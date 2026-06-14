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"سبوتنيك" تحصل على مراسلات سفينة "إم تي سيليستيال" وتكشف تفاصيل الحادث في مياه الخليج
"سبوتنيك" تحصل على مراسلات سفينة "إم تي سيليستيال" وتكشف تفاصيل الحادث في مياه الخليج
سبوتنيك عربي
حصلت وكالة "سبوتنيك" على تسجيلات من السفينة الهندية "إم تي سيليستيال"، التي تعرضت يوم الأربعاء الماضي لهجوم من البحرية الأمريكية قبالة سواحل سلطنة عمان، أسفر... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
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وبحسب التسجيلات، تواصل الطاقم مع البحرية الأمريكية عدة مرات عبر قناة "VHF 16" للإبلاغ عن تعرض البحّار الهندي نيشانت ويرتاناثان لنوبات قيء شديدة، لكن دون استجابة، ما أدى إلى وفاته لاحقًا.في المقابل، لم يشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار إلى وفاة أي بحّارة، مؤكدًا أن "جميع السفن التجارية يجب أن تمتثل فورًا لأوامر القوات المسلحة الأمريكية".ونشر بقائي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، يوم الجمعة الماضي، موضحًا خلالها أن "الهجمات الأمريكية الوحشية على السفن التجارية الهندية، التي أسفرت عن مقتل 3 مواطنين هنود على الأقل، هي نتيجة لسياسة الحكومة الأمريكية المتمثلة في السطو المسلح والقرصنة البحرية".وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التعازي لأسر وأصدقاء البحارة الهنود الذين سقطوا، للشعب والحكومة الهندية، مشددًا القول "يجب على المجتمع الدولي محاسبة الولايات المتحدة على سلوكها الخارج عن القانون، وهو سلوك يهدد السلام والأمن العالميين ويعرض حرية الملاحة للخطر".ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الوزير الهندي، أنه "من المؤسف للغاية أن نعلم بالحادث المأسوي الذي وقع على متن السفينة "إم تي سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو"، مضيفًا: "للأسف، تم تأكيد مقتل 3 بحارة هنود تم الإبلاغ عن فقدانهم في البداية، وذلك بعد العثور على جثثهم والتعرف عليها".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح الخميس الفائت، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".
https://sarabic.ae/20260614/عراقجي-أمن-المنطقة-لا-يمكن-تحقيقه-دون-إشراك-إيران-في-معادلاته-1114341164.html
https://sarabic.ae/20260611/الهند-تعلن-مقتل-3-بحارة-مفقودين-بعد-هجوم-أمريكي-على-سفينة-1114253522.html
https://sarabic.ae/20260612/الخارجية-الإيرانية-الهجمات-الأمريكية-على-السفن-التجارية-تهديد-جاد-للملاحة-الدولية-1114281519.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية

"سبوتنيك" تحصل على مراسلات سفينة "إم تي سيليستيال" وتكشف تفاصيل الحادث في مياه الخليج

16:38 GMT 14.06.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على تسجيلات من السفينة الهندية "إم تي سيليستيال"، التي تعرضت يوم الأربعاء الماضي لهجوم من البحرية الأمريكية قبالة سواحل سلطنة عمان، أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة هنود كانوا على متنها.
وبحسب التسجيلات، تواصل الطاقم مع البحرية الأمريكية عدة مرات عبر قناة "VHF 16" للإبلاغ عن تعرض البحّار الهندي نيشانت ويرتاناثان لنوبات قيء شديدة، لكن دون استجابة، ما أدى إلى وفاته لاحقًا.
وخلال الأيام الأخيرة، تعرضت ثلاث سفن تقل مواطنين هنودا لهجمات في منطقة مضيق هرمز، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الهندية أن استهداف السفن التجارية أمر غير مقبول.
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في المقابل، لم يشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار إلى وفاة أي بحّارة، مؤكدًا أن "جميع السفن التجارية يجب أن تمتثل فورًا لأوامر القوات المسلحة الأمريكية".
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الهجمات الأمريكية على السفن التجارية والقرصنة البحرية تشكل تهديدا جادا للملاحة الدولية.
ونشر بقائي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، يوم الجمعة الماضي، موضحًا خلالها أن "الهجمات الأمريكية الوحشية على السفن التجارية الهندية، التي أسفرت عن مقتل 3 مواطنين هنود على الأقل، هي نتيجة لسياسة الحكومة الأمريكية المتمثلة في السطو المسلح والقرصنة البحرية".
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11 يونيو, 10:46 GMT
وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التعازي لأسر وأصدقاء البحارة الهنود الذين سقطوا، للشعب والحكومة الهندية، مشددًا القول "يجب على المجتمع الدولي محاسبة الولايات المتحدة على سلوكها الخارج عن القانون، وهو سلوك يهدد السلام والأمن العالميين ويعرض حرية الملاحة للخطر".

وكان وزير النقل البحري الهندي، سارباناندا سونوال، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن مقتل البحارة الهنود الثلاثة، الذين فقدوا جراء هجوم أمريكي على سفينة تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان.

ونقلت وسائل إعلام غربية، عن الوزير الهندي، أنه "من المؤسف للغاية أن نعلم بالحادث المأسوي الذي وقع على متن السفينة "إم تي سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو"، مضيفًا: "للأسف، تم تأكيد مقتل 3 بحارة هنود تم الإبلاغ عن فقدانهم في البداية، وذلك بعد العثور على جثثهم والتعرف عليها".
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وكان الجيش الأمريكي أعلن أن إحدى مقاتلاته أطلقت النار على ناقلة نفط في خليج عمان وعطلتها بعد "محاولتها نقل النفط من إيران في انتهاك للحصار الأمريكي المفروض".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح الخميس الفائت، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ"الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".
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