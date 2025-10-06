https://sarabic.ae/20251006/5-أطعمة-لشعر-صحي-وكثيف-دراسة-تكشف-1105686778.html

5 أطعمة لشعر صحي وكثيف... دراسة تكشف

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن نظام غذائي يلعب دوراً هاما في صحة الشعر ونموّه، وأشارت إلى أن بعض الأطعمة تعزز كثافة الشعر وقوته، بينما ترفع...

و شملت الدراسة أكثر من 61 ألف مشارك، وتوصلت إلى أن الإفراط في تناول المشروبات المحلاة يرتبط بزيادة خطر تساقط الشعر بسبب تأثيرها على امتصاص العناصر الغذائية ورفع مؤشرات الالتهاب في الجسم.وذكرت الدراسة التي نشرها موقع "ميديكال إكسبريس" العلمي، 5 نصائح غذائية للحصول على شعر صحي وكثيف، وهي كالآتي:1- البروتينكشفت الدراسة عن أن الشعر يتكون أساساً من بروتين "الكيراتين"، وأن نقص البروتين في النظام الغذائي يؤدي إلى ضعف البنية وزيادة التساقط. وتشير النتائج إلى أن تناول مصادر غنية بالبروتين مثل البيض والأسماك والبقوليات والمكسرات يدعم النمو الطبيعي للشعر.2- "فيتامين د" والحديد أكدت الدراسة أن انخفاض مستويات "فيتامين د" والحديد يعد من أبرز أسباب تساقط الشعر. ويؤكد الباحثون أن التعرض المعتدل لأشعة الشمس وتناول السبانخ والعدس واللحوم الخالية من الدهون من الوسائل الفعالة للحفاظ على مستوياتهما.3- أطعمة مضادة للالتهاباتتربط الدراسة بين الالتهابات المزمنة وضعف فروة الرأس، وتشير إلى أن الخضراوات مثل البروكلي والقرنبيط، إضافة إلى الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة كالتوت والرمان، تساعد في تقوية الشعر وحمايته من الإجهاد التأكسدي.4- المشروبات السكرية تضعف الشعرأشارت الدراسة إلى أن الإكثار من المشروبات الغازية والعصائر المحلاة يؤثر في الهرمونات المسؤولة عن دورة نمو الشعر ويزيد من الالتهابات، فيما يعد الماء والعصائر الطبيعية بديلاً أفضل لدعم الترطيب وصحة فروة الرأس.5- مستخلصات طبيعية أشارت الدراسة إلى أن مستخلص أوراق الكاكي (المعروفة أيضا باسم الخرما Persimmon Leaf) قد يسهم في تحفيز نمو الشعر بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، إلا أن الباحثين شددوا على ضرورة استخدامه تحت إشراف طبي.وخلصت الدراسة إلى أن صحة الشعر تبدأ من الداخل قبل الخارج، وأن النظام الغذائي المتوازن والغني بالبروتين والمعادن والفيتامينات يبقى العامل الأهم لشعر قوي وكثيف على المدى الطويل.دراسة: عينات الشعر تكشف مخاطر الصحة النفسية لدى الأطفال المصابين بأمراض مزمنةفوائد متنوعة للتفاح الأحمر والأخضر... تعرف إليها

