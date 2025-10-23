https://sarabic.ae/20251023/فرحة-النجاح-والتفوق-في-الثانوية-العامة-تنتصر-على-معاناة-عائلة-الطبيب-الأسير-ناهض-أبو-طعيمة-1106281508.html

فرحة النجاح والتفوق في الثانوية العامة تنتصر على معاناة عائلة الطبيب الأسير ناهض أبو طعيمة

رغم الظروف الصعبة، والمعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان قطاع غزة، وجدت الفرحة طريقها إلى نفوسهم المثقلة بالأوجاع، عندما نجح وتفوق الكثير من الطلاب في امتحانات... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/16/1106279639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d6af72ee430554170fff8270f0475f2.jpg

وعاش طلبة غزة وقتا من الفرح، بعدما غابت تلك الضحكات عن القطاع لمدة أكثر من عامين من الحرب، ووثقوا لحظات النجاح، والتقطوا الصور والفرحة تسيطر عليهم، فهذا النجاح لم يكن في ظروف عادية بل كان من وسط الدمار والركام والنزوح، وتقاسم الطلبة في قطاع غزة جميع التحديات والصعوبات التي صنعتها ظروف الحرب، ومنح النجاح انتصارا لعائلاتهم أيضا، ومن تلك العائلات عائلة مدير مشفى ناصر الطبي الطبيب الأسير ناهض أبو طعيمة.وقال الطالب محمد أبو طعيمة لوكالة "سبوتنيك": "لقد اجتزنا مرحلة الثانوية العامة بصعوبة، في ظل نزوح لأكثر من مرة، ودمار بسبب الحرب على قطاع غزة، ولقد بذلنا جهود كبيرة، وتعبنا لنحقق هذا النجاح في ظروف قاسية، أقلها نقص الغذاء والماء والنزوح المستمر، وفي ظل غياب الأب الأسير داخل سجون الاحتلال، والذي كان دائما يحثنا على الدراسة والتعليم، وهذه الفرحة ستبقى ناقصة حتى نراه بيننا، ولقد كنت أصر على النجاح ليكون هديتي لوالدي الأسير، وحصلت على معدل 82% في الثانوية العامة".فوج الفينيقوأطلقت وزارة التربية على الفوج الذي أعلنت نتائجه "فوج الفينيق"، في رسالة أنه من بين الركام والدمار والحرب، ينبعث الأمل والطموح لحياة أفضل لطلبة غزة، الذين برهنوا على أنهم أهل للتحدي والمثابرة، رغم فقدان بعضهم لعائلاتهم، وفي ظل ظروف لا يمكن تجاوزها بسهولة.وقالت فطوم أبو طعيمة لـ "سبوتنيك":" كثير من التحديات التي واجهتها خلال الحرب، أجبرتني على فقدان شغف الدراسة، فحياتنا في الحرب نزوح متكرر وقتل ودمار وجوع وحصار، ونقص في الغذاء والماء وانقطاع الكهرباء والإنترنت، وفقدان كثير من الأصدقاء والزملاء والمعلمين، وحتى الكتب المدرسية كانت مفقودة، وفوق ذلك فقدان الأب داخل الأسر، وفي النهاية نجحنا".وكان والد محمد وفطوم الطبيب الأسير ناهض أبو طعيمة مدير مشفى ناصر الطبي، اعتقل في 16 فبراير/ شباط من العام الماضي، بعدما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوبي القطاع، واعتقلت عدد من الطواقم الطبية بينهم مدير المستشفى الطبيب ناهض أبو طعيمة، وقد طالبت عائلته والكثير من المنظمات الصحية الدولية بإطلاق سراحه، خاصة وأنه مصاب بمرض القلب وحالته تزداد سوء داخل السجن، وذكر أسرى سابقون أنَّ الدكتور أبو طعيمة استمر في تقديم العلاج للمصابين حتى وهو داخل الأسر.وقالت الطبيبة راوية الحرازين لوكالة "سبوتنيك":" زوجي كان هو السند في الحياة، وبعد اعتقاله تحملت مسؤولية مضاعفة، وأصبحت أقوم بدور الأم والأب معا، وهذا أمر صعب علي، وكنت بعد عامين من الحرب على مقربة من الشعور بالضعف الكبير، وكادت تكسر عزيمتي، ربما لأني فقدت جزء من قوتي أو صبري، لكن الله سبحانه وتعالى، أدخل فرحة على قلبي بنجاح وتفوق محمد وفطوم، وكأنها علاج رفع الشعور بالأمل في الغد، وبرؤية زوجي بيننا مجددا، وأملا في نهاية كل نراه ونعيشه بسبب الحرب".وأضافت الحرازين:" الحمد لله، لحظات جميلة نعيشها، لقد شعرت اليوم أني أم حقيقية تنتصر على التحديات الغاية في الصعوبة، ولقد كنت بجانب محمد وفطوم أثناء الدراسة، وكلما شعرا بالتعب النفسي من ظروف الحرب، أزرع الأمل داخلهم بأن ما تفعلونه هو هدية من أجل والدكم الأسير، وبذلت جهدا في شرح كثير من الدروس، في ظل الوضع التعليمي في القطاع وانقطاع الإنترنت، ولقد كنت لوحدي منذ اعتقال زوجي، أعمل وأعتني بعائلتي، والحمد لله ربي منحني القوة والصبر والثبات، واليوم أشعر أني انتصرت".وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مواصلة عقد دورة ثانية لمواليد عام 2007، بمشاركة قرابة 31 ألف طالب وطالبة، كما ستعمل على عقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية الاعتيادي لطلبة غزة في مصر وفي 22 دولة أخرى، اعتبارا من 24 نوفمبر المقبل.95% من مدارس القطاع تضررت بسبب الحربوفق التقرير الصادر عن المكتب الحكومي في غزة، بمناسبة مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، فقد تضررت 95% من مدارس القطاع بشكل جزئي أو كلي نتيجة القصف، وتعرض قطاع التعليم إلى دمار كبير، وأكد مجدي برهوم المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم في غزة، أن قرابة 18 ألف طالب وطالبة قتلوا جراء الحرب، وقتل قرابة 1000 من العاملين في التربية والتعليم من إداريين ومعلمين.وأضاف برهوم: "نحاول استدراك التعليم في القطاع بما يمكن، لكن العقبات كبيرة جدا، والوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البدائل لإنقاذ التعليم، منها نقاط التعليم الوجاهي، وقد تم دعمها وتطويرها من قبل الوزارة، وكذلك هناك بديل التعليم عن بعد، وهذه الجهود تعتبر متواضعة، مقارنة مع حجم الاحتياج، فهناك 650 ألف طالبة وطالبة في قطاع غزة فقدوا حقهم في التعليم بسبب الحرب، ويجب أن نحافظ على حقهم في التعليم، وأن نوفر لهم بيئة تعليمية مناسبة".

