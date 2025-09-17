عربي
أمساليوم
إعلام: أفغانستان تقيد الوصول إلى الإنترنت العالي السرعة
إعلام: أفغانستان تقيد الوصول إلى الإنترنت العالي السرعة
سبوتنيك عربي
أصدر زعيم حركة "طالبان" الملا هبة الله أخوند زاده، مرسوما جديدا يقضي بتقييد الوصول إلى الإنترنت العالي السرعة، شمل حظر خدمة الألياف الضوئية في جميع أنحاء... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر في قندهار، أن قرار المرشد الأعلى الأفغاني هيبة الله أخوند زاده، بمنع الإنترنت عبر الألياف الضوئية والواي فاي في جميع أنحاء البلاد نهائي ولا رجعة فيه.وبيّنت وسائل الإعلام أن المفاوضات بين الوفد الحكومي الذي وصل من كابول، للقاء أخوند زاده، المرشد الأعلى في قندهار، انتهت دون نتيجة، مشيرة إلى المرشد ان يرفض مناقشة مسألة إعادة النظر في قرار قطع الإنترنت.وأضافت المصادر:" أمر أخوندزاده، بإنشاء شركة جديدة لتوفير خدمة الإنترنت حصريا للجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية. وقد تفوض أعلى سلطة في البلاد شركة "سلام" الحكومية، المزودة للإنترنت، بتقديم خدمات محدودة ومبسطة".فيما قال رئيس شركة إنترنت خاصة إنه لن يسمح إلا لعدد صغير من حسابات "واتساب"،التي تحمل أذونات خاصة ممنوحة من قيادة طالبان، بالاتصال بالشبكة تحت مراقبة صارمة.وخلال أحد هذه الاجتماعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صرّح المسؤولون بأنه "سيتم تخفيض سرعات بيانات الهاتف المحمول إلى الجيل الثاني".وكان القطاع المصرفي الأفغاني من أوائل القطاعات التي تأثرت بحظر الإنترنت الذي فرضه أخوند زاده.وبدأت الخدمات المصرفية في مزار الشريف، أكبر مدن شمال أفغانستان، تعاني من انقطاعات مطولة، مما دفع حاكم ولاية بلخ، يوسف وفا، إلى إصدار أوامر باستثناءات من الحظر الشامل على الإنترنت للبنوك، ومكتب الجوازات، والعديد من المؤسسات الأخرى. واستُعيدت خدمة الإنترنت المحدودة للبنوك في المدينة بحلول ظهر اليوم الأربعاء.وخلال الأيام القليلة الماضية، سافر وفد حكومي برئاسة وزير الاقتصاد، إلى جانب مسؤولين كبار من وزارة المالية وجهات أخرى، إلى قندهار، لتحذير أخوند زاده، من المخاطر المرتبطة بقراره الأحادي.وحاول الوفد، الذي ضم وزير التعدين هداية الله بدري، ونائب وزير الداخلية إبراهيم صدر، أن يشرح لأخوندزاده، أن الوكالات الحكومية تعتمد على الأنظمة عبر الإنترنت وأن إغلاق الإنترنت العالي السرعة من شأنه أن يشل عملهم.
إعلام: أفغانستان تقيد الوصول إلى الإنترنت العالي السرعة

أصدر زعيم حركة "طالبان" الملا هبة الله أخوند زاده، مرسوما جديدا يقضي بتقييد الوصول إلى الإنترنت العالي السرعة، شمل حظر خدمة الألياف الضوئية في جميع أنحاء أفغانستان.
وذكرت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر في قندهار، أن قرار المرشد الأعلى الأفغاني هيبة الله أخوند زاده، بمنع الإنترنت عبر الألياف الضوئية والواي فاي في جميع أنحاء البلاد نهائي ولا رجعة فيه.

وانقطعت خدمة الإنترنت، اعتبارا من اليوم الأربعاء، في عشر من محافظات أفغانستان البالغ عددها 34 محافظة.

تداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
الأمم المتحدة: زلزال أفغانستان الأخير قتل نحو 2200 إنسان ودمر أكثر من 5 آلاف منزل
9 سبتمبر, 07:53 GMT
وبيّنت وسائل الإعلام أن المفاوضات بين الوفد الحكومي الذي وصل من كابول، للقاء أخوند زاده، المرشد الأعلى في قندهار، انتهت دون نتيجة، مشيرة إلى المرشد ان يرفض مناقشة مسألة إعادة النظر في قرار قطع الإنترنت.
وأضافت المصادر:" أمر أخوندزاده، بإنشاء شركة جديدة لتوفير خدمة الإنترنت حصريا للجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية. وقد تفوض أعلى سلطة في البلاد شركة "سلام" الحكومية، المزودة للإنترنت، بتقديم خدمات محدودة ومبسطة".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه لم تسفر الاجتماعات والمفاوضات بين ممثلي شركات مزودي خدمات الإنترنت ومسؤولي طالبان في كابول، وقيادة الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات، ووزراء الحكومة مع المرشد الأعلى في قندهار، عن أي نتائج.
الحياة اليومية في أفغانستان - كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
مسؤول أفغاني: روسيا مهتمة بالاستثمار في أفغانستان ونأمل بتوقيع اتفاقيات معها قريبا
8 سبتمبر, 12:25 GMT
فيما قال رئيس شركة إنترنت خاصة إنه لن يسمح إلا لعدد صغير من حسابات "واتساب"،التي تحمل أذونات خاصة ممنوحة من قيادة طالبان، بالاتصال بالشبكة تحت مراقبة صارمة.
وخلال أحد هذه الاجتماعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صرّح المسؤولون بأنه "سيتم تخفيض سرعات بيانات الهاتف المحمول إلى الجيل الثاني".
وأكدت وسائل الإعلام نقلا عن مصادرها بأن أمر زعيم طالبان، لا رجعة فيه وسيتم تطبيقه في جميع أنحاء البلاد.
الشرطة في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
مجلس الأمن الروسي: الغرب يخطط لإعادة البنية التحتية العسكرية لحلف الناتو إلى أفغانستان
29 أغسطس, 07:29 GMT
وكان القطاع المصرفي الأفغاني من أوائل القطاعات التي تأثرت بحظر الإنترنت الذي فرضه أخوند زاده.
وبدأت الخدمات المصرفية في مزار الشريف، أكبر مدن شمال أفغانستان، تعاني من انقطاعات مطولة، مما دفع حاكم ولاية بلخ، يوسف وفا، إلى إصدار أوامر باستثناءات من الحظر الشامل على الإنترنت للبنوك، ومكتب الجوازات، والعديد من المؤسسات الأخرى. واستُعيدت خدمة الإنترنت المحدودة للبنوك في المدينة بحلول ظهر اليوم الأربعاء.
وسبق أن عارضت وزارتا المالية والاقتصاد الأفغانيتان، بالإضافة إلى البنك المركزي، قرار المرشد الأعلى بقطع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.
وخلال الأيام القليلة الماضية، سافر وفد حكومي برئاسة وزير الاقتصاد، إلى جانب مسؤولين كبار من وزارة المالية وجهات أخرى، إلى قندهار، لتحذير أخوند زاده، من المخاطر المرتبطة بقراره الأحادي.
وحاول الوفد، الذي ضم وزير التعدين هداية الله بدري، ونائب وزير الداخلية إبراهيم صدر، أن يشرح لأخوندزاده، أن الوكالات الحكومية تعتمد على الأنظمة عبر الإنترنت وأن إغلاق الإنترنت العالي السرعة من شأنه أن يشل عملهم.
