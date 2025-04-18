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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، دون إصابات. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T06:44+0000
2025-04-18T06:44+0000
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وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن صاروخا أطلق من اليمن، تم اعتراضه وتم تفعيل صفارات الإنذار، بحسب التعليمات المتبعة في مثل هذه الأحداث.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بإطلاق صفارات الإنذار في كل من مدن تل أبيب والقدس وأغلب مدن الوسط الإسرائيلي، مؤكدة عدم ورود أنباء عن سقوط إصابات.وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، قبل قليل، رصد إطلاق صاروخ من اليمن متجه نحو الأراضي الإسرائيلية، وبأن أنظمة الدفاع ستعمل على اعتراض هذا التهديد.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بإسرائيل بصاروخ، بالإضافة إلى استهداف قاعدة عسكرية.وذكر البيان أن "صاروخ "فلسطين-2" الأسرع من الصوت استهدف قاعدة "سدوت ميخا" شرقي أسدود، وصاروخ "ذو الفقار" استهدف مطار بن غوريون".وقالت الجماعة إن "سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية لضرب هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، باستخدام طائرة مسيرة".وتواصل جماعة "أنصار الله" قصف إسرائيل بشكل شبه يومي، رغم القصف الأمريكي للمحافظات الخاضعة لسيطرتهم منذ منتصف مارس/آذار الماضي.وتقصف الولايات المتحدة الأمريكية، المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله"، بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى "شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية"، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي
https://sarabic.ae/20250409/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-في-يافا-والبحر-الأحمر-1099377593.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

06:44 GMT 18.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع
 المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، دون إصابات.
وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن صاروخا أطلق من اليمن، تم اعتراضه وتم تفعيل صفارات الإنذار، بحسب التعليمات المتبعة في مثل هذه الأحداث.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بإطلاق صفارات الإنذار في كل من مدن تل أبيب والقدس وأغلب مدن الوسط الإسرائيلي، مؤكدة عدم ورود أنباء عن سقوط إصابات.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، قبل قليل، رصد إطلاق صاروخ من اليمن متجه نحو الأراضي الإسرائيلية، وبأن أنظمة الدفاع ستعمل على اعتراض هذا التهديد.
المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله في اليمن العميد يحيي سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في يافا والبحر الأحمر
9 أبريل, 13:08 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت يوم الأحد الماضي، أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بإسرائيل بصاروخ، بالإضافة إلى استهداف قاعدة عسكرية.
وأعلنت "أنصار الله" عن هجوم واسع على إسرائيل، وتحديداً مطار بن غوريون وقاعدة "سدوت ميخا" العسكرية شرقي أسدود، بحسب بيان للجماعة على قناة "المسيرة".
وذكر البيان أن "صاروخ "فلسطين-2" الأسرع من الصوت استهدف قاعدة "سدوت ميخا" شرقي أسدود، وصاروخ "ذو الفقار" استهدف مطار بن غوريون".
وقالت الجماعة إن "سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية لضرب هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، باستخدام طائرة مسيرة".
وتواصل جماعة "أنصار الله" قصف إسرائيل بشكل شبه يومي، رغم القصف الأمريكي للمحافظات الخاضعة لسيطرتهم منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وتقصف الولايات المتحدة الأمريكية، المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله"، بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى "شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية"، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".
زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي
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