https://sarabic.ae/20250301/بعد-مشادته-مع-زيلينسكي-إعلام-يكشف-عن-أول-رد-فعل-لترامب-تجاه-أوكرانيا-1098284628.html

بعد مشادته مع زيلينسكي... إعلام يكشف عن أول رد فعل لترامب تجاه أوكرانيا

بعد مشادته مع زيلينسكي... إعلام يكشف عن أول رد فعل لترامب تجاه أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن أول ردة فعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مشادته الكلامية مع فلاديمير زيلينسكي. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T09:12+0000

2025-03-01T09:12+0000

2025-03-01T09:12+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

ترامب

دونالد ترامب

زيلينسكي

فلاديمير زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg

وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد أمر ترامب، مسؤولي الأمن القومي بالتحقق من ما إذا كانت واشنطن قادرة على وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بشكل مؤقت أو كلي، وذلك عقب المشادة، التي حصلت مع زيلينسكي، أمس الجمعة.وجاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤول أمريكي: "بعد وقت قصير من الاجتماع المثير للجدل، أمر ترامب كبار مسؤولي الأمن القومي بدراسة ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قادرة على وقف مبيعات الأسلحة الحالية إلى أوكرانيا، بشكل مؤقت أو دائم".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب، قد يحظر تبادل البيانات الاستخبارية مع القوات المسلحة الأوكرانية، بعد الخلاف مع زيلينسكي.والتقى دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، وكان من المتوقع أن يوقعا على اتفاقية بشأن المعادن الأرضية النادرة، لكن الأمر انتهى إلى الخلاف. وبحسب قناة "فوكس نيوز"، طرد الرئيس الأمريكي ترامب، زيلينسكي من البيت الأبيض بعد الخلاف، وفشلت صفقة الموارد.وكما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز"، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في دائرة الرئيس الأمريكي، فإن ما حدث في البيت الأبيض يثير مسألة تعليق المزيد من المساعدات لأوكرانيا.وبحسب تقارير إعلامية، حاول المسؤولون الأوكرانيون بعد الخلاف، يائسين، إقناع البيت الأبيض بالعودة لمناقشة الاتفاق، لكن دون جدوى، لأن ترامب لا يريد التحدث مع زيلينسكي.روبيو: ترامب سيسعى إلى تحقيق السلام في أوكرانيا ولو كانت فرص تحقيق ذلك 1 بالمئة فقطالبيت الأبيض يصدر بيانا حول محادثات ترامب وزيلينسكي الأخيرة

https://sarabic.ae/20250301/مدفيديف-يعلق-على-الخلاف-الحاد-بين-ترامب-وزيلينسكي-في-المكتب-البيضاوي-1098277389.html

https://sarabic.ae/20250301/كاميرات-توثق-رد-فعل-سفيرة-أوكرانيا-في-أمريكا-أثناء-توبيخ-ترامب-لزيلينسكي-فيديو-1098280398.html

https://sarabic.ae/20250301/الخارجية-الأمريكية-يجب-على-زيلينسكي-الاعتذار-عن-إضاعة-وقتنا-1098279809.html

https://sarabic.ae/20250301/زيلينسكي-سيكون-من-الصعب-على-أوكرانيا-مواصلة-القتال-دون-دعم-واشنطن-1098277559.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, ترامب, دونالد ترامب, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية