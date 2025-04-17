https://sarabic.ae/20250417/إعلام-الصين-تتوجه-إلى-أوروبا-إثر-تصاعد-الحرب-التجارية-مع-واشنطن-1099618082.html
إعلام: الصين تتوجه إلى أوروبا إثر تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن
إعلام: الصين تتوجه إلى أوروبا إثر تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن توجه الصين في تجارتها إلى أوروبا، وذلك إثر تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T07:34+0000
2025-04-17T07:34+0000
2025-04-17T07:34+0000
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وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن الصين تريد تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في ظل حرب تجارية مع الولايات المتحدة.وكتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن "المسؤولين والشركات الصينية تسعى إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي في ظل الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب".وفي الوقت نفسه، قالت مصادر أوروبية للصحيفة إن حكومات الاتحاد الأوروبي ليس لديها الكثير لتقدمه لهذه الوفود، لأن العديد من شركات الاتحاد ليست راغبة في الاستثمار في الصين.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى في الثاني من أبريل/نيسان الماضي. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم الجمركية عشرة في المئة. وفي الوقت نفسه، سوف تواجه كل دولة تقريبا معدلات أعلى، يتم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة من أجل تحقيق التوازن.وفيما يتعلق بالصين، أضيفت الرسوم الجمركية الجديدة إلى تلك الحزمة، ووصلت في البداية إلى 54 في المئة. وردًا على ذلك، فرض مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية. وبعد ذلك قام الجانبان برفع الرهانات عدة مرات أخرى، حتى وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الجمركية الصينية إلى 125%.وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن قد ترفع الرسوم الجمركية على المصدرين الصينيين إلى 245 في المئة. وردت وزارة التجارة الصينية على ذلك بالقول إن الولايات المتحدة وصلت إلى مستوى غير عقلاني في استخدامها للرسوم الجمركية.وفي مقابلة مع وكالة ""سبوتنيك"، ووصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية بأنها لا أساس لها. ويرى أن هذه الإجراءات تضر بالأسواق العالمية وتضر بسمعة القيادة في واشنطن نفسها. وحذر وانغ يي، أيضا من رد قوي إذا لم توقف الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على البلاد.الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: زيادات الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمومسؤول صيني يحذر من تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
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https://sarabic.ae/20250416/التجارة-الصينية-بكين-سترد-إذا-استمرت-واشنطن-في-انتهاك-حقوقها-ورفع-الرسوم-الجمركية-1099603288.html
https://sarabic.ae/20250416/واشنطن-تهدد-الصين-برفع-الرسوم-الجمركية-إلى-245-1099590495.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
إعلام: الصين تتوجه إلى أوروبا إثر تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن توجه الصين في تجارتها إلى أوروبا، وذلك إثر تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن.
وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن الصين تريد تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في ظل حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وكتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن "المسؤولين والشركات الصينية تسعى إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي في ظل الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب".
وتسعى بكين إلى إيجاد أسواق بديلة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، وأرسلت وفوداً إلى عواصم أوروبية في الأسابيع الأخيرة لتقييم مدى اهتمامها بالاستثمار في الصين، بحسب الصحيفة.
وفي الوقت نفسه، قالت مصادر أوروبية للصحيفة إن حكومات الاتحاد الأوروبي ليس لديها الكثير لتقدمه لهذه الوفود، لأن العديد من شركات الاتحاد ليست راغبة في الاستثمار في الصين.
وبالإضافة إلى ذلك، كتبت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي يخشى أن يصبح منصة لإغراق السلع التي لم ترسلها الصين إلى الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجمركية الجديدة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات
من دول أخرى في الثاني من أبريل/نيسان الماضي. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم الجمركية عشرة في المئة. وفي الوقت نفسه، سوف تواجه كل دولة تقريبا معدلات أعلى، يتم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة من أجل تحقيق التوازن.
وفيما يتعلق بالصين، أضيفت الرسوم الجمركية الجديدة إلى تلك الحزمة، ووصلت في البداية إلى 54 في المئة. وردًا على ذلك، فرض مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية
رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية. وبعد ذلك قام الجانبان برفع الرهانات عدة مرات أخرى، حتى وصلت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الجمركية الصينية إلى 125%.
وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن قد ترفع الرسوم الجمركية
على المصدرين الصينيين إلى 245 في المئة. وردت وزارة التجارة الصينية على ذلك بالقول إن الولايات المتحدة وصلت إلى مستوى غير عقلاني في استخدامها للرسوم الجمركية.
وفي مقابلة مع وكالة ""سبوتنيك"، ووصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية بأنها لا أساس لها. ويرى أن هذه الإجراءات تضر بالأسواق العالمية وتضر بسمعة القيادة في واشنطن نفسها.
وحذر وانغ يي، أيضا من رد قوي إذا لم توقف الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على البلاد.