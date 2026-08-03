https://sarabic.ae/20260803/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الهجوم-الأوكراني-على-مدينة-غيلينجيك-بإقليم-كراسنودار-إلى-7-قتلى-بينهم-3-أطفال-1115731339.html

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على مدينة غيلينجيك بإقليم كراسنودار إلى 7 قتلى بينهم 3 أطفال

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على مدينة غيلينجيك بإقليم كراسنودار إلى 7 قتلى بينهم 3 أطفال

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في غيليندجيك بإقليم كراسنودار إلى 7 قتلى، بينهم... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T14:40+0000

2026-08-03T14:40+0000

2026-08-03T14:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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ونشر كوندراتييف على منصة "ماكس": "ارتفع عدد القتلى في بلدة أرخيبو-أوسيبوفكا إلى 7 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هذه اللحظات العصيبة للغاية، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأقاربهم".وصرحت وزارة الصحة الروسية، بنقل 21 مصابًا جراء الهجوم إلى المستشفيات من بينهم 3 أطفال.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية، بما في ذلك إقليم كراسنودار.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة.وفي 22 أيار/ مايو، هاجمت قوات نظام كييف مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليلًا، في بلدة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسكالقوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع

https://sarabic.ae/20260803/مصرع-6-أشخاص-وإصابة-40-آخرين-إثر-استهداف-قوات-نظام-كييف-إقليم-كراسنودار--السلطات-1115726837.html

https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تستهدف-3-سفن-محملة-بشحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-في-البحر-الأسود--وزارة-الدفاع-1115717291.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا