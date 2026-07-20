https://sarabic.ae/20260720/خبراء-الإجهاد-الحراري-الصامت-يهدد-كبار-السن-وموجات-الحر-تفرض-تحديات-صحية-ومناخية-متصاعدة-1115339676.html

خبراء: "الإجهاد الحراري الصامت" يهدد كبار السن... وموجات الحر تفرض تحديات صحية ومناخية متصاعدة

خبراء: "الإجهاد الحراري الصامت" يهدد كبار السن... وموجات الحر تفرض تحديات صحية ومناخية متصاعدة

سبوتنيك عربي

مع تصاعد درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وتزايد موجات الحر التي تشهدها العديد من المناطق، تتنامى المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، لا سيما... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T09:38+0000

2026-07-20T09:38+0000

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مخاطر صحيةمن جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري العربي الأفريقي للتوعية الدكتور علي المبروك أبوقرين، إن الصيف لم يعد فصلًا عابرًا ترتفع فيه درجات الحرارة ثم تنخفض، بل أصبح في كثير من مناطق العالم واقعًا مناخيًا قاسيًا تتكرر فيه موجات الحر الشديدة، وتتضاعف فيه المخاطر الصحية والبيئية، خاصة عندما تقترن الحرارة المرتفعة بالرطوبة العالية، وانقطاعات الكهرباء، وضعف البنية التحتية.وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحر في مثل هذه الظروف لا يعود مجرد شعور مزعج، وإنما يتحول إلى عامل ضغط حقيقي على الجسد البشري، وعلى الغذاء والدواء والبيئة، بل وعلى منظومات الحياة بأكملها"، موضحًا أن "التأثير الصحي لارتفاع درجات الحرارة لا يقتصر على الإرهاق أو التعرق، وإنما يمتد إلى اضطرابات خطيرة قد تهدد الحياة، مثل الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، واختلال توازن السوائل والأملاح، وتفاقم الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والجهاز التنفسي والكلى".وأشار أبوقرين إلى أن هذه المخاطر تزداد بشكل واضح لدى الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتهم كبار السن والأطفال والحوامل، والمرضى والعاملون في الأماكن المكشوفة، حيث يتحول التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال ساعات الذروة، إلى خطر يومي متكرر.وأكد أن الأدلة العلمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تشير إلى أن التقدم في العمر يغيّر طريقة تفاعل الجسم مع الحرارة بصورة كبيرة، إذ تضعف آلية الإحساس بالعطش نتيجة تغيرات في مراكز التنظيم بالدماغ، فيفقد الجسم أحد أهم إنذاراته المبكرة للجفاف، وقد يدخل الإنسان في حالة نقص سوائل حاد دون أن يشعر بالحاجة إلى شرب الماء.وأوضح أبوقرين أن المنزل غير المكيّف قد يتحول إلى بيئة خطرة، خاصة مع انقطاع الكهرباء، حيث ترتفع درجات الحرارة الداخلية أحيانًا إلى مستويات تفوق الخارج، وتتحول الغرف المغلقة إلى أماكن خانقة تُجهد القلب والدماغ وتؤثر في الوظائف الحيوية للجسم.وأشار إلى أن بيئات العمل المكشوفة تتطلب إعادة تنظيم ساعات العمل، وتوفير فترات راحة في أماكن مظللة أو مكيفة، وضمان توفر مياه الشرب بصورة دائمة، مع تدريب العمال على التعرف المبكر إلى أعراض الإجهاد الحراري.وأكد على أن موجات الحر لم تعد حدثًا استثنائيًا، وإنما أصبحت واقعًا متكررًا يتطلب جاهزية دائمة، مشددًا على أن الوقاية ليست مسؤولية فرد أو جهة واحدة، بل هي منظومة متكاملة تبدأ من وعي الفرد، وتمتد إلى الأسرة، وتترسخ في سياسات الدولة، مؤكدًا أن “كوب ماء يُقدم في وقته، أو غرفة جيدة التهوية، أو انتباهًا صادقًا لكبير سن صامت، قد يكون الفارق بين العافية والانهيار، وبين حياة تُنقذ وأخرى قد تضيع بصمت”، داعيًا إلى التعامل مع الحر باعتباره خطرًا حقيقيًا يستدعي الفهم والاستعداد والإنسانية.كيف يهدد ارتفاع الحرارة مستقبل المنطقة العربية؟قال خبير البيئة والمناخ الأردني عمر الشوشان، إن ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة العربية لم يعد مجرد مؤشر مناخي ضمن سلسلة من المتغيرات البيئية، بل أصبح أحد أبرز العوامل المؤثرة في التنمية والاستقرار خلال العقود المقبلة.وأضاف أن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن في ارتفاع درجات الحرارة بحد ذاته، وإنما في تفاعل آثارها ضمن منظومة مترابطة من المخاطر، مبينًا أن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى زيادة معدلات التبخر، وتراجع المخزون المائي في السدود والأحواض الجوفية، وانخفاض كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، الأمر الذي يفاقم الضغوط على الأمنين المائي والغذائي في المنطقة.وأشار إلى أن هذه التداعيات تتزامن مع تسارع عمليات التصحر وتدهور الأراضي، إلى جانب تعرض النظم البيئية الحساسة، بما في ذلك الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والخليج العربي، لضغوط متزايدة نتيجة الإجهاد الحراري والتغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تشهدها المياه.ولفت الشوشان إلى أن هذه التحديات تتفاقم في الدول التي تعاني من النزاعات أو الأزمات الإنسانية، حيث يؤدي تضرر البنية التحتية للمياه والطاقة والخدمات العامة إلى تقليص قدرة المجتمعات على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، فيما يسهم تراجع الموارد الطبيعية وفقدان سبل العيش في زيادة معدلات الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المدن، بما يفرض ضغوطًا إضافية على الخدمات والموارد وفرص العمل، ويجعل تغير المناخ عاملًا مضاعفًا للمخاطر القائمة.وشدد على أن مستقبل المنطقة العربية لن يتحدد فقط بمقدار الارتفاع في درجات الحرارة، بل بمدى قدرة الحكومات على تحويل المعرفة العلمية إلى سياسات تنفيذية فعالة، موضحًا أن أي تأخير في الاستثمار في التكيف وتعزيز المرونة المناخية سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مستقبلًا، في حين يمثل التحرك المبكر فرصة لتعزيز الأمن المائي والغذائي، وحماية الاقتصاد، ورفع قدرة المجتمعات على مواجهة مناخ يتجه نحو مزيد من التطرف وعدم اليقين.

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