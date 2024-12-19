https://sarabic.ae/20241219/خبير-أحداث-سوريا-مؤشر-على-بداية-مرحلة-جديدة-وأمريكا-تريد-السيطرة-على-المنطقة-1095976806.html
خبير: أحداث سوريا مؤشر على بداية مرحلة جديدة وأمريكا تريد السيطرة على المنطقة
خبير: أحداث سوريا مؤشر على بداية مرحلة جديدة وأمريكا تريد السيطرة على المنطقة
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني صقر أبو فخر، أن "ما يحدث في سوريا، يؤثر بشكل كبير على جميع دول المنطقة، وبالأخص لبنان"، وأضاف أن "المرحلة الحالية في... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T14:50+0000
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وأشار أبو فخر، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تعيين "هيئة تحرير الشام" حكومة إدلب الإنقاذية، كان خطوة مقلقة"، داعيًا إلى "الإبقاء على الحكومة السابقة لتفادي تقلبات السلطة السياسية وضمان استقرار أكبر"، واعتبر أن "هذه الحكومة ليست سلطة سياسية بل سلطة تنفيذية، وكان يجب الإبقاء عليها لبث روح الاطمئنان في المنطقة".وأشار إلى أن "البلاد لا يمكن أن تصبح نسخة عن أفغانستان نتيجة لتعدد الطوائف والإثنيات"، وأوضح أن "سوريا يجب أن تتجه نحو دولة حرة قائمة على المساواة بين جميع المكونات دون تفريق طائفي أو مذهبي، مع ضمان أن كل المكونات الإثنية والطائفية يتمتعون بحقوقهم".وتطرّق أبو فخر إلى التحديات السياسية في سوريا، مشيرًا إلى أن "الصراع على الدستور المقبل سيكون حاسمًا، خاصة مع غياب النصوص التي تشير إلى دين الدولة بشكل صريح"، وبيّن أنه "لا يوجد نص في الدستور السوري ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وإنما هناك نص يشير إلى أن دين رئيس الدولة هو الإسلام، مما قد يؤدي إلى صراع مستقبلي حول هذا الموضوع".وأضاف الباحث في الشأن الإقليمي أن "القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، هي من ستحدد معالم سوريا المستقبلية".أما بالنسبة للملف الإيراني، فقال أبو فخر إن "الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على إيران قد تصل إلى حد الدفع نحو تدمير المشروع النووي الإيراني"، وأردف أن "التغيرات الهائلة في سوريا ستكون لها ارتدادات كبيرة على المنطقة، مع توقع ضربة كبيرة لإيران". وأضاف قائلًا إن "إيران يجب أن تقدم تنازلات في الملف النووي لتجنب حرب كبرى"، مشيرًا إلى أن "أي تقدم في هذا المشروع سيكون محط اعتراض".وتوقع أبو فخر أن "تشهد المنطقة في الفترة القادمة تغيرات سياسية عميقة"، موضحًا أن "التطورات في سوريا ستنعكس بشكل مباشر على لبنان والعراق"، وأضاف أن "مئات الشركات اللبنانية تستعد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، وهو ما سيفيد العرب وأمريكا في المستقبل".أما بالنسبة للعراق، أكد الباحث في الشأن الإقليمي أن "التغيرات في سوريا ستؤثر بشكل كبير على العراق، حيث من المتوقع أن يزداد تأثير الدولة العراقية ويضعف نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران"، وأضاف أن "سوريا قد تساهم في تعزيز الدولة العراقية لصالح المصالح الوطنية العراقية".وفي ما يخص اليمن، أكد أبو فخر أن "الوضع في اليمن يشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية والغربية والإسرائيلية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الضربات التي تنفذها إسرائيل هي ضربات تخريبية تهدف إلى الردع، وقد تتكرر في المستقبل". وأوضح أن "إسرائيل تعتمد على الردع كجزء من مفاهيم أمنها القومي، وهي تعتبر ضربات اليمن جزءًا من هذا الردع".أما في غزة، فقد توقع ضيف "سبوتنيك"، اتفاقًا قريبًا بين "حماس" وإسرائيل، حيث ستظل إسرائيل مسؤولة عن الأمن العسكري في القطاع، بينما يتولى الفلسطينيون إدارة الشؤون المدنية، وأضاف أن "هذه هي نتيجة الحرب في غزة، وأن الإدارة اليومية في غزة ستكون من قبل الفلسطينيين، لكن تحت إشراف إسرائيل".وفي الضفة الغربية، أشار أبو فخر إلى أن "الوضع هناك يعكس تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية، وأن إدارة الأمور في الضفة تحتاج إلى حكمة عالية"، كما تطرق إلى "تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أعرب عن دعمه لقرار ضم الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية في الوقت الحالي يبدو أمرًا صعبًا للغاية، ونتائج حرب 7 أكتوبر في غزة كانت قاسية وصادمة، حيث فوجئ الجميع في البداية بالتصعيد، إلا أنه لم يكن هناك حسابات دقيقة للرد الإسرائيلي".إعلام: واشنطن علمت مسبقا بموعد هجوم "المعارضة المسلحة" في سورياالسيسي: إسرائيل تنتهك السيادة السورية
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار اليمن الأن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إيران, إيران, أخبار تركيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار اليمن الأن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إيران, إيران, أخبار تركيا اليوم
خبير: أحداث سوريا مؤشر على بداية مرحلة جديدة وأمريكا تريد السيطرة على المنطقة
حصري
رأى الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني صقر أبو فخر، أن "ما يحدث في سوريا، يؤثر بشكل كبير على جميع دول المنطقة، وبالأخص لبنان"، وأضاف أن "المرحلة الحالية في سوريا، تمثل نهاية لحقبة وبداية لمرحلة جديدة غير واضحة المعالم، حيث هناك صعود لجماعات إسلامية مسلحة تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد".
وأشار أبو فخر، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تعيين "هيئة تحرير الشام" حكومة إدلب الإنقاذية، كان خطوة مقلقة"، داعيًا إلى "الإبقاء على الحكومة السابقة لتفادي تقلبات السلطة السياسية وضمان استقرار أكبر"، واعتبر أن "هذه الحكومة ليست سلطة سياسية بل سلطة تنفيذية، وكان يجب الإبقاء عليها لبث روح الاطمئنان في المنطقة".
وأشار إلى أن "البلاد لا يمكن أن تصبح نسخة عن أفغانستان نتيجة لتعدد الطوائف والإثنيات"، وأوضح أن "سوريا يجب أن تتجه نحو دولة حرة قائمة على المساواة بين جميع المكونات دون تفريق طائفي أو مذهبي، مع ضمان أن كل المكونات الإثنية والطائفية يتمتعون بحقوقهم".
وفي ما يخص الأكراد في سوريا، أكد ضيف "سبوتنيك"، أن "الأكراد يسعون للحصول على حكم ذاتي مماثل لما هو موجود في كردستان العراق، وهو صعب التحقيق"، وأضاف أن "الأكراد في سوريا لم يطرحوا الانفصال، بل يطالبون بمنطقة حكم ذاتي على غرار العراق"، ومع ذلك، وصف هذا المطلب بـ"صعب التحقيق"، وشدد على أن "الموَاطَنَة المتساوية هي الحل لجميع الأقليات في سوريا".
وتطرّق أبو فخر إلى التحديات السياسية في سوريا، مشيرًا إلى أن "الصراع على الدستور المقبل سيكون حاسمًا، خاصة مع غياب النصوص التي تشير إلى دين الدولة بشكل صريح"
، وبيّن أنه "لا يوجد نص في الدستور السوري ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، وإنما هناك نص يشير إلى أن دين رئيس الدولة هو الإسلام، مما قد يؤدي إلى صراع مستقبلي حول هذا الموضوع".
وأضاف الباحث في الشأن الإقليمي أن "القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، هي من ستحدد معالم سوريا المستقبلية".
من جهة أخرى، قال أبو فخر إن "الوضع في سوريا يعكس صراعًا طويلًا حول النفوذ الإقليمي"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم تشتركان في الهيمنة على الوضع السوري"، وأكد أن "الوجود الإسرائيلي في سوريا، يتيح لها توسيع نفوذها في المنطقة، خصوصًا في الجولان السوري الذي يضم فقط 4 قرى مع عدد قليل من السكان والمستوطنات، مما يسهل لها التلاعب بالطوائف وزعزعة استقرار سوريا".
أما بالنسبة للملف الإيراني، فقال أبو فخر إن "الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على إيران قد تصل إلى حد الدفع نحو تدمير المشروع النووي الإيراني"، وأردف أن "التغيرات الهائلة في سوريا ستكون لها ارتدادات كبيرة على المنطقة، مع توقع ضربة كبيرة لإيران".
وأضاف قائلًا إن "إيران يجب أن تقدم تنازلات في الملف النووي لتجنب حرب كبرى"، مشيرًا إلى أن "أي تقدم في هذا المشروع سيكون محط اعتراض".
وتوقع أبو فخر أن "تشهد المنطقة في الفترة القادمة تغيرات سياسية عميقة"، موضحًا أن "التطورات في سوريا ستنعكس بشكل مباشر على لبنان والعراق"، وأضاف أن "مئات الشركات اللبنانية تستعد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، وهو ما سيفيد العرب وأمريكا في المستقبل".
أما بالنسبة للعراق، أكد الباحث في الشأن الإقليمي أن "التغيرات في سوريا ستؤثر بشكل كبير على العراق،
حيث من المتوقع أن يزداد تأثير الدولة العراقية ويضعف نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران"، وأضاف أن "سوريا قد تساهم في تعزيز الدولة العراقية لصالح المصالح الوطنية العراقية".
وفي ما يخص اليمن، أكد أبو فخر أن "الوضع في اليمن يشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية والغربية والإسرائيلية في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الضربات التي تنفذها إسرائيل هي ضربات تخريبية تهدف إلى الردع، وقد تتكرر في المستقبل". وأوضح أن "إسرائيل تعتمد على الردع كجزء من مفاهيم أمنها القومي، وهي تعتبر ضربات اليمن جزءًا من هذا الردع".
أما في غزة، فقد توقع ضيف "سبوتنيك"، اتفاقًا قريبًا بين "حماس" وإسرائيل، حيث ستظل إسرائيل مسؤولة عن الأمن العسكري في القطاع، بينما يتولى الفلسطينيون إدارة الشؤون المدنية، وأضاف أن "هذه هي نتيجة الحرب في غزة،
وأن الإدارة اليومية في غزة ستكون من قبل الفلسطينيين، لكن تحت إشراف إسرائيل".
وفي الضفة الغربية، أشار أبو فخر إلى أن "الوضع هناك يعكس تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية،
وأن إدارة الأمور في الضفة تحتاج إلى حكمة عالية"، كما تطرق إلى "تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أعرب عن دعمه لقرار ضم الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية في الوقت الحالي يبدو أمرًا صعبًا للغاية، ونتائج حرب 7 أكتوبر في غزة كانت قاسية وصادمة، حيث فوجئ الجميع في البداية بالتصعيد، إلا أنه لم يكن هناك حسابات دقيقة للرد الإسرائيلي".