https://sarabic.ae/20251027/أسير-فلسطيني-تنفس-الحرية-ولم-يرها-ويتمنى-إبصار-والدته-ولو-بعين-واحدة-1106318840.html

أسير فلسطيني تنفس الحرية ولم يرها ويتمنى إبصار والدته ولو بعين واحدة

أسير فلسطيني تنفس الحرية ولم يرها ويتمنى إبصار والدته ولو بعين واحدة

سبوتنيك عربي

بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمت عملية تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، حيث أفرجت إسرائيل عن 1968 أسيرا فلسطينيا، وذكر مكتب إعلام الأسرى أن 154 أسيرا... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-27T11:30+0000

2025-10-27T11:30+0000

2025-10-27T11:30+0000

فلسطين المحتلة

قطاع غزة

أسير محرر

الشاب الكفيف

حركة حماس

إسرائيل

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106316459_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b65569bf20c272987bebde9940226ee.jpg

ومن أصعب حكايا الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، كان الأسير محمود أبو الفول، والذي خرج من السجون الإسرائيلية يحمل آثار التعذيب على جسده، وعينين مطفأتين إلى الأبد، يضاف إلى رجل مبتورة فقدها في حرب سابقة على القطاع. ويقول الأسير محمود أبو الفول لوكالة "سبوتنيك": "اعتقلت بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمشفى كمال عدوان، وكنت في المشفى لتلقي العلاج، ورجلي اليسرى مبتورة منذ عام 2025، إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال غزة، ولم أستطع بسبب حركتي المحدودة من إخلاء المشفى، وبعد الاقتحام واحتجاز المرضى والطواقم الطبية تم اعتقالي ونقلي إلى السجن، الذي تعرضت فيه إلى تحقيق وتعذيب وضرب مبرح، على رأسي من الأمام والخلف وكسر ظهري، كما أصبت بتشنجات بسبب قوة الضربات على جسدي، لكن الضربة القاتلة من أفراد التحقيق كانت على رأسي، لأنني فقدت الوعي لساعاتيين تقريبا، وبسبب تلك الضربة فقدت البصر، وأمضيت مدة السجن بعينين مطفأتين، وجسد لا يقوى على الحركة".ويضيف: "لقد كان السجن أظلم من العتمة التي لا تفارق عيناي، ولأن رجلي مبتورة زادت حالتي سوء، ولذلك كنت أعاني من كل شيء، فالحركة أو الطعام أو قضاء الحاجة أو أبسط شيء كان يمثل بالنسبة لي تحدي وأقوم به بصعوبة بالغة، ودائما الدموع تتساقط من عيناي، وداخل السجن طالبت بالعلاج أكثر من مرة على مدار 8 أشهر، لكني لم أحصل سوى على قطرة ومرهم، وكنت أريد الذهاب إلى المشفى، لكنهم منعوني بحجج متكررة، وكل يوم في السجن كانت حالتي تزداد صعوبة ويزداد الألم في عيناي، لكني لم أفقد الأمل كما فقدت البصر، حتى شاء الله أن أخرج من السجن ".وفي موعد وصول الأسرى الفلسطينيين إلى قطاع غزة، كانت والدة محمود تنتظر كما بقية أهالي الأسرى، ولا تعرف شيء عن حالته الصحية، وبعدما رأت ما حل بابنها كاد قلبها يتوقف من هول الصدمة، فلم تكن تتوقع أن يفقد البصر، فقد كانت تظن أن حالته الصحية ورجله المبتورة، ستكون سببا في تعامل أقل عنفا، لكن ما حدث كان عكس ما توقعت.وتقول أم محمود والدة الأسير المحرر لـ "سبوتنيك": "بعد انتظار طويل للأسرى لم أر محمود معهم، فسألت عنه ثم سمعت أحدهم يقول هي تقصد الكفيف، ثم طلبت منهم أن أرى ابني، وقد كان في المشفى، وعندما دخلت وشاهدته حالته، تعرضت لثاني أكبر صدمة في حياتي، بعدما صدمت قبل 10سنوات بفقدان رجله بصاروخ من الاحتلال، لقد شعرت أن قلبي توقف، ولم أصدق أن محمود لا يراني".وكما يعاني محمود، تعاني والدته والعائلة من هذا الواقع الصعب، لكن ما تؤكد عليه أم محمود هو الصبر، رغم مرارة الحال وشعورها بالوجع على حال ابنها، وتبيّن أم محمود أن ابنها الأسير المحرر، خرج بكل ما يعانيه من وضع صحي صعب، ليجد واقعا ليس أقل صعوبة، في خيمة نصبتها العائلة وسط القطاع، بعدما دمر الجيش الإسرائيلي منزلهم شمالي غزة، وليبدأ محمود فصل جديد من مقاومة ظروف الحياة وانتظار أمل بالعلاج.وتتابع: "أعيش مع عائلتي ومحمود حاليا في دير البلح وسط قطاع غزة، بعدما نزحنا من شمالي غزة، ووضع محمود صعب للغاية، فهو يحتاج إلى علاج ورعاية، ويبقى دائما أمام الخيمة جالسا وصامتا على كرسيه المتحرك، وبقدم واحدة وبصر مفقود، ووجع يزداد عليه ألما في ساعات الليل".السعي لاستعادة عينيه والنظر إلى والدتهومنذ خروج الأسير أبو الفول من غياهب السجون الإسرائيلية، وهو يأمل في علاج بصره، الذي فقده جراء التعذيب، وتناشد والدته أن يتحول الأمل إلى عمل في المؤسسات المعنية وإدراجه على قوائم العلاج خارج القطاع.وتسأل والدته الله الشفاء لابنها، وتتمنى ألا يفقد ابنها الأمل بالعلاج، ويحصل عليه في أسرع وقت، كي تتحقق أمنيته ويتم إنقاذ ما تبقى من عينيه، ويتم توفير طرف اصطناعي يعوضه عن ساقه اليسرى التي فقدها، وعلاج الآلام التي تصيبه بين الفينة والأخرى، عله يرى أيام أخرى أفضل، في شبابه الذي لم يرى فيه سوى البتر وفقدان البصر.وتمثل حالة الأسير محمود أبو الفول، واحدة من الحالات الصعبة التي يعيشها كثير من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وهذه التجارب القاسية والمؤلمة تلقي بظلالها على حياتهم بعد الخروج من الأسر، ومن الأسرى من يفقد السمع أو البصر، ومنهم من يعاني أمراضا وتداعيات نفسية صعبة، ومنهم يفقد حياته داخل غياهب السجون.وأوضح نادي الأسير، أن "هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع تحركات تشريعية داخل الكنيست، تهدف إلى إقرار قانون لإعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة المعتقلين من قطاع غزة"، مشيرا إلى أن أكثر من 9100 معتقل فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي.

فلسطين المحتلة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلسطين المحتلة, قطاع غزة, أسير محرر, الشاب الكفيف, حركة حماس, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري