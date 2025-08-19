https://sarabic.ae/20250819/الأمم-المتحدة-تعلق-على-اللقاء-المحتمل-بين-بوتين-وزيلينسكي-1103932685.html

الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المحتمل بين بوتين وزيلينسكي

أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، بأن اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي يعد أمرا...

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه من المهم للغاية الأطراف المنخرطة بشكل مباشر في هذا الصراع من التحدث مع بعضها البعض بشكل مباشر".وتابع: "الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) يرحب بشدة بالاتصالات الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة والرئيس (الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا، ومن الواضح أن المناقشات التي جرت أمس في واشنطن في قلب هذا الجهد".وأضاف أوشاكوف: "أطلع الرئيس الأمريكي، الرئيس بوتين على المفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية"، مشيرًا إلى أن "المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة تقريبًا".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيسا روسيا والولايات المتحدة عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".كما شكر الرئيس الروسي بحرارة الزعيم الأمريكي على حسن الضيافة خلال اللقاء في ألاسكا، حسبما أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي.زيلينسكي يعترف لأول مرة بأنه لن يصر على وقف إطلاق النار كشرط لاستمرار المفاوضاتأوكرانيا تصعد عملياتها الاستفزازية بهدف تخريب جهود السلام بعد قمة بوتين - ترامب في ألاسكا

