https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استدعاء-عشرات-الآلاف-من-جنود-الاحتياط-للالتحاق-بالخدمة-الثلاثاء-المقبل-1104269021.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة الثلاثاء المقبل

الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة الثلاثاء المقبل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة العسكرية، الثلاثاء المقبل. 29.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-29T12:07+0000

2025-08-29T12:07+0000

2025-08-29T12:07+0000

غزة

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ef8965fc119886c47fedb982114caa88.jpg

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ 20 ألفا من جنود الاحتياط بتمديد خدمتهم العسكرية، فضلا عن استدعاء 60 ألفا آخرين، على أن يكونوا في الخدمة يوم الثلاثاء المقبل.وأوضحت القناة أن نحو 60 ألف جندي احتياطي قد تلقوا بالفعل أوامر التعبئة العسكرية لمواصلة الحملة في قطاع غزة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن "الجيش الإسرائيلي قرر، وبشكل موسّع، نشر فرق الشرطة العسكرية على جميع منافذ الخروج من إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون والمعابر البحرية والبرية، من أجل منع مغادرة الفارين والمتهربين من الخدمة العسكرية خارج البلاد، بشكل غير قانوني".جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نشره عبر قناته على "تلغرام"، قال فيه: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر أنه ابتداء من اليوم الجمعة، في تمام الساعة 10:00، اعتبار مدينة غزة منطقة قتال خطيرة".وتابع أردعي: "سيواصل جيش الدفاع دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات الإرهابية في القطاع، بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل"، على حد وصفه.ووفقا لتحليل مركز "نظم المعلومات الجغرافية" في الجامعة العبرية بالقدس، فإن "نحو 36 ألف مبنى في مدينة غزة تعرض للتدمير، ما يعادل 80 في المئة من المباني التي كانت قائمة قبل بدء الحرب الإسرائيلية".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة القتال وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة احتلال مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني وتزيد من معاناة سكان القطاع الذين قتلت الحرب منهم نحو 63 ألف شخص وأصابت نحو 160 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مدينة-غزة-منطقة-قتال-خطيرة--عاجل--1104262237.html

https://sarabic.ae/20250828/سموتريتش-يدعو-إلى-قطع-المياه-والكهرباء-والطعام-عن-غزة-1104241832.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل