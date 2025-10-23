فرحة النجاح والتفوق في الثانوية العامة تنتصر على معاناة عائلة الطبيب الأسير ناهض أبو طعيمة
رغم الظروف الصعبة، والمعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان قطاع غزة، وجدت الفرحة طريقها إلى نفوسهم المثقلة بالأوجاع، عندما نجح وتفوق الكثير من الطلاب في امتحانات الثانوية العامة داخل القطاع رغم ظروف الحرب القاسية،، والنزوح أكثر من مرة.
وعاش طلبة غزة وقتا من الفرح، بعدما غابت تلك الضحكات عن القطاع لمدة أكثر من عامين من الحرب، ووثقوا لحظات النجاح، والتقطوا الصور والفرحة تسيطر عليهم، فهذا النجاح لم يكن في ظروف عادية بل كان من وسط الدمار والركام والنزوح، وتقاسم الطلبة في قطاع غزة جميع التحديات والصعوبات التي صنعتها ظروف الحرب، ومنح النجاح انتصارا لعائلاتهم أيضا، ومن تلك العائلات عائلة مدير مشفى ناصر الطبي الطبيب الأسير ناهض أبو طعيمة.
داخل خيمة في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، احتفلت عائلة الطبيب ناهض أبو طعيمة بنجاح ولديه محمد وفطوم، وتفاعلت العائلة والجيران مع هذه المناسبة بالتعبير عن الفرح، وارتفعت الزغاريد التي لطالما تمنى النازحون أن يرددوها، للتعبير عن الأمنيات بعودة الحياة بعد انتهاء الحرب ورؤية الأقارب، واستقبلت العائلة الأقارب والجيران الذين جاؤوا للتهنئة بهذه المناسبة.
وقال الطالب محمد أبو طعيمة لوكالة "سبوتنيك": "لقد اجتزنا مرحلة الثانوية العامة بصعوبة، في ظل نزوح لأكثر من مرة، ودمار بسبب الحرب على قطاع غزة، ولقد بذلنا جهود كبيرة، وتعبنا لنحقق هذا النجاح في ظروف قاسية، أقلها نقص الغذاء والماء والنزوح المستمر، وفي ظل غياب الأب الأسير داخل سجون الاحتلال، والذي كان دائما يحثنا على الدراسة والتعليم، وهذه الفرحة ستبقى ناقصة حتى نراه بيننا، ولقد كنت أصر على النجاح ليكون هديتي لوالدي الأسير، وحصلت على معدل 82% في الثانوية العامة".
فوج الفينيق
وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أعلنت نتائج امتحان الثانوية العامة الخاصة بطلبة قطاع غزة من مواليد 2006، وفي 6 سبتمبر/أيلول الماضي، تقدم 26 ألف طالب وطالبة من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة لأداء اختبارات الثانوية النهائية إلكترونيا.
وأطلقت وزارة التربية على الفوج الذي أعلنت نتائجه "فوج الفينيق"، في رسالة أنه من بين الركام والدمار والحرب، ينبعث الأمل والطموح لحياة أفضل لطلبة غزة، الذين برهنوا على أنهم أهل للتحدي والمثابرة، رغم فقدان بعضهم لعائلاتهم، وفي ظل ظروف لا يمكن تجاوزها بسهولة.
وبالرغم من تركها للدراسة أكثر من مرة بسبب ما خلفته الحرب من تأثير نفسي، عادت الطالبة فطوم أبو طعيمة بأمل يتجدد للمستقبل من خلال التعليم، واجتازت الاختبارات حتى تفوقت بنتائج الثانوية وحصلت على معدل 92%.
وقالت فطوم أبو طعيمة لـ "سبوتنيك":" كثير من التحديات التي واجهتها خلال الحرب، أجبرتني على فقدان شغف الدراسة، فحياتنا في الحرب نزوح متكرر وقتل ودمار وجوع وحصار، ونقص في الغذاء والماء وانقطاع الكهرباء والإنترنت، وفقدان كثير من الأصدقاء والزملاء والمعلمين، وحتى الكتب المدرسية كانت مفقودة، وفوق ذلك فقدان الأب داخل الأسر، وفي النهاية نجحنا".
وأضافت:" لقد كانت والدتي دائما معنا وتحثنا وتحفزنا على الدراسة، وتجاوزنا الصعوبات بعزيمة قوية، وقمنا أنا وأخي محمد في تحدي هذا النزال، حتى حصلنا على هذه النتائج من أجل والدنا، الذي حرمنا من فرحته معنا في هذه المناسبة، وقد كان ينتظر هذه الفرحة منذ زمن، لكننا لن نفقد الأمل برؤيته قريبا".
وكان والد محمد وفطوم الطبيب الأسير ناهض أبو طعيمة مدير مشفى ناصر الطبي، اعتقل في 16 فبراير/ شباط من العام الماضي، بعدما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوبي القطاع، واعتقلت عدد من الطواقم الطبية بينهم مدير المستشفى الطبيب ناهض أبو طعيمة، وقد طالبت عائلته والكثير من المنظمات الصحية الدولية بإطلاق سراحه، خاصة وأنه مصاب بمرض القلب وحالته تزداد سوء داخل السجن، وذكر أسرى سابقون أنَّ الدكتور أبو طعيمة استمر في تقديم العلاج للمصابين حتى وهو داخل الأسر.
