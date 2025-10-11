https://sarabic.ae/20251011/بوتين-إنجازات-الصناعة-الزراعية-الروسية-مصدر-فخر-وطني--عاجل-1105889591.html

وهنأ بوتين المزارعين بمناسبة يوم العمال الزراعيين، الذي سيوافق 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025.وأشار بوتين في خطاب مصور إلى أن "السياحة الزراعية تزداد شعبية بين مواطنينا وضيوفنا الأجانب على حدٍ سواء، فهي تُتيح لنا التعرّف على تقاليدنا في خبز الخبز والحلويات ومنتجات الألبان وصناعة النبيذ وغيرها".وأضاف بوتين: "وفي الوقت نفسه، تتيح لنا فهمًا أفضل لتاريخ مناطقنا والثقافة الغنية لشعوب روسيا".وأردف بوتين: " في السنوات الأخيرة، أصبحت إنجازات قطاعنا الزراعي مصدر فخر وطني حقيقي، ومثالاً على التطور الديناميكي والتقدمي، والنجاح في تطبيق أحدث التقنيات".وبيّن بوتين أنه "في العام الماضي، حصدت روسيا محاصيل قياسية من الأرز والبذور الزيتية، وكان محصول الحبوب من بين أفضل خمسة محاصيل في تاريخ البلاد الحديث، وبلغ إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن مستويات قياسية جديدة. ويجري هذا العام إرساء أسس متينة للتنمية".وأعلن بوتين عن خطط لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية وتهيئة ظروف مريحة للعمل والترفيه.وأضاف بوتين: "بالتأكيد، يجب علينا مواصلة تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية، وتهيئة ظروف مريحة للعمل والترفيه، وتربية الأطفال، وهذا يشمل بناء وترميم المدارس، ورياض الأطفال، والعيادات، ومراكز الإسعافات الأولية، والمراكز الرياضية، والمراكز المجتمعية".وتابع "سنبني مساكن وطرقا عالية الجودة في المناطق الريفية، مؤكدا أن جميع هذه المهام بالغة الأهمية للحكومات الفيدرالية والإقليمية والمحلية، وكذلك للشركات، فهي تؤثر بشكل مباشر على تنمية القطاع الزراعي المحلي، وسندعمها بالتأكيد ونعمل معكم لتحقيقها.وأشار إلى أن نظام تدريب الكوادر في القطاع الزراعي الروسي سيشهد تحسينات، مبيّنا إلى أن التدريب يُعدّ من أهم قضايا تطوير هذا القطاع.

