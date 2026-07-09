https://sarabic.ae/20260709/الأردن-يعلن-التصدي-لصواريخ-إيرانية-اخترقت-أجواءه-1115070450.html

الأردن يعلن التصدي لصواريخ إيرانية اخترقت أجواءه

الأردن يعلن التصدي لصواريخ إيرانية اخترقت أجواءه

سبوتنيك عربي

صرح وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الخميس، بأنه تم التعامل مع صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة والتصدي لها. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T12:43+0000

2026-07-09T12:43+0000

2026-07-09T12:43+0000

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وقال المومني في منشور على "إكس": "تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام قبل قليل، على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، وتم التعامل معها والتصدي لها".وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة تشوغاداك بمحافظة بوشهر، جنوب إيران.من جهته، قال التلفزيون الإيراني، إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة الطاقة النووية في بوشهر، وقاعدة تشوغاداك العسكرية بعد ظهر اليوم.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق اليوم، مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة 78 خلال اليومين الماضيين، جراء غارات أمريكية على البلاد.وأضاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران.وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة".ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

https://sarabic.ae/20260709/التلفزيون-الإيراني-استهداف-أمريكي-لمحيط-محطة-بوشهر-النووية-وقاعدة-تشوغاداك-العسكرية-1115068983.html

https://sarabic.ae/20260709/قوة-دفاع-البحرين-إيران-تواصل-نهجها-العدائي-عبر-اعتداءات-آثمة-بالصواريخ-والمسيرات-1115062876.html

https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-ومنشآت-أمريكية-في-الكويت-وقطر-والبحرين-1115062587.html

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