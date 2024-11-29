الباحث في الشأن الدولي: روسيا انتقلت من مرحلة التحذير بالدبلوماسية إلى العسكر

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير نووي: نقل أسلحة نووية لكييف استفزاز لروسيا بسبب تفوقها
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241129/الباحث-في-الشأن-الدولي-روسيا-انتقلت-من-مرحلة-التحذير-بالدبلوماسية-إلى-العسكر-1095312135.html
الباحث في الشأن الدولي: روسيا انتقلت من مرحلة التحذير بالدبلوماسية إلى العسكر
الباحث في الشأن الدولي: روسيا انتقلت من مرحلة التحذير بالدبلوماسية إلى العسكر
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الدولي محمد سيف الدين، أن "روسيا قد انتقلت من مرحلة توجيه الرسائل الدبلوماسية إلى مرحلة التحذير الفعلي من خلال الكشف عن أسلحة جديدة... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T09:04+0000
2024-11-29T09:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/09/1062021286_0:26:3549:2022_1920x0_80_0_0_253add53a99e05cbdff077b355a1ecb1.jpg
وأشار سيف الدين إلى أن "استخدام روسيا لصاروخ "أوريشنيك"، هو رسالة تهدف إلى إبراز حجم القوة التي تمتلكها روسيا في مجال الصواريخ المتطورة، والتي تعتبر "كاسرة للتوازن" مع حلف شمال الأطلسي".وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "هذه الرسائل تأتي في إطار استراتيجية الردع التي تهدف إلى منع الغرب من المضي بعيدًا في محاولات ضرب العمق الروسي أو فرض نتائج سياسية مستقبلية تؤثر في مسار المفاوضات".كما لفت إلى أن "هذه التحذيرات تشير إلى محاولة روسيا لاستباق أي مفاوضات من خلال إظهار قدرتها على التأثير في موازين القوى العسكرية، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى توسيع نطاق الحرب، ما قد يزيد من التوترات الدولية". وأكد أن "روسيا تحاول إفشال محاولات إدارة بايدن في توسيع الأفق الزمني للصراع، لا سيما عبر السماح باستخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد روسيا".ومع ذلك، أشار الباحث إلى أن "هذه الإشارات لا تطمئن روسيا، حيث تظل القوة العسكرية الروسية حاضرة بقوة على الأرض".وأشار سيف الدين أيضًا إلى أن "روسيا تقول لحلف شمال الأطلسي إن أي صراع واسع النطاق سيؤدي إلى "دمار كبير"، مما يدفعها للدعوة إلى ضرورة طرح الحلول السياسية بدلًا من التصعيد العسكري". وحذر من أن "تسليم أوكرانيا أي سلاح نووي من شأنه أن يدفع روسيا إلى استخدام السلاح النووي، ما سيقود العالم إلى حرب نووية مدمرة".بوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"
https://sarabic.ae/20241128/-زعماء-رابطة-الدول-المستقلة-يشاركون-في-اجتماع-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-كازاخستان-1095276867.html
https://sarabic.ae/20241127/زيلينسكي-يقول-إنه-طلب-من-الغرب-نظام-دفاع-جوي-جديد-بعد-إطلاق-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-الخارق-1095268805.html
https://sarabic.ae/20241127/بالأرقام--قواعد-عسكرية-أمريكية-يصلها-صاروخ--أوريشنيك-الروسي-في-دقائق-1095235480.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/09/1062021286_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_612205369b8d0569a9148fac66e294c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, حصري, تقارير سبوتنيك

الباحث في الشأن الدولي: روسيا انتقلت من مرحلة التحذير بالدبلوماسية إلى العسكر

09:04 GMT 29.11.2024
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-72بي3إم"، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
دبابات تي-72بي3إم، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
رأى الباحث في الشأن الدولي محمد سيف الدين، أن "روسيا قد انتقلت من مرحلة توجيه الرسائل الدبلوماسية إلى مرحلة التحذير الفعلي من خلال الكشف عن أسلحة جديدة واستخدامها في الأزمة الأوكرانية".
وأشار سيف الدين إلى أن "استخدام روسيا لصاروخ "أوريشنيك"، هو رسالة تهدف إلى إبراز حجم القوة التي تمتلكها روسيا في مجال الصواريخ المتطورة، والتي تعتبر "كاسرة للتوازن" مع حلف شمال الأطلسي".
وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "هذه الرسائل تأتي في إطار استراتيجية الردع التي تهدف إلى منع الغرب من المضي بعيدًا في محاولات ضرب العمق الروسي أو فرض نتائج سياسية مستقبلية تؤثر في مسار المفاوضات".
بوتين يشارك في اجتماع قادة رابطة الدول المستقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
بوتين يعلن بدء الإنتاج التسلسلي للنظام الصاروخي فرط الصوتي "أوريشنيك"
أمس, 08:39 GMT
كما لفت إلى أن "هذه التحذيرات تشير إلى محاولة روسيا لاستباق أي مفاوضات من خلال إظهار قدرتها على التأثير في موازين القوى العسكرية، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى توسيع نطاق الحرب، ما قد يزيد من التوترات الدولية".
وأضاف سيف الدين أن "روسيا تهدف من خلال استخدام الأسلحة المتطورة إلى التعبير عن قوتها في مواجهة الغرب، ومنع أي إدارة أمريكية، وخاصة إدارة الرئيس دونالد ترامب المقبلة، من المراهنة على التصعيد في الحرب".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق
27 نوفمبر, 23:19 GMT
وأكد أن "روسيا تحاول إفشال محاولات إدارة بايدن في توسيع الأفق الزمني للصراع، لا سيما عبر السماح باستخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد روسيا".
وفي سياق آخر، أضاف ضيف "سبوتنيك" أن "هناك إشارات من مختلف الأطراف حول البحث عن حلول سياسية للأزمة في أوكرانيا، مثل تصريحات ترامب الانتخابية، التحركات الألمانية، ومن ثم تصريحات كييف حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي".
صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
بالأرقام... قواعد عسكرية أمريكية يصلها صاروخ "أوريشنيك" الروسي في دقائق
27 نوفمبر, 08:52 GMT
ومع ذلك، أشار الباحث إلى أن "هذه الإشارات لا تطمئن روسيا، حيث تظل القوة العسكرية الروسية حاضرة بقوة على الأرض".
وأشار سيف الدين أيضًا إلى أن "روسيا تقول لحلف شمال الأطلسي إن أي صراع واسع النطاق سيؤدي إلى "دمار كبير"، مما يدفعها للدعوة إلى ضرورة طرح الحلول السياسية بدلًا من التصعيد العسكري". وحذر من أن "تسليم أوكرانيا أي سلاح نووي من شأنه أن يدفع روسيا إلى استخدام السلاح النووي، ما سيقود العالم إلى حرب نووية مدمرة".
بوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب
روسيا تكشف عن المواد التي ساعدت بتصنيع "أوريشنيك"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала