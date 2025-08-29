عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة الثلاثاء المقبل
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة الثلاثاء المقبل
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة الثلاثاء المقبل

12:07 GMT 29.08.2025
© Photo / Social Media Imagesالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Photo / Social Media Images
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة العسكرية، الثلاثاء المقبل.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ 20 ألفا من جنود الاحتياط بتمديد خدمتهم العسكرية، فضلا عن استدعاء 60 ألفا آخرين، على أن يكونوا في الخدمة يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت القناة أن نحو 60 ألف جندي احتياطي قد تلقوا بالفعل أوامر التعبئة العسكرية لمواصلة الحملة في قطاع غزة.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة "قتال خطيرة"
08:35 GMT
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن "الجيش الإسرائيلي قرر، وبشكل موسّع، نشر فرق الشرطة العسكرية على جميع منافذ الخروج من إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون والمعابر البحرية والبرية، من أجل منع مغادرة الفارين والمتهربين من الخدمة العسكرية خارج البلاد، بشكل غير قانوني".
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة غزة منطقة "قتال خطيرة"، وقال إن "حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية لا تشمل منطقة مدينة غزة"، على حد قوله.
جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نشره عبر قناته على "تلغرام"، قال فيه: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر أنه ابتداء من اليوم الجمعة، في تمام الساعة 10:00، اعتبار مدينة غزة منطقة قتال خطيرة".
وتابع أردعي: "سيواصل جيش الدفاع دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات الإرهابية في القطاع، بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل"، على حد وصفه.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
سموتريتش يدعو إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة
أمس, 15:47 GMT
ووفقا لتحليل مركز "نظم المعلومات الجغرافية" في الجامعة العبرية بالقدس، فإن "نحو 36 ألف مبنى في مدينة غزة تعرض للتدمير، ما يعادل 80 في المئة من المباني التي كانت قائمة قبل بدء الحرب الإسرائيلية".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة القتال وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة احتلال مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني وتزيد من معاناة سكان القطاع الذين قتلت الحرب منهم نحو 63 ألف شخص وأصابت نحو 160 ألفا آخرين.
