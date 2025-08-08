موسكو وأبوظبي… تحالف استراتيجي في قلب التحولات العالمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو وأبوظبي… تحالف استراتيجي في قلب التحولات العالمية
13:21 GMT 08.08.2025
علّق الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي، محمد تقي، على زيارة رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، مشيرا إلى أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الصراع الروسي- الأوكراني، وأزمات منطقة الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجه النظام العالمي القائم على تعددية الأقطاب.
وقال تقي في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "لهذه الزيارة أبعاد استراتيجية متعددة، فدولة الإمارات تبنت منذ تأسيسها سياسة خارجية تقوم على التوازن الديناميكي بين الشرق والغرب، ونجحت في الحفاظ على علاقات وثيقة مع القوى الكبرى في العالم، مثل روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي".
لقطات من الاجتماع الذي عقد بين الوفد الروسي برئاسة سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، والوفد الإماراتي برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن علي الشامسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
شويغو: الحوار القائم على الثقة بين رئيسي روسيا والإمارات يعزز الشراكة
28 مايو, 14:19 GMT
وحول توقيت الزيارة، أكد تقي أنها "تمثل تعزيزا لدور الإمارات كجسر للتواصل بين الدول الكبرى، وكمركز للحوار والتقارب، بعيدا عن الصراع والاستقطاب"، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به الإمارات في ملف الأزمة الروسية- الأوكرانية عبر أكثر من 16 عملية لتبادل الأسرى، فضلا عن الدعم اللوجستي المستمر بين الأطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وأضاف: "كما تعكس الزيارة التزام الإمارات بالسلام والحلول الدبلوماسية، وهو ما أكده الرئيس فلاديمير بوتين عندما وصف الإمارات بأنها "صديق صادق ومؤثر".

وبحسب تقي، "تحمل الزيارة بعدا مهما في تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات وروسيا في مختلف المجالات، خاصة مع تزايد الحركة السياحية الإماراتية إلى روسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتيون، ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اجتماع خلال زيارة الأخير إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
روسيا والإمارات.. نصف قرن من التعاون
أمس, 08:18 GMT
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح تقي أن "العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا، حيث أصبحت الإمارات الشريك التجاري الأكبر لروسيا في منطقة الخليج، ومركزا إقليميا للشركات الروسية في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الغذائية".
وأردف تقي: "كما من المقرر توقيع اتفاقيات لإنشاء مركز لوجستي متطور، إلى جانب استمرار التنسيق في إطار مجموعة "أوبك بلس" لضبط أسواق النفط وتحقيق استقرار الأسعار. وتشمل أجندة المباحثات أيضًا ملفات الطاقة النووية والمتجددة، إضافة إلى مشاريع الاستدامة والطاقة النظيفة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
بوتين: روسيا والإمارات تربطهما علاقات صداقة وطيدة... فيديو
30 أبريل, 20:17 GMT
وفي مجال السياحة والثقافة، لفت تقي إلى أن "روسيا باتت الوجهة الرئيسية للإماراتيين، مع توقيع اتفاقيات لتسهيل إجراءات التأشيرات. كما يشكل الروس إحدى أكبر الجنسيات المستثمرة في القطاعين العقاري والسياحي في الدولة، ولا سيما في دبي وأبوظبي".
وتؤكد الزيارة مكانة الإمارات كشريك استراتيجي موثوق لروسيا، إذ شدد تقي على أن "علاقات الإمارات مع روسيا لا تأتي على حساب علاقاتها مع أي طرف آخر، بل تنطلق من سعيها لأن تكون جسرا عالميًا للتواصل يعزز التعددية والانفتاح".
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار
أمس, 11:19 GMT
واختتم تقي: "تجسد هذه الزيارة رؤية الإمارات في دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع الشراكات العالمية، وهي انعكاس للعلاقات الخاصة بين أبوظبي وموسكو القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فيما تعكس الزيارات المتبادلة بين الرئيسين عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين".
