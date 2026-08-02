https://sarabic.ae/20260802/الخارجية-الإيرانية-وضع-مضيق-هرمز-لن-يعود-كما-كان-قبل-الحرب-ومفاوضاتنا-مع-عمان-ثنائية-1115711171.html

الخارجية الإيرانية: وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب ومفاوضاتنا مع عمان ثنائية

الخارجية الإيرانية: وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب ومفاوضاتنا مع عمان ثنائية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الجمهورية الإسلامية تتصرف وفقًا لمصالحها الوطنية ولا تغيّر قراراتها تحت تأثير التهديدات أو الضغوط،... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T17:12+0000

2026-08-02T17:12+0000

2026-08-02T17:12+0000

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وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن وضع مضيق هرمز "لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب"، موضحًا أن المباحثات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن المضيق ليست جديدة، وإنما بدأت منذ فترة طويلة، وتهدف إلى التوصل إلى آلية تضمن مصالح إيران المشتركة مع سلطنة عُمان، ولا ترتبط بفتح المضيق أو إغلاقه.وأضاف أن المفاوضات مع مسقط "ثنائية ولا تخص أي طرف آخر"، مؤكدًا أن البلدين يعملان على بحث مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز يراعي المصالح المشتركة، بعيدًا عن المسارين الشمالي والجنوبي.واتهم بقائي الولايات المتحدة بعرقلة عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز، معتبرًا أن إغلاق المضيق جاء نتيجة "العراقيل التي تسببت بها واشنطن والحصار البحري المفروض"، كما قال إن الولايات المتحدة فرضت، بالتعاون مع بعض الأطراف الإقليمية، مسارًا جنوبيًا وصفه بأنه "غير آمن".وأشار المتحدث الإيراني إلى أن "الطرف المقابل يعلم أن ردنا سيكون قويًا على أي مغامرة"، مضيفًا أن النمط المتكرر لتهديدات المسؤولين الأمريكيين خلال العامين الماضيين تُرجم إلى "حربين فعليتين" دون أن يحقق أهدافه، وأن مصالح الجمهورية الإسلامية "لن تتضرر بسبب هذه التهديدات".وكشف بقائي أن إيران تلقت اتصالات من كل من بريطانيا وأوكرانيا وبلغاريا، أبلغتها خلالها هذه الدول بأنها "لن تكون جزءًا من أي حرب" ضد إيران.كما أوضح أن البند الخامس من مذكرة التفاهم ينص على إدارة مستقبل مضيق هرمز من قبل إيران بالتشاور مع سلطنة عُمان وإجراء حوار مع دول المنطقة، مؤكدًا أن أمن إيران القومي ومصالحها "غير قابلين للمساومة".وفي وقت سابق، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وندافع عن مصالح الشعب الإيراني".وأضاف ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في استئناف حرب شاملة مع إيران: "إذا لم نحصل على 100% مما نريده، فسنعود بالتأكيد"، مشددًا في تصريحاته أن حلفاء واشنطن الأوروبيين سيواجهون "مشكلة كبيرة" إذا توقف عن صداقتهم.وأعلن الجيش الإيراني، الخميس الماضي، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.

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