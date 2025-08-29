https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استدعاء-عشرات-الآلاف-من-جنود-الاحتياط-للالتحاق-بالخدمة-الثلاثاء-المقبل-1104269021.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة الثلاثاء المقبل
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة الثلاثاء المقبل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة العسكرية، الثلاثاء المقبل. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T12:07+0000
2025-08-29T12:07+0000
2025-08-29T12:07+0000
غزة
العالم العربي
الأخبار
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_ef8965fc119886c47fedb982114caa88.jpg
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ 20 ألفا من جنود الاحتياط بتمديد خدمتهم العسكرية، فضلا عن استدعاء 60 ألفا آخرين، على أن يكونوا في الخدمة يوم الثلاثاء المقبل.وأوضحت القناة أن نحو 60 ألف جندي احتياطي قد تلقوا بالفعل أوامر التعبئة العسكرية لمواصلة الحملة في قطاع غزة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن "الجيش الإسرائيلي قرر، وبشكل موسّع، نشر فرق الشرطة العسكرية على جميع منافذ الخروج من إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون والمعابر البحرية والبرية، من أجل منع مغادرة الفارين والمتهربين من الخدمة العسكرية خارج البلاد، بشكل غير قانوني".جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نشره عبر قناته على "تلغرام"، قال فيه: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر أنه ابتداء من اليوم الجمعة، في تمام الساعة 10:00، اعتبار مدينة غزة منطقة قتال خطيرة".وتابع أردعي: "سيواصل جيش الدفاع دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات الإرهابية في القطاع، بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل"، على حد وصفه.ووفقا لتحليل مركز "نظم المعلومات الجغرافية" في الجامعة العبرية بالقدس، فإن "نحو 36 ألف مبنى في مدينة غزة تعرض للتدمير، ما يعادل 80 في المئة من المباني التي كانت قائمة قبل بدء الحرب الإسرائيلية".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة القتال وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة احتلال مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني وتزيد من معاناة سكان القطاع الذين قتلت الحرب منهم نحو 63 ألف شخص وأصابت نحو 160 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مدينة-غزة-منطقة-قتال-خطيرة--عاجل--1104262237.html
https://sarabic.ae/20250828/سموتريتش-يدعو-إلى-قطع-المياه-والكهرباء-والطعام-عن-غزة-1104241832.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099731875_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_055ee4134c803199f17dbf4114ca435e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة الثلاثاء المقبل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة العسكرية، الثلاثاء المقبل.
وأفادت القناة
12 الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أبلغ 20 ألفا من جنود الاحتياط بتمديد خدمتهم العسكرية، فضلا عن استدعاء 60 ألفا آخرين، على أن يكونوا في الخدمة يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت القناة أن نحو 60 ألف جندي احتياطي قد تلقوا بالفعل أوامر التعبئة العسكرية لمواصلة الحملة في قطاع غزة.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن "الجيش الإسرائيلي قرر، وبشكل موسّع، نشر فرق الشرطة العسكرية على جميع منافذ الخروج من إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون والمعابر البحرية والبرية، من أجل منع مغادرة الفارين والمتهربين من الخدمة العسكرية خارج البلاد، بشكل غير قانوني".
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة غزة منطقة "قتال خطيرة"، وقال إن "حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية لا تشمل منطقة مدينة غزة"، على حد قوله.
جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نشره عبر قناته على "تلغرام"، قال فيه: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر أنه ابتداء من اليوم الجمعة، في تمام الساعة 10:00، اعتبار مدينة غزة منطقة قتال خطيرة".
وتابع أردعي: "سيواصل جيش الدفاع دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة
إلى جانب مواصلة المناورة البرية والأنشطة الهجومية ضد المنظمات الإرهابية في القطاع، بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل"، على حد وصفه.
ووفقا لتحليل مركز "نظم المعلومات الجغرافية" في الجامعة العبرية بالقدس، فإن "نحو 36 ألف مبنى في مدينة غزة تعرض للتدمير، ما يعادل 80 في المئة من المباني التي كانت قائمة قبل بدء الحرب الإسرائيلية".
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة القتال وأعلنت مؤخرا الموافقة على خطة احتلال
مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني وتزيد من معاناة سكان القطاع الذين قتلت الحرب منهم نحو 63 ألف شخص وأصابت نحو 160 ألفا آخرين.