https://sarabic.ae/20240816/استسلام-57-جنديا-أوكرانيا-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-خلال-أسبوع--1091809565.html

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مشتركا بـ12 صاروخا أمريكيا على جسر القرم

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مشتركا بـ12 صاروخا أمريكيا على جسر القرم

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 57 جنديا أوكرانيا استسلموا على محاور العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع. 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T10:29+0000

2024-08-16T10:29+0000

2024-08-16T10:55+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءي مشاة ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي، وتم صد 8 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 770 عسكريا و34 مركبة و19 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير 8 مستودعات ذخيرة ميدانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 555 عسكريًا، ومركبتين للمشاة، و48 مركبة، و14 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك ستة مدافع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة. وتم تدمير ثلاث محطات للحرب الإلكترونية، وثمانية مستودعات ذخيرة ميدانية.ودمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث منصات قتالية لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة.بالإضافة إلى ذلك، خلال الأسبوع، تم إسقاط مروحية "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و8 صواريخ تكتيكية من طراز "توشكا-يو"، و11 قنبلة "هامر" موجهة مصنوعة في فرنسا، وصاروخ "جدام" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، و4 صواريخ "باتريوت" موجهة مضادة للطائرات مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاروخ "بوك-إم 1"، و70 صاروخ "هيمارس" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، و صاروخ "فامبير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى 543 طائرة دون طيار.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 638 طائرة، 279 طائرة هليكوبتر، 30.050 طائرة دون طيار، 569 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17.307 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1.406 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 13.295 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24.833 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحة

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