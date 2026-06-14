https://sarabic.ae/20260614/سبوتنيك-تحصل-على-مراسلات-سفينة-إم-تي-سيليستيال-وتكشف-تفاصيل-الحادث-في-مياه-الخليج-1114341047.html

"سبوتنيك" تحصل على مراسلات سفينة "إم تي سيليستيال" وتكشف تفاصيل الحادث في مياه الخليج

"سبوتنيك" تحصل على مراسلات سفينة "إم تي سيليستيال" وتكشف تفاصيل الحادث في مياه الخليج

سبوتنيك عربي

حصلت وكالة "سبوتنيك" على تسجيلات من السفينة الهندية "إم تي سيليستيال"، التي تعرضت يوم الأربعاء الماضي لهجوم من البحرية الأمريكية قبالة سواحل سلطنة عمان، أسفر... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T16:38+0000

2026-06-14T16:38+0000

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وبحسب التسجيلات، تواصل الطاقم مع البحرية الأمريكية عدة مرات عبر قناة "VHF 16" للإبلاغ عن تعرض البحّار الهندي نيشانت ويرتاناثان لنوبات قيء شديدة، لكن دون استجابة، ما أدى إلى وفاته لاحقًا.في المقابل، لم يشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار إلى وفاة أي بحّارة، مؤكدًا أن "جميع السفن التجارية يجب أن تمتثل فورًا لأوامر القوات المسلحة الأمريكية".ونشر بقائي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، يوم الجمعة الماضي، موضحًا خلالها أن "الهجمات الأمريكية الوحشية على السفن التجارية الهندية، التي أسفرت عن مقتل 3 مواطنين هنود على الأقل، هي نتيجة لسياسة الحكومة الأمريكية المتمثلة في السطو المسلح والقرصنة البحرية".وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التعازي لأسر وأصدقاء البحارة الهنود الذين سقطوا، للشعب والحكومة الهندية، مشددًا القول "يجب على المجتمع الدولي محاسبة الولايات المتحدة على سلوكها الخارج عن القانون، وهو سلوك يهدد السلام والأمن العالميين ويعرض حرية الملاحة للخطر".ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الوزير الهندي، أنه "من المؤسف للغاية أن نعلم بالحادث المأسوي الذي وقع على متن السفينة "إم تي سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو"، مضيفًا: "للأسف، تم تأكيد مقتل 3 بحارة هنود تم الإبلاغ عن فقدانهم في البداية، وذلك بعد العثور على جثثهم والتعرف عليها".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح الخميس الفائت، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".

https://sarabic.ae/20260614/عراقجي-أمن-المنطقة-لا-يمكن-تحقيقه-دون-إشراك-إيران-في-معادلاته-1114341164.html

https://sarabic.ae/20260611/الهند-تعلن-مقتل-3-بحارة-مفقودين-بعد-هجوم-أمريكي-على-سفينة-1114253522.html

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