ومنذ اعتقاله تولت زوجته الطبيبة راوية الحرازين مسؤولية العائلة، إضافة إلى عملها كطبيبة تساعد الجرحى والمصابين، وتعيش الطبيبة راوية الحرازين مع أبنائها الخمسة في خان يونس جنوبي القطاع، وواجهت ظروف صعبة كادت في أصعب لحظاتها أن تكسرها أو حتى تحطمها، لكن نجاح ابنيها في الثانوية نقلها بعيدا عن اليأس نحو الأمل.
وقالت الطبيبة راوية الحرازين لوكالة "سبوتنيك":" زوجي كان هو السند في الحياة، وبعد اعتقاله تحملت مسؤولية مضاعفة، وأصبحت أقوم بدور الأم والأب معا، وهذا أمر صعب علي، وكنت بعد عامين من الحرب على مقربة من الشعور بالضعف الكبير، وكادت تكسر عزيمتي، ربما لأني فقدت جزء من قوتي أو صبري، لكن الله سبحانه وتعالى، أدخل فرحة على قلبي بنجاح وتفوق محمد وفطوم، وكأنها علاج رفع الشعور بالأمل في الغد، وبرؤية زوجي بيننا مجددا، وأملا في نهاية كل نراه ونعيشه بسبب الحرب".
ولم تستطع الطبيبة راوية الحرازين إخفاء دموع الانتصار، فلقد حققت ما كان يحلم به زوجها الأسير ناهض، وتشير الحرازين أنَّ ما يتم تحقيقه من تحت الركام ومن بين القصف والدمار والنزوح، يعتبر انتصار وانتزاع لحق سلبته الحرب، وهذا ما تشعر به بعد نجاح وتفوق ابنيها.
وأضافت الحرازين:" الحمد لله، لحظات جميلة نعيشها، لقد شعرت اليوم أني أم حقيقية تنتصر على التحديات الغاية في الصعوبة، ولقد كنت بجانب محمد وفطوم أثناء الدراسة، وكلما شعرا بالتعب النفسي من ظروف الحرب، أزرع الأمل داخلهم بأن ما تفعلونه هو هدية من أجل والدكم الأسير، وبذلت جهدا في شرح كثير من الدروس، في ظل الوضع التعليمي في القطاع وانقطاع الإنترنت، ولقد كنت لوحدي منذ اعتقال زوجي، أعمل وأعتني بعائلتي، والحمد لله ربي منحني القوة والصبر والثبات، واليوم أشعر أني انتصرت".
وعلى مدار عامين من الحرب حرم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، إذ حالت ظروف الحرب دون عقد امتحان الثانوية لعامين متتالين، وبعد هذا الانتظار الطويل تقدم 26 ألف طالب وطالبة من مختلف مديريات القطاع للامتحان.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مواصلة عقد دورة ثانية لمواليد عام 2007، بمشاركة قرابة 31 ألف طالب وطالبة، كما ستعمل على عقد الدورة الثالثة من امتحان الثانوية الاعتيادي لطلبة غزة في مصر وفي 22 دولة أخرى، اعتبارا من 24 نوفمبر المقبل.
95% من مدارس القطاع تضررت بسبب الحرب
وفق التقرير الصادر عن المكتب الحكومي في غزة، بمناسبة مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، فقد تضررت 95% من مدارس القطاع بشكل جزئي أو كلي نتيجة القصف، وتعرض قطاع التعليم إلى دمار كبير، وأكد مجدي برهوم المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم في غزة، أن قرابة 18 ألف طالب وطالبة قتلوا جراء الحرب، وقتل قرابة 1000 من العاملين في التربية والتعليم من إداريين ومعلمين.
وقال مجدي برهوم المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، في حديث سابق لوكالة "سبوتنيك": "فقدنا خلال عامين من الحرب، 30 مدرسة بما فيها من معلمين وطلاب، وأخرجوا من السجل التعليمي، وقد خرج 95% من المدارس عن الخدمة، وما تبقى تحول إلى مراكز إيواء للنازحين، وبالتالي دمر 170 مبنى تابع للتربية والتعليم بشكل كامل، و118 مبنى دمر بشكل جزئي، وبالنسبة للمدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فقد دمر ما يزيد عن 100 مبنى تعليمي خلال الحرب".
وأضاف برهوم: "نحاول استدراك التعليم في القطاع بما يمكن، لكن العقبات كبيرة جدا، والوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البدائل لإنقاذ التعليم، منها نقاط التعليم الوجاهي، وقد تم دعمها وتطويرها من قبل الوزارة، وكذلك هناك بديل التعليم عن بعد، وهذه الجهود تعتبر متواضعة، مقارنة مع حجم الاحتياج، فهناك 650 ألف طالبة وطالبة في قطاع غزة فقدوا حقهم في التعليم بسبب الحرب، ويجب أن نحافظ على حقهم في التعليم، وأن نوفر لهم بيئة تعليمية مناسبة".