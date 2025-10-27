أسير فلسطيني تنفس الحرية ولم يرها ويتمنى إبصار والدته ولو بعين واحدة
بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمت عملية تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، حيث أفرجت إسرائيل عن 1968 أسيرا فلسطينيا، وذكر مكتب إعلام الأسرى أن 154 أسيرا فلسطينيا تم نقلهم إلى مصر تنفيذا لقرار إبعادهم.
ومن أصعب حكايا الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، كان الأسير محمود أبو الفول، والذي خرج من السجون الإسرائيلية يحمل آثار التعذيب على جسده، وعينين مطفأتين إلى الأبد، يضاف إلى رجل مبتورة فقدها في حرب سابقة على القطاع.
على مدار 8 أشهر من الاعتقال، عاش الشاب العشريني محمود أبو الفول أصعب أيام حياته، حيث اعتقل من مشفى كمال عدوان شمالي غزة على كرسيه المتحرك، وتعرض للتعذيب الذي أفقده وعيه لساعات ثم أفاق على واقع أليم لا يبصر فيه، وذاكرة مثقلة بلحظات وساعات وأيام مرت عليه داخل الأسر ببطء ومعاناة وأمل تشبث به.
ويقول الأسير محمود أبو الفول لوكالة "سبوتنيك": "اعتقلت بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمشفى كمال عدوان، وكنت في المشفى لتلقي العلاج، ورجلي اليسرى مبتورة منذ عام 2025، إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال غزة، ولم أستطع بسبب حركتي المحدودة من إخلاء المشفى، وبعد الاقتحام واحتجاز المرضى والطواقم الطبية تم اعتقالي ونقلي إلى السجن، الذي تعرضت فيه إلى تحقيق وتعذيب وضرب مبرح، على رأسي من الأمام والخلف وكسر ظهري، كما أصبت بتشنجات بسبب قوة الضربات على جسدي، لكن الضربة القاتلة من أفراد التحقيق كانت على رأسي، لأنني فقدت الوعي لساعاتيين تقريبا، وبسبب تلك الضربة فقدت البصر، وأمضيت مدة السجن بعينين مطفأتين، وجسد لا يقوى على الحركة".
ويضيف: "لقد كان السجن أظلم من العتمة التي لا تفارق عيناي، ولأن رجلي مبتورة زادت حالتي سوء، ولذلك كنت أعاني من كل شيء، فالحركة أو الطعام أو قضاء الحاجة أو أبسط شيء كان يمثل بالنسبة لي تحدي وأقوم به بصعوبة بالغة، ودائما الدموع تتساقط من عيناي، وداخل السجن طالبت بالعلاج أكثر من مرة على مدار 8 أشهر، لكني لم أحصل سوى على قطرة ومرهم، وكنت أريد الذهاب إلى المشفى، لكنهم منعوني بحجج متكررة، وكل يوم في السجن كانت حالتي تزداد صعوبة ويزداد الألم في عيناي، لكني لم أفقد الأمل كما فقدت البصر، حتى شاء الله أن أخرج من السجن ".
ويشير الأسير محمود إلى أنه "بعد خروجه ضمن صفقة التبادل الأخيرة، ورغم فرحته وتنفسه للحرية، بعد أشهر من المعاناة القاصية خلف قضبان السجون، شعر بنقصان تلك الفرحة فلم يرى الشمس ولم يرى النور كما بقية الأسرى المحررين، ولم يرى والدته بعد أشهر الغياب".
وفي موعد وصول الأسرى الفلسطينيين إلى قطاع غزة، كانت والدة محمود تنتظر كما بقية أهالي الأسرى، ولا تعرف شيء عن حالته الصحية، وبعدما رأت ما حل بابنها كاد قلبها يتوقف من هول الصدمة، فلم تكن تتوقع أن يفقد البصر، فقد كانت تظن أن حالته الصحية ورجله المبتورة، ستكون سببا في تعامل أقل عنفا، لكن ما حدث كان عكس ما توقعت.
