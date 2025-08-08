https://sarabic.ae/20250808/موسكو-وأبوظبي-تحالف-استراتيجي-في-قلب-التحولات-العالمية-1103515271.html

موسكو وأبوظبي… تحالف استراتيجي في قلب التحولات العالمية

موسكو وأبوظبي… تحالف استراتيجي في قلب التحولات العالمية

سبوتنيك عربي

علّق الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، محمد تقي، على زيارة رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، مشيرا إلى أنها تأتي في توقيت... 08.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-08T13:21+0000

2025-08-08T13:21+0000

2025-08-08T13:21+0000

حصري

سبوتنيك

الامارات العربية المتحدة

روسيا

فلاديمير بوتين

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103482052_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_c2c70422e7990d0ce1a0f93dad4511ea.jpg

وقال تقي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "لهذه الزيارة أبعاد استراتيجية متعددة، فدولة الإمارات تبنت منذ تأسيسها سياسة خارجية تقوم على التوازن الديناميكي بين الشرق والغرب، ونجحت في الحفاظ على علاقات وثيقة مع القوى الكبرى في العالم، مثل روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي".وحول توقيت الزيارة، أكد تقي أنها "تمثل تعزيزا لدور الإمارات كجسر للتواصل بين الدول الكبرى، وكمركز للحوار والتقارب، بعيدا عن الصراع والاستقطاب"، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به الإمارات في ملف الأزمة الروسية- الأوكرانية عبر أكثر من 16 عملية لتبادل الأسرى، فضلا عن الدعم اللوجستي المستمر بين الأطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.وبحسب تقي، "تحمل الزيارة بعدا مهما في تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات وروسيا في مختلف المجالات، خاصة مع تزايد الحركة السياحية الإماراتية إلى روسيا".وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح تقي أن "العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا، حيث أصبحت الإمارات الشريك التجاري الأكبر لروسيا في منطقة الخليج، ومركزا إقليميا للشركات الروسية في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الغذائية".وأردف تقي: "كما من المقرر توقيع اتفاقيات لإنشاء مركز لوجستي متطور، إلى جانب استمرار التنسيق في إطار مجموعة "أوبك بلس" لضبط أسواق النفط وتحقيق استقرار الأسعار. وتشمل أجندة المباحثات أيضًا ملفات الطاقة النووية والمتجددة، إضافة إلى مشاريع الاستدامة والطاقة النظيفة".وفي مجال السياحة والثقافة، لفت تقي إلى أن "روسيا باتت الوجهة الرئيسية للإماراتيين، مع توقيع اتفاقيات لتسهيل إجراءات التأشيرات. كما يشكل الروس إحدى أكبر الجنسيات المستثمرة في القطاعين العقاري والسياحي في الدولة، ولا سيما في دبي وأبوظبي".واختتم تقي: "تجسد هذه الزيارة رؤية الإمارات في دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع الشراكات العالمية، وهي انعكاس للعلاقات الخاصة بين أبوظبي وموسكو القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فيما تعكس الزيارات المتبادلة بين الرئيسين عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين".

https://sarabic.ae/20250528/شويغو-الحوار-القائم-على-الثقة-بين-رئيسي-روسيا-والإمارات-يعزز-الشراكة-1101063879.html

https://sarabic.ae/20250807/روسيا-والإمارات-نصف-قرن-من-التعاون-1103464452.html

https://sarabic.ae/20250430/بوتين-روسيا-والإمارات-تربطهما-علاقات-صداقة-وطيدة-فيديو-1100057645.html

https://sarabic.ae/20250807/الرئيس-الإماراتي-خلال-محادثات-مع-بوتين-حجم-التبادل-التجاري-مع-روسيا-بلغ-11-مليار-دولار--1103473884.html

الامارات العربية المتحدة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, سبوتنيك, الامارات العربية المتحدة, روسيا, فلاديمير بوتين, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد