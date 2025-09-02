عربي
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"ترسين" القرية السودانية التي دفنتها الطبيعة في باطن الأرض بجميع سكانها.. ما الذي جرى؟
"ترسين" القرية السودانية التي دفنتها الطبيعة في باطن الأرض بجميع سكانها.. ما الذي جرى؟

16:58 GMT 02.09.2025
تابعنا عبر
حصري
لم يعد السلاح والمرض وحده هو أداة القتل في السودان، على ما يبدو أن الطبيعة أيضا قد أصابها الغضب وخلال ساعات أو دقائق قليلة محت معالم قرية ترسين بجبل مرة في إقليم دارفور.
وأودت ظواهر الطبيعة بحياة سكانها جميعا ودفنتهم في باطن الأرض دون سابق إنذار بعد أن انهارت المنطقة بالكامل ولم تعط لأحد منهم حتى دقائق ليستغيث.
فهل ما حدث في قرية نورسين بجبل مرة هو أمر طبيعي أم أن هناك إهمال وتجاهل لطبيعة تلك المنطقة الجبلية التي يقول البعض إن الأمر تكرر من قبل لكن ليس بتلك القسوة التي حدثت خلال الساعات الماضية؟
بداية، يقول محمد صابر، الكاتب والباحث السوداني في الشأن الأفريقي، إن "الكارثة الطبيعية التي حدثت في قرية ترسين بجبل مرة ليست الأولى فسبقتها كوارث عديدة كالسيول والفيضانات المنحدرة من المرتفعات والوديان، ويبقى الوضع كما هو عليه دون وضع خطط واضحة لكيفية تدارك تلك الأزمات ووضع الاحتياطات اللازمة التي تؤمن حياة المواطن في تلك المناطق من الجهات المختصة".
غياب الخطط
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "على مدى تعاقب الحكومات لم ير ابن تلك البيئة أي اهتمام أو جانب احترازي يوفر لهم الأمن أو الفرق الإنقاذية أو المخيمات الطبية التي تحتوي المتضررين جراء هذه الكوارث".
وأشار صابر إلى أن "هذا الانزلاق الجبلي الحاد يضعنا أمام تحدي جديد حول كيفية حماية المدنيين وتوعيتهم بتجنب الأماكن الخطرة وتقارير المختصين والجيولوجيين خلال هذه الفترة الحرجة، ونسأل الله الرحمة والمغفرة لكل المفقودين".
كارثة إنسانية
من جانبه، يقول تجاني احمد عبدالله، أمين منظمات المجتمع المدني السودانية - شرق دارفور: "تعرضت قرية ترسين في منطقة جبل مرة لكارثة إنسانية طبيعية كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة، حيث تسببت في الانهيارات والانزلاقات الأرضية والتي أودت بحياة أكثر من 1000 قتيل من بينهم نساء وأطفال و100 مفقود ولم ينج من المنطقة سوى فرد واحد، وحتى الآن تجري عملية الإجلاء إلى مناطق بالقرب من مدنية وسط دارفور زالنجي، وفقا لبيانات حاكم إقليم دارفور، حيث أن الأحوال الجوية القاسية واستمرار سقوط الأمطار تحول دون التوصل إلى الحصر الكامل للخسائر في الأرواح والممتلكات".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "نعزي أنفسنا وجميع السودانيين والسودانيات في هذا الفقد الكبير، ونعلن تسخير كافة إمكانياتنا مع المنظمات الدولية لخدمة أهلنا هناك".
منطقة منكوبة
وتابع عبد الله: "من جانبنا نعلن تلك المنطقة منطقة طوارئ وكوارث طبيعية، وندعو جميع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإنساني للتدخل وتقديم يد المساعدة للأهل والمواطنين لمعالجة آثار الكارثة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتقديم المعلومات الأولية للمساعدة تقديم العون والمساعدة لهم".
وأكد عبد الله "حتمية تضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة في ظل شح الإمكانيات التي فرضتها الحرب على السودان والسودانيين، حيث تمثل تلك الكارثة إضافة جديدة للمعاناة التي يعيشها المواطن في ظل قلة وانعدام المساعدات نظرا لظروف الحرب والعمليات العسكرية".
تحديات كبرى
بدوره، يقول الدكتور عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية: "منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023 تعاني دارفور من أوضاع إنسانية مزرية لا سيما بعد تفاقم العمليات العسكرية واتساعها في عدة محاور، في كردفان ودارفور، والآن نجد أن هناك تحركات عسكرية وسياسية من الأطراف المتصارعة سواء كان الجيش والقوة المتحالفة معه أو الدعم السريع والحركة الشعبية أو تحالف تأسيس"، مشيرا إلى أن "هناك تحركات عسكرية وسياسية غير مسبوقة لا سيما بعد أداء القسم من قبل حكومة (تأسيس) اليومين الماضيين في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "هناك تحديات كبيرة جدا تواجه الحكومة الوليدة من بينها تحديات الوضع الإنساني والأمني وأزمة النزوح واللجوء للمدنيين في عدة ولايات ودول الجوار، نحن في منظمات المجتمع المدني نقول إن المسئولية الآن هى مسئولية الوضع الإنساني سواء كان في دارفور أو كردفان، أما الولايات الثانية على عاتق الحكومات الموجودة حاليا على أرض الواقع، حيث أن منطقة أو إقليم دارفور تسيطر عليها حكومة تأسيس، وعليها التحرك العاجل والفوري لإنقاذ المدنيين ومجابهة الأزمة أو الكوارث الطبيعية في منطقة جبل مرة وعدة مناطق أخرى مجاورة تعاني من الانفلات الأرضي".
نداء واستغاثة
وطالب عبد الباقي "حكومة بورتسودان القيام بدورها تجاه هؤلاء المدنيين، ولابد أن يكون هناك دور فعال جدا في إحلال السلام والاستقرار في السودان، وأن يكون السودان واحد في ظل حكومة واحدة تستطيع أن تستجيب لكل متطلبات الشعب، وتواجه كل التحديات سواء كانت الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية لحماية المدنيين".
وناشد عبد الباقي "كافة المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، وهيئات الإغاثة، ووكالات الأمم المتحدة، للتدخل الفوري، من أجل تقديم المساعدات الطارئة (غذاء، مياه، أدوية، وخيام، ودعم عمليات البحث والإنقاذ لانتشال الجثامين)، توفير الرعاية الطبية والنفسية للناجين، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع البيئية والصحية لمنع تفشي الأمراض".
ودعا الحكومة والسلطات المختصة سواء تأسيس أو حكومة الأمل إلى إعلان المنطقة منطقة كوارث وتكثيف الجهود لاحتواء تداعيات الحادث، وفتح ممرات إنسانية للوصول إلى المتضررين في أسرع وقت ممكن، موضحا أن حجم الفاجعة يتطلب استجابة عاجلة ومنسقة على المستويات كافة.
وأعلن تحالف تأسيس اعتبار قرية ترسين الواقعة في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور منطقة طوارئ وكوارث طبيعية، وذلك في أعقاب الانهيار الأرضي الكارثي الذي ضرب المنطقة وأدى إلى دفن مئات الجثث تحت التربة، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
