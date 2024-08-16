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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240816/استسلام-57-جنديا-أوكرانيا-على-محاور-العملية-العسكرية-الخاصة-خلال-أسبوع--1091809565.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مشتركا بـ12 صاروخا أمريكيا على جسر القرم
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مشتركا بـ12 صاروخا أمريكيا على جسر القرم
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 57 جنديا أوكرانيا استسلموا على محاور العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T10:29+0000
2024-08-16T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170276_0:131:2881:1751_1920x0_80_0_0_72d4d91bc0f9a60a669caa2048cb503c.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءي مشاة ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي، وتم صد 8 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 770 عسكريا و34 مركبة و19 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير 8 مستودعات ذخيرة ميدانية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 555 عسكريًا، ومركبتين للمشاة، و48 مركبة، و14 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك ستة مدافع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة. وتم تدمير ثلاث محطات للحرب الإلكترونية، وثمانية مستودعات ذخيرة ميدانية.ودمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث منصات قتالية لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة.بالإضافة إلى ذلك، خلال الأسبوع، تم إسقاط مروحية "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و8 صواريخ تكتيكية من طراز "توشكا-يو"، و11 قنبلة "هامر" موجهة مصنوعة في فرنسا، وصاروخ "جدام" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، و4 صواريخ "باتريوت" موجهة مضادة للطائرات مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاروخ "بوك-إم 1"، و70 صاروخ "هيمارس" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، و صاروخ "فامبير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى 543 طائرة دون طيار.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 638 طائرة، 279 طائرة هليكوبتر، 30.050 طائرة دون طيار، 569 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17.307 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1.406 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 13.295 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24.833 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحة
https://sarabic.ae/20240816/مروحيات-روسية-تصطاد-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-عرض-البحر-الأسود-فيديو-1091808856.html
https://sarabic.ae/20240816/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سيرغييفكا-في-دونيتسك-1091808697.html
https://sarabic.ae/20240815/راجمة-الصواريخ-توس-2-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-جمهورية-دونتيسك-الشعبية-فيديو-1091794354.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا مشتركا بـ12 صاروخا أمريكيا على جسر القرم

10:29 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 10:55 GMT 16.08.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 57 جنديا أوكرانيا استسلموا على محاور العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ولواءي مشاة ميكانيكيين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي، وتم صد 8 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 770 عسكريا و34 مركبة و19 قطعة مدفعية ميدانية، وتم تدمير 8 مستودعات ذخيرة ميدانية.

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية الهجوم الأرضي الآلية والمشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء مشاة بحرية ولواء دفاع أرضي.

مروحيات مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات روسية "تصطاد" زوارق مسيرة أوكرانية في عرض البحر الأسود... فيديو
10:19 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 555 عسكريًا، ومركبتين للمشاة، و48 مركبة، و14 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك ستة مدافع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة. وتم تدمير ثلاث محطات للحرب الإلكترونية، وثمانية مستودعات ذخيرة ميدانية.
ودمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى ثلاث منصات قتالية لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة.
وتصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية لضربة جماعية باثني عشر صاروخًا تكتيكيًا تشغيليًا أمريكي الصنع من طراز "أتاكمز" على جسر القرم، وتم تدمير جميع الصواريخ.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:08 GMT
بالإضافة إلى ذلك، خلال الأسبوع، تم إسقاط مروحية "مي-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و8 صواريخ تكتيكية من طراز "توشكا-يو"، و11 قنبلة "هامر" موجهة مصنوعة في فرنسا، وصاروخ "جدام" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، و4 صواريخ "باتريوت" موجهة مضادة للطائرات مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاروخ "بوك-إم 1"، و70 صاروخ "هيمارس" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، و صاروخ "فامبير" تشيكي الصنع، بالإضافة إلى 543 طائرة دون طيار.
ودمرت قوات أسطول البحر الأسود، والقوات الجوية الروسية، 3 زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية، وألحقت أضرارًا بواحد. وفي غضون أسبوع، استسلم 57 جنديًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي.
وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 638 طائرة، 279 طائرة هليكوبتر، 30.050 طائرة دون طيار، 569 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 17.307 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1.406 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، 13.295 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24.833 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
توس-1أ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في جمهورية دونتيسك الشعبية... فيديو
أمس, 20:41 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة كروبيتس وتدمر قافلة عسكرية أوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحة
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