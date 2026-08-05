https://sarabic.ae/20260805/من-سوريا-إلى-أفريقيا-وأوروبا-كيف-تصدرت-دولتان-عربيتان-صفقات-الحفر-في-يوليو-2026-رغم-الحرب؟-1115779176.html

من سوريا إلى أفريقيا وأوروبا.. كيف تصدرت دولتان عربيتان صفقات الحفر في يوليو 2026 رغم الحرب؟

من سوريا إلى أفريقيا وأوروبا.. كيف تصدرت دولتان عربيتان صفقات الحفر في يوليو 2026 رغم الحرب؟

سبوتنيك عربي

واصلت صفقات الحفر العربية زخمها القوي، خلال يوليو/ تموز 2026، متصدرة بذلك المشهد الإقليمي والدولي رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ نجحت دولتان... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T08:01+0000

2026-08-05T08:01+0000

2026-08-05T08:01+0000

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ولم يتوقف نشاط التعاقدات في القطاع، رغم تجدد المواجهات في الشرق الأوسط خلال يوليو الماضي، عقب تعليق الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الموقع نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وواصلت الشركات العاملة في المنطقة تنفيذ خططها التشغيلية، وأبرمت عقودًا جديدة في كل من الأسواق العربية والعالمية.وشملت التحركات الجديدة توسعات في سوريا وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى برامج حفر وتنمية في مصر، واستمرار نشاط منصات الحفر العالمية المرتبطة بشركات عربية، في مؤشر على قدرة القطاع على تجاوز التقلبات الجيوسياسية والحفاظ على مسار خططه الاستثمارية.صفقة "أديس" السعودية في سورياسجّلت صفقات الحفر العربية إحدى أبرز محطاتها خلال يوليو الماضي، بعدما شرعت شركة "أديس" السعودية، في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتشغيل عدد من حقول الغاز في المنطقة الوسطى بسوريا، عقب تسلّمها مواقع العمل رسميًا من الشركة السورية للبترول.ووفق البيانات الرسمية، من المتوقع أن يرفع المشروع إنتاج حقول الغاز في منطقة المشروع بنسبة 25% خلال الأشهر الـ6 الأولى، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 50% بحلول نهاية العام الأول من العقد، ليصل الإنتاج إلى نحو 4 ملايين متر مكعب يوميًا.وفي هذا السياق، أكد المهندس وليد اليوسف، نائب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول لشؤون الاستكشاف والإنتاج، أن "المشروع سيسهم في نقل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر الوطنية إلى جانب تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يدعم زيادة الإنتاج ويعزز مسار التنمية المحلية"."أديس" السعودية في أفريقيا وأوروباواصلت شركة "أديس" توسيع حضورها الخارجي ضمن مسار صفقات الحفر العربية، بعدما أبرمت عقدين جديدين لتشغيل منصتين بحريتين في نيجيريا والقطاع البريطاني من بحر الشمال، في خطوة تعزز موقعها ضمن أهم أسواق الحفر البحري عالميًا.ووفقا للمنصة، تقدَّر القيمة الإجمالية للعقدين بنحو 858.3 مليون ريال سعودي (229.1 مليون دولار)، تشمل قيمة العقود المؤكدة ورسوم بدء الأعمال، فضلًا عن مدد التمديد الاختيارية الخاصة بالعقد البريطاني، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة.في حين يشمل العقد الثاني تشغيل منصة "شيلف دريلينغ فورترس" في القطاع البريطاني من بحر الشمال، لمدة لا تقل عن 550 يومًا، مع خيارات تمديد إضافية، ويُتوقع أن تنطلق عملياتها خلال الربع الرابع من عام 2026.منصة حفر في حقل جنوبي مصرواصلت صفقات الحفر العربية زخمها خلال يوليو الماضي، مع إطلاق مصر برنامجًا جديدًا لإعادة تنشيط حقل "البركة" النفطي جنوبي البلاد، ضمن خطة تستهدف رفع الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الحقول القائمة، ودعم جهود الدولة لتقليص الاعتماد على الواردات.ويشمل البرنامج صيانة الآبار المنتجة، إلى جانب حفر آبار تنموية واستكشافية جديدة بالتعاون مع شركة "ميديتيرا إنرجي" الكندية، بما يسهم في زيادة إنتاج النفط من الحقل، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز استغلال الموارد البترولية في جنوب مصر.من جهتهم، أكد مسؤولون في شركة "جنوب الوادي"، أن البرنامج يمثّل "خطوة مهمة على طريق إعادة تنشيط حقل البركة، الذي يُعدّ أول اكتشاف نفطي تجاري في حوض "كوم أمبو"، مع توقعات بتوسيع نطاق عمليات الحفر مستقبلًا، وفق نتائج الدراسات الفنية وأعمال الاستكشاف الجديدة".صفقة حفر بمشاركة "قطر للطاقة"سجّلت صفقات الحفر العربية حضورًا لافتًا خارج نطاق المنطقة، بعدما أنهت منصة الحفر شبه الغاطسة "ديب سي ميرا"، برنامجًا ناجحًا للتنقيب قبالة سواحل ناميبيا، ضمن تحالف دولي شاركت فيه شركة "قطر للطاقة" إلى جانب شركتَي "شيل" و"نامكور".وتعتزم شركة "نورثرن أوشن" المالكة للمنصة، احتساب إيرادات العقد، المقدّرة بنحو 31 مليون دولار، ضمن نتائج الربع الثاني، مع الشروع في تسويق المنصة للحصول على عقود جديدة، مستفيدة من استمرار الطلب العالمي على الحفر في المياه العميقة.وتعكس هذه التطورات استمرار الطلب على منصات الحفر الحديثة، رغم التقلبات الجيوسياسية، مع توقعات بحصول "ديب سي ميرا" على تعاقدات إضافية، في ظل توسّع برامج الاستكشاف في المياه العميقة بأفريقيا وعدد من الأسواق العالمية.منصة حفر عمرها 52 عامااختتمت صفقات الحفر العربية شهر يوليو الماضي، بمشهد يعكس استمرار الزخم العالمي في قطاع الحفر، مع تمديد عقد المنصة شبه الغاطسة "بلاكفورد دولفين"، البالغ عمرها التشغيلي 52 عامًا، لمواصلة أعمالها قبالة السواحل الهندية ضمن برنامج تنقيب مستمر.وتواصل المنصة تنفيذ عملياتها شرقي الهند، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعدما خضع عقدها لسلسلة تمديدات متتالية، في ظل استمرار حاجة المشغّل إلى خدماتها، بما يعكس موثوقيتها التشغيلية رغم مرور أكثر من خمسة عقود على بدء تشغيلها.ويؤكد استمرار تشغيل منصة تجاوز عمرها نصف قرن أن قطاع الحفر العالمي لا يعتمد فقط على أحدث الوحدات البحرية، بل يستفيد أيضًا من المنصات التي أثبتت كفاءتها التشغيلية على مدى عقود، وهو ما يدعم بدوره نشاط صفقات الحفر العربية والشركات المرتبطة بها داخل الأسواق الدولية.صندوق النقد الدولي يتوقع وصول النمو الاقتصادي في سوريا إلى "رقم مزدوج" في 2026العراق يؤكد استمرار عقود النفط الأجنبية رغم تداعيات التوترات الإقليمية

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