة واضحة طبيعته أو اختصاصاته أو الإطار القانوني الذي يستند إليه.
وأكد المسماري أن السلطات التشريعية المتعاقبة، منذ صدور قانون الإدارة المحلية، لم تصدر أي قانون يقضي بإنشاء محافظات في ليبيا، الأمر الذي يجعل الحديث عن تأسيس إقليم اقتصادي أو ما يُعرف بـ"إقليم الوسطى" أو "الإقليم الرابع" غير مستند إلى أساس قانوني قائم وفقًا للنصوص التشريعية النافذة.
وشدّد على أن أي خطوة تتعلق بإنشاء أقاليم اقتصادية يجب أن تسبقها إجراءات قانونية واضحة، تبدأ بإنشاء المحافظات وفق التشريعات المنظمة، باعتبارها المكوّن الإداري الذي نص عليه القانون كأساس لتشكيل هذه الأقاليم.
من جانبه، رأى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، إلى جانب تركّز أدوات صنع القرار المالي والاقتصادي في مدن ومناطق محددة، فضلاً عن انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية في العاصمة طرابلس، أسهمت في تفاقم مظاهر التهميش والفقر واتساع الفوارق الاجتماعية بين المناطق الليبية
.
وأضاف العبدلي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن هذه الظروف دفعت العديد من المدن والبلديات إلى البحث عن آليات جديدة لمعالجة مشكلاتها التنموية والخدمية، بعدما ترسخ لديها اعتقاد بأن الجهات المؤثرة في مراكز اتخاذ القرار لا تستجيب إلا للتكتلات القوية والقادرة على إيصال صوتها بشكل جماعي، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى ظهور فكرة تأسيس "إقليم المنطقة الوسطى".
وأكد أن الإقليم المعلن عنه هو إقليم ذو طابع اقتصادي وتنموي فقط، ولا يحمل أهدافاً سياسية، مشيراً إلى أن هذا الأمر ورد بشكل واضح في البيان الذي تلاه عميد بلدية ترهونة عند الإعلان عن تأسيس الإقليم.
وتابع العبدلي أنه رغم الأصوات التي شككت في طبيعة الإقليم وأهدافه، والاتهامات التي وُجهت إلى عمداء البلديات المنضوية تحت مظلته، فإن الإطار القانوني المنظم للإدارة المحلية في ليبيا يجيز مثل هذه الخطوات.
ولفت إلى أن القانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية يسمح للمحافظات والبلديات بتكوين أقاليم اقتصادية، وهو ما يجعل ما أقدمت عليه البلديات، وفق تقديره، إجراءً قانونياً يستند إلى أحكام الفصل الخامس من القانون ومواده ذات الصلة.
وشدّد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز خطاب التشكيك والتخوين، والنظر إلى المبادرة من زاوية أهدافها التنموية.
وقال إن الإقليم لا يستهدف تحقيق مكاسب سياسية، وإنما يهدف إلى المطالبة بالحقوق التنموية وتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية في منطقة تضم تسع بلديات ذات كثافة سكانية مرتفعة، وتعاني من تردي الخدمات وارتفاع معدلات البطالة.
وأشار إلى أن استمرار هذه الأوضاع دفع أعداداً كبيرة من الشباب إلى الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى بحثاً عن فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكداً أن معالجة هذه التحديات تتطلب خططاً تنموية أكثر فاعلية وعدالة في توزيع الموارد.
وأضاف العبدلي أنه قبل توجيه الانتقادات إلى رؤساء البلديات بسبب تبنيهم هذه الفكرة، ينبغي طرح تساؤلات جوهرية حول الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية في البلاد
، ومنها أسباب تراجع قيمة الدينار الليبي، واستمرار التدهور الاقتصادي، ومصادر الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة، فضلاً عن استمرار الإنفاق المزدوج في ظل وجود حكومتين ومؤسسات متوازية وانقسام سياسي وإداري مستمر.
وبيّن أن الخطورة الحقيقية للأقاليم تكمن في حال تأسيسها لأغراض سياسية أو عسكرية، أما إذا كانت ذات أهداف اقتصادية وتنموية واضحة فإن تقييمها يجب أن يستند إلى نتائجها ومدى قدرتها على خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية.
وتطرق العبدلي إلى الجدل الدائر بشأن العودة إلى نظام الأقاليم، موضحاً أن بعض الأطراف تستحضر تجربة الفيدرالية القائمة على الأقاليم الثلاثة التي أُلغيت عام 1963 خلال العهد الملكي.
وأشار إلى أن من أبرز الأسباب التي دفعت آنذاك إلى إلغاء النظام الاتحادي كانت ازدواجية الإدارة وتضخم الجهاز الحكومي، حيث كان لكل إقليم حكومته وأجهزته الإدارية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع النفقات وتعقيد عملية اتخاذ القرار.
وأضاف أن تلك المرحلة شهدت أيضاً خلافات مرتبطة بتداخل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، إلى جانب وجود توجه عام نحو تعزيز الوحدة الوطنية والحد من النزعات الجهوية، فضلاً عن المطالبات بتبسيط هيكل الدولة وإنهاء التعقيدات الإدارية التي صاحبت النظام الاتحادي.
وأكد أن تجربة الأقاليم الثلاثة أصبحت جزءاً من مرحلة تاريخية مختلفة، مضيفاً أن ليبيا اليوم تواجه واقعاً جديداً يتمثل في زيادة عدد السكان، والتطور التكنولوجي والاقتصادي المتسارع، الأمر الذي يتطلب البحث عن نماذج أكثر كفاءة في الإدارة والتنمية.
وأكد أن المطلوب هو تبني أفكار وآليات حديثة تسهم في تقليص المركزية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين في مختلف المناطق الليبية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين
، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.