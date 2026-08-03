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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260803/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الهجوم-الأوكراني-على-مدينة-غيلينجيك-بإقليم-كراسنودار-إلى-7-قتلى-بينهم-3-أطفال-1115731339.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على مدينة غيلينجيك بإقليم كراسنودار إلى 7 قتلى بينهم 3 أطفال
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على مدينة غيلينجيك بإقليم كراسنودار إلى 7 قتلى بينهم 3 أطفال
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في غيليندجيك بإقليم كراسنودار إلى 7 قتلى، بينهم... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T14:40+0000
2026-08-03T14:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونشر كوندراتييف على منصة "ماكس": "ارتفع عدد القتلى في بلدة أرخيبو-أوسيبوفكا إلى 7 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هذه اللحظات العصيبة للغاية، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأقاربهم".وصرحت وزارة الصحة الروسية، بنقل 21 مصابًا جراء الهجوم إلى المستشفيات من بينهم 3 أطفال.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية، بما في ذلك إقليم كراسنودار.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة.وفي 22 أيار/ مايو، هاجمت قوات نظام كييف مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليلًا، في بلدة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسكالقوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260803/مصرع-6-أشخاص-وإصابة-40-آخرين-إثر-استهداف-قوات-نظام-كييف-إقليم-كراسنودار--السلطات-1115726837.html
https://sarabic.ae/20260803/القوات-الروسية-تستهدف-3-سفن-محملة-بشحنات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-في-البحر-الأسود--وزارة-الدفاع-1115717291.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني على مدينة غيلينجيك بإقليم كراسنودار إلى 7 قتلى بينهم 3 أطفال

14:40 GMT 03.08.2026
© Sputnik . RIA Novosti / الانتقال إلى بنك الصورتم نقل الأطفال المصابين في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على حافلة في منطقة بريانسك إلى المستشفى.
تم نقل الأطفال المصابين في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على حافلة في منطقة بريانسك إلى المستشفى. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
© Sputnik . RIA Novosti
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أفاد حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى جراء سقوط حطام طائرة مسيرة في غيليندجيك بإقليم كراسنودار إلى 7 قتلى، بينهم ثلاثة أطفال.
ونشر كوندراتييف على منصة "ماكس": "ارتفع عدد القتلى في بلدة أرخيبو-أوسيبوفكا إلى 7 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هذه اللحظات العصيبة للغاية، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وأقاربهم".

وأضاف: "حتى الآن، وصل عدد المصابين إلى نحو 40 شخصًا، نُقل 17 منهم إلى مرافق طبية في غيلينجيك، ومنطقة توابسي، وغورياتشي كليوتش، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة".

أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
مصرع 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين إثر استهداف قوات نظام كييف إقليم كراسنودار- السلطات
12:16 GMT
وصرحت وزارة الصحة الروسية، بنقل 21 مصابًا جراء الهجوم إلى المستشفيات من بينهم 3 أطفال.

وصرح حاكم المنطقة، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن العدو حاول مهاجمة البنية التحتية المدنية. وتعمل فرق الإنقاذ في موقع سقوط حطام الطائرة المسيرة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بإسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 131 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليلة الماضية، بما في ذلك إقليم كراسنودار.
صاروخ ياخونت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف 3 سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود- وزارة الدفاع
05:06 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

على سبيل المثال لا الحصر، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال.

وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق أشبال من بيلاروسيا لكرة قدم للأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة.
وفي 22 أيار/ مايو، هاجمت قوات نظام كييف مبنى كلية وسكنًا طلابيًا، ليلًا، في بلدة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.
الخارجية الروسية: أكثر من 50 صحفيا أجنبيا يتوجهون إلى موقع قصف الكلية في لوغانسك
القوات الروسية تحرر بلدتي بيلي كولوديز وأوستينوفكا في مقاطعة خاركوف - وزارة الدفاع
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