https://sarabic.ae/20250104/القوات-الروسية-تستهدف-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتدمر-آليات-عسكرية-على-محور-كورسك--1096473854.html

القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية على محور كورسك

القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية الأوكرانية وتدمر آليات عسكرية على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية استهدفت عددا من الأولوية الأوكرانية، ودمرت عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T13:50+0000

2025-01-04T13:50+0000

2025-01-04T13:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية تشكيلات مكونة من آلية ثقيلة، ودبابة، وثلاثة آليات، ولواءين هجوم جوي، ولواء بحري، وأربعة ألوية دفاع إقليمي، ومركز قوات للعمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بونداريفكا، وغونشاروفكا، ودارينو، وزاوليشينكا، وكولماكوف، وكوريلوفكا، ليونيدوفو، لوكنيا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميلوفوي، ميرني، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، ستارايا سوروتشينا، سودجا، تشيركاسي بوريشنوي، ويوجني.وأضاف البيان أن الضربات العملياتية التكتيكية، ونيران طيران الجيش، والمدفعية، استهدفت تجمعات للقوى البشرية ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، وغويفو، وزاموست، وليبيديفكا، ولوكينسكايا، ومارتينوفكا، وميخائيلوفكا، وروسكوي بوريتشنوي، وسفيردليكوفو، وباسوفكا، وبيلوفودي، وفودولاغ، ودروجبا، وزورافكا، ومارتشيخينا بودا، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم، أكثر من 540 عسكريًا، وأربع دبابات، ومركبة قتال للمشاة، وناقلة جند مدرعة، و25 مركبة قتالية مدرعة، و49 مركبة، وقطعة مدفعية، وأربع قذائف هاون.وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 47810 عسكريين، 267 دبابة، 205 عربة قتال مشاة، 147 ناقلة جند مدرعة، 1418 مركبة قتالية مدرعة، 1370 مركبة، 341 قطعة مدفعية، 42 صاروخ متعدد الإطلاق، منها 11 "هيمارس" و6 "إم إل أر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 14 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و7 مركبات نقل وتحميل، و83 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و28 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، منها 13 مركبة هندسية، وواحدة من طراز "يو أر -77" لإزالة الألغام، و7 معدات إصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالقوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري