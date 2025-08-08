https://sarabic.ae/20250808/خبير-في-الشأن-الروسي-القمة-المرتقبة-بين-بوتين-وترامب-تمثل-نصف-النجاح--1103509538.html

خبير في الشأن الروسي: القمة المرتقبة بين بوتين وترامب تمثل نصف النجاح

خبير في الشأن الروسي: القمة المرتقبة بين بوتين وترامب تمثل نصف النجاح

تناول الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، الإعلان عن بدء العمل لقمة مرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، وأبرز البنود المطروحة للنقاش

ورجح حسن، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تعقد القمة في دولة الإمارات"، وأِشار إلى "أن هدفها الأساسي هو إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية"، موضحًا أن الولايات المتحدة باتت تدرك أن فرض المزيد من العقوبات بدأ ينعكس عليها، وأن العقوبات المزدوجة على الصين والهند قد تضر بها"، فيما "يسعى ترامب لإظهار أن استراتيجيته في فرض العقوبات حققت نتائج، رغم أن الحل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر هذا اللقاء". واعتبر أن "الملفات الدولية الأخرى ستكون تحصيل حاصل بعد الملف الأوكراني، وربما شكلت هذه الملفات دافعًا أو مقدمة لعقد القمة، خاصة بعد تثبيت المواقف في قضايا عديدة منها ملفات الشرق الأوسط". وأكد حسن أنه "لا دور لزيلينسكي حاليًا أو خلال الأزمة"، وأن "الشعب الأوكراني دفع الثمن الأكبر ولا يملك أي تأثير على القرار الأوكراني"، مشيرًا إلى أن "ترامب أكثر مرونة من الموقف الأوروبي، ولا مانع لديه من تقديم بعض التنازلات في أوكرانيا". وفي ما يتعلق بعودة روسيا بقوة إلى الساحة الدولية، وتعزيز موسكو لشبكة علاقاتها مع الدول الأفريقية والخليجية والأوروبية ودول الشرق الأوسط، أشار حسن إلى "تغير كبير في المشهد السياسي العالمي"، موضحًا أن "روسيا لا توفر جهدًا لبناء عالم متعدد الأقطاب وشرعية دولية جديدة". واعتبر أن "الإقبال الدولي على روسيا سببه المصالح الأمنية والاقتصادية، والرغبة في تقليص الاعتماد على شريك واحد، والتوجه نحو التعامل مع قطبين عالميين".يذكر أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن، أمس الخميس، أن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.أوربان يحث القادة الأوروبيين على لقاء بوتينترامب: التواصل مع زيلينسكي ليس شرطا للقمة الروسية الأمريكية