وتقول أم محمود والدة الأسير المحرر لـ "سبوتنيك": "بعد انتظار طويل للأسرى لم أر محمود معهم، فسألت عنه ثم سمعت أحدهم يقول هي تقصد الكفيف، ثم طلبت منهم أن أرى ابني، وقد كان في المشفى، وعندما دخلت وشاهدته حالته، تعرضت لثاني أكبر صدمة في حياتي، بعدما صدمت قبل 10سنوات بفقدان رجله بصاروخ من الاحتلال، لقد شعرت أن قلبي توقف، ولم أصدق أن محمود لا يراني".
وكما يعاني محمود، تعاني والدته والعائلة من هذا الواقع الصعب، لكن ما تؤكد عليه أم محمود هو الصبر، رغم مرارة الحال وشعورها بالوجع على حال ابنها، وتبيّن أم محمود أن ابنها الأسير المحرر، خرج بكل ما يعانيه من وضع صحي صعب، ليجد واقعا ليس أقل صعوبة، في خيمة نصبتها العائلة وسط القطاع، بعدما دمر الجيش الإسرائيلي منزلهم شمالي غزة، وليبدأ محمود فصل جديد من مقاومة ظروف الحياة وانتظار أمل بالعلاج.
وتضيف أم محمود: "لقد خرج محمود من السجن، لكن لم يستطع رؤيتي. خرج ومعه كسور وألم ومعاناة، وبعدما فقد بصره لم يسلم من الاعتداء داخل السجن، فقد تعرض للضرب المبرح أكثر من مرة، ويعاني من مشاكل في العمود الفقري ومن كسور في صدره".
وتتابع: "أعيش مع عائلتي ومحمود حاليا في دير البلح وسط قطاع غزة، بعدما نزحنا من شمالي غزة، ووضع محمود صعب للغاية، فهو يحتاج إلى علاج ورعاية، ويبقى دائما أمام الخيمة جالسا وصامتا على كرسيه المتحرك، وبقدم واحدة وبصر مفقود، ووجع يزداد عليه ألما في ساعات الليل".
السعي لاستعادة عينيه والنظر إلى والدته
ومنذ خروج الأسير أبو الفول من غياهب السجون الإسرائيلية، وهو يأمل في علاج بصره، الذي فقده جراء التعذيب، وتناشد والدته أن يتحول الأمل إلى عمل في المؤسسات المعنية وإدراجه على قوائم العلاج خارج القطاع.
وتسأل والدته الله الشفاء لابنها، وتتمنى ألا يفقد ابنها الأمل بالعلاج، ويحصل عليه في أسرع وقت، كي تتحقق أمنيته ويتم إنقاذ ما تبقى من عينيه، ويتم توفير طرف اصطناعي يعوضه عن ساقه اليسرى التي فقدها، وعلاج الآلام التي تصيبه بين الفينة والأخرى، عله يرى أيام أخرى أفضل، في شبابه الذي لم يرى فيه سوى البتر وفقدان البصر.
ويقول محمود: "أمنيتي أن أعيش بشكل طبيعي مثل بقية الناس، لا أشعر بالوجع، ويعود البصر إلي، لأشاهد والدتي وأقاربي، وأشاهد كل شيء، ولو حتى بعين واحدة".
وتمثل حالة الأسير محمود أبو الفول، واحدة من الحالات الصعبة التي يعيشها كثير من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وهذه التجارب القاسية والمؤلمة تلقي بظلالها على حياتهم بعد الخروج من الأسر، ومن الأسرى من يفقد السمع أو البصر، ومنهم من يعاني أمراضا وتداعيات نفسية صعبة، ومنهم يفقد حياته داخل غياهب السجون.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن "الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على استمرار سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية، من خلال دعواته المتكررة إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم".
وأوضح نادي الأسير، أن "هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع تحركات تشريعية داخل الكنيست، تهدف إلى إقرار قانون لإعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية خالية من أي ضمانات قضائية، لمحاكمة المعتقلين من قطاع غزة"، مشيرا إلى أن أكثر من 9100 معتقل فلسطيني لا يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى مئات المحتجزين في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي.