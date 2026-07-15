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الخارجية الروسية: روسيا تدعو أطراف النزاع في منطقة الخليج إلى وقف تبادل الضربات فورا
الخارجية الروسية: روسيا تدعو أطراف النزاع في منطقة الخليج إلى وقف تبادل الضربات فورا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرمسية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا تدعو أطراف النزاع في منطقة الخليج إلى وقف تبادل الضربات فورا". 15.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "ندعو إلى وقف فوري لتبادل الهجمات واستئناف الحوار لإيجاد سبل لتحقيق سلام دائم في المنطقة".وتابعت: "ندعو جميع الأطراف إلى التخلي عن التفكير التصادمي والعودة إلى طاولة المفاوضات".ووفقا لها: "إن مسار الأحداث غير المتوقع (في الخليج العربي) يهدد فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع".وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي بدأ يوم أمس الثلاثاء.في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.روسيا تشجع رعاياها في الخليج على الالتزام باحتياطات إضافية للأمن الشخصي - الخارجيةالقيادة المركزية الأمريكية: غارات جديدة تستهدف أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج

الخارجية الروسية: روسيا تدعو أطراف النزاع في منطقة الخليج إلى وقف تبادل الضربات فورا

14:26 GMT 15.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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صرّحت المتحدثة الرمسية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا تدعو أطراف النزاع في منطقة الخليج إلى وقف تبادل الضربات فورا".
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "ندعو إلى وقف فوري لتبادل الهجمات واستئناف الحوار لإيجاد سبل لتحقيق سلام دائم في المنطقة".

وأضافت: "بالطبع، نحن (الحكومة الروسية) نشعر بقلق بالغ إزاء استئناف العمليات العسكرية في الخليج العربي ومضيق هرمز".

وتابعت: "ندعو جميع الأطراف إلى التخلي عن التفكير التصادمي والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشارت إلى أنه "من الضروري إدراك عدم جدوى النهج الذي يصوَر على أنه تصعيد "رد فعل" على تصعيد، والذي يُلحق ضررًا بالغًا بالسكان المدنيين في جميع الدول المعنية".

ووفقا لها: "إن مسار الأحداث غير المتوقع (في الخليج العربي) يهدد فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع".
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وتواصل القوات الأمريكية استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنة أن العمليات "ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران"، الذي بدأ يوم أمس الثلاثاء.

وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه ضربات جديدة ضد إيران، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي "هو الأكثر فاعلية"، مؤكدًا أن مضيق هرمز "سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية".

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة "كيش" ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
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