https://sarabic.ae/20260709/الأردن-يعلن-التصدي-لصواريخ-إيرانية-اخترقت-أجواءه-1115070450.html
الأردن يعلن التصدي لصواريخ إيرانية اخترقت أجواءه
الأردن يعلن التصدي لصواريخ إيرانية اخترقت أجواءه
سبوتنيك عربي
صرح وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الخميس، بأنه تم التعامل مع صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة والتصدي لها. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T12:43+0000
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وقال المومني في منشور على "إكس": "تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام قبل قليل، على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، وتم التعامل معها والتصدي لها".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة تشوغاداك بمحافظة بوشهر، جنوب إيران.من جهته، قال التلفزيون الإيراني، إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة الطاقة النووية في بوشهر، وقاعدة تشوغاداك العسكرية بعد ظهر اليوم.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق اليوم، مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة 78 خلال اليومين الماضيين، جراء غارات أمريكية على البلاد.وأضاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران.وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة".ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
https://sarabic.ae/20260709/التلفزيون-الإيراني-استهداف-أمريكي-لمحيط-محطة-بوشهر-النووية-وقاعدة-تشوغاداك-العسكرية-1115068983.html
https://sarabic.ae/20260709/قوة-دفاع-البحرين-إيران-تواصل-نهجها-العدائي-عبر-اعتداءات-آثمة-بالصواريخ-والمسيرات-1115062876.html
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-ومنشآت-أمريكية-في-الكويت-وقطر-والبحرين-1115062587.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار الأردن, العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الأردن يعلن التصدي لصواريخ إيرانية اخترقت أجواءه
صرح وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الخميس، بأنه تم التعامل مع صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة والتصدي لها.
وقال المومني في منشور على "إكس": "تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام قبل قليل، على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، وتم التعامل معها والتصدي لها".
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة تشوغاداك بمحافظة بوشهر، جنوب إيران.
وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن سكان في مناطق متفرقة من محافظة بوشهر قد أفادوا، قبل نحو ساعة، بسماع دوي انفجارات، وذلك بعد أن تعرضت عدة مواقع في المحافظة لضربات أمريكية صباح اليوم.
من جهته، قال التلفزيون الإيراني، إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة الطاقة النووية في بوشهر، وقاعدة تشوغاداك العسكرية بعد ظهر اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق اليوم، مقتل 14 شخصًا
على الأقل وإصابة 78 خلال اليومين الماضيين، جراء غارات أمريكية على البلاد.
وأعلن الجيش الإيراني، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".
وأضاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين
، وذلك ردًا على العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران.
وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"
، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة".
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران
بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية
" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.