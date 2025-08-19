عربي
خبير صربي: النخبة الأوروبية تؤجج الصراع في أوكرانيا ماليا وعسكريا
خبير صربي: النخبة الأوروبية تؤجج الصراع في أوكرانيا ماليا وعسكريا
تابعنا عبر
حصري
كشف النائب الصربي والخبير العسكري ميتار كوفاتش، عن أن الغرب هو من يأجج الأزمة الأوكرانية ماليًا وتسليحيًا، مؤكدا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعرض لضغوط من النخبة العالمية.
وقال كوفاتش، لوكالة "سبوتنيك صربيا": "لا أعتقد أنه سيكون من السهل إقناع النخبة الأوروبية العالمية بأن السلام خيار جيد، فهم من يؤججون الأزمة الأوكرانية ماليًا وتسليحيًا. من المهم ألا تعود أمريكا إلى صفوفهم، وألا تتزعم الاستراتيجية السابقة، كما كانت في عهد بايدن وزملائه".
ووفقًا له، فإن فكرة العولميين هي مواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى، وفقًا لاستراتيجيتهم، حتى تحقيق الهدف، وهو ما يعني في الواقع انتصارًا عسكريًا على روسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
قمة "ألاسكا" شكلت برنامج عمل للقاءات البيت الأبيض.. باحث: بوتين وضع حجر الأساس للمفاوضات
07:01 GMT
وأضاف كوفاتش: "سيمارس الضغط على ترامب أيضًا، إلى حد كبير، من قبل جزء من النخبة العالمية التي لا تزال موجودة في الولايات المتحدة. سيظهر الوقت ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيتمكن من الصمود في وجه هذا الضغط، وكذلك الضغط الذي سيواجهه العولميون من أوروبا. أعتقد أن ترامب سيتمكن من التعامل مع هذا الأمر مجددًا".

ويعتقد كوفاتش أن الخطوات الاستراتيجية المهمة التي سيتخذها بوتين وترامب ستهدف إلى بناء الثقة والتوصل إلى حل متفق عليه.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
ترامب يتصل ببوتين... أبرز المعلومات حول محادثات الرئيس الأمريكي مع زيلينسكي وقادة أوروبا
06:28 GMT
واختتم كوفاتش قائلاً: "لا يمكن التوصل إلى حل متفق عليه دون قبول الشروط المسبقة التي طرحتها روسيا حتى قبل بدء الأزمة. وهي تعني ضمناً أن أوكرانيا لا يمكن أن تبقى "معادية لروسيا"، وأنه لا يمكن نشر وحدات عسكرية أجنبية على أراضيها، وأنه لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حتى لا تعرّض السلام المشترك للخطر".
الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضاف، أمس الإثنين، فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض، وفي وقت سابق، لم يستبعد ترامب إمكانية عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي في المستقبل في حال نجاح المحادثات.
إعلام: ترامب سخر من "أجود أزياء زيلينسكي"
إعلام: زيلينسكي لم يرفض تبادل الأراضي خلال محادثاته مع ترامب
