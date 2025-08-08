https://sarabic.ae/20250808/خبير-في-الشأن-الروسي-القمة-المرتقبة-بين-بوتين-وترامب-تمثل-نصف-النجاح--1103509538.html
خبير في الشأن الروسي: القمة المرتقبة بين بوتين وترامب تمثل نصف النجاح
خبير في الشأن الروسي: القمة المرتقبة بين بوتين وترامب تمثل نصف النجاح
سبوتنيك عربي
تناول الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، الإعلان عن بدء العمل لقمة مرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، وأبرز البنود المطروحة للنقاش، مشيرًا على... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T10:27+0000
2025-08-08T10:27+0000
2025-08-08T10:27+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100756750_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cc82065eae7dd1c051ec47b1e8889e75.jpg
ورجح حسن، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تعقد القمة في دولة الإمارات"، وأِشار إلى "أن هدفها الأساسي هو إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية"، موضحًا أن الولايات المتحدة باتت تدرك أن فرض المزيد من العقوبات بدأ ينعكس عليها، وأن العقوبات المزدوجة على الصين والهند قد تضر بها"، فيما "يسعى ترامب لإظهار أن استراتيجيته في فرض العقوبات حققت نتائج، رغم أن الحل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر هذا اللقاء". واعتبر أن "الملفات الدولية الأخرى ستكون تحصيل حاصل بعد الملف الأوكراني، وربما شكلت هذه الملفات دافعًا أو مقدمة لعقد القمة، خاصة بعد تثبيت المواقف في قضايا عديدة منها ملفات الشرق الأوسط". وأكد حسن أنه "لا دور لزيلينسكي حاليًا أو خلال الأزمة"، وأن "الشعب الأوكراني دفع الثمن الأكبر ولا يملك أي تأثير على القرار الأوكراني"، مشيرًا إلى أن "ترامب أكثر مرونة من الموقف الأوروبي، ولا مانع لديه من تقديم بعض التنازلات في أوكرانيا". وفي ما يتعلق بعودة روسيا بقوة إلى الساحة الدولية، وتعزيز موسكو لشبكة علاقاتها مع الدول الأفريقية والخليجية والأوروبية ودول الشرق الأوسط، أشار حسن إلى "تغير كبير في المشهد السياسي العالمي"، موضحًا أن "روسيا لا توفر جهدًا لبناء عالم متعدد الأقطاب وشرعية دولية جديدة". واعتبر أن "الإقبال الدولي على روسيا سببه المصالح الأمنية والاقتصادية، والرغبة في تقليص الاعتماد على شريك واحد، والتوجه نحو التعامل مع قطبين عالميين".يذكر أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن، أمس الخميس، أن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.أوربان يحث القادة الأوروبيين على لقاء بوتينترامب: التواصل مع زيلينسكي ليس شرطا للقمة الروسية الأمريكية
https://sarabic.ae/20250808/إعلام-بوتين-وترامب-يجريان-محادثات-هاتفية-بشكل-متكرر-1103507866.html
https://sarabic.ae/20250807/لقاءات-بوتين--ترامب-العالم-يترقب-اجتماع-الكبار--1103483979.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100756750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1917baa164b5e4810693ba3b1b8d583.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, الأخبار
خبير في الشأن الروسي: القمة المرتقبة بين بوتين وترامب تمثل نصف النجاح
حصري
تناول الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، الإعلان عن بدء العمل لقمة مرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، وأبرز البنود المطروحة للنقاش، مشيرًا على أن "انعقاد القمة يمثل نصف النجاح، بينما يشكل التوصل إلى اتفاق وتنفيذه النصف الآخر".
ورجح حسن، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "تعقد القمة في دولة الإمارات"، وأِشار إلى "أن هدفها الأساسي هو إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية"، موضحًا أن الولايات المتحدة باتت تدرك أن فرض المزيد من العقوبات بدأ ينعكس عليها، وأن العقوبات المزدوجة على الصين والهند قد تضر بها"، فيما "يسعى ترامب لإظهار أن استراتيجيته في فرض العقوبات حققت نتائج، رغم أن الحل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر هذا اللقاء".
واعتبر أن "الملفات الدولية الأخرى ستكون تحصيل حاصل بعد الملف الأوكراني، وربما شكلت هذه الملفات دافعًا أو مقدمة لعقد القمة، خاصة بعد تثبيت المواقف في قضايا عديدة منها ملفات الشرق الأوسط".
كما أشار إلى "تسريبات تفيد بأن ترامب قد يعترف بالأراضي التي ضمتها روسيا ويزيل عددًا من العقوبات الاقتصادية عنها مقابل اتفاق سلام"، لافتًا إلى أن "رفع العقوبات يتطلب سنوات وإرادة سياسية أميركية لدفع الدول الأوروبية إلى ذلك".
وأكد حسن أنه "لا دور لزيلينسكي حاليًا أو خلال الأزمة"، وأن "الشعب الأوكراني دفع الثمن الأكبر ولا يملك أي تأثير على القرار الأوكراني"،
مشيرًا إلى أن "ترامب أكثر مرونة من الموقف الأوروبي، ولا مانع لديه من تقديم بعض التنازلات في أوكرانيا".
وشدد على أن "أوروبا تخشى هذه القمة وتسعى سياسيًا لتعطيل أي تقارب روسي-أمريكي أو حل للأزمة"، لأنها استثمرت فيها كثيرًا ولا ترغب في أن تنتهي بمفاوضات سلام لا تحقق ما كانت تنادي به من "هزيمة استراتيجية" لروسيا، وستسعى لضرب الاتفاقات.
وفي ما يتعلق بعودة روسيا بقوة إلى الساحة الدولية، وتعزيز موسكو لشبكة علاقاتها مع الدول الأفريقية والخليجية والأوروبية ودول الشرق الأوسط، أشار حسن إلى "تغير كبير في المشهد السياسي العالمي"، موضحًا أن "روسيا لا توفر جهدًا لبناء عالم متعدد الأقطاب وشرعية دولية جديدة".
واعتبر أن "الإقبال الدولي على روسيا
سببه المصالح الأمنية والاقتصادية، والرغبة في تقليص الاعتماد على شريك واحد، والتوجه نحو التعامل مع قطبين عالميين".
يذكر أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن، أمس الخميس، أن العمل على عقد قمة
تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.