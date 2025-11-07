الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
12:30 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 12:39 GMT 07.11.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatالأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
على إيقاع الضم الزاحف في جنوب ووسط الضفة الغربية، يتسارع في شمال الضفة تنفيذ مخطط استيطاني في منطقة الأغوار يهدف إلى تهجير ما تبقى من تجمعات بدوية فلسطينية ومصادرة أراضيها، وحسم خطة فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق "ج" التي تشكل ما نسبته 60% من مساحة الضفة الغربية.
وتتعرض منطقة الأغوار الفلسطينية التي تشكل ما يزيد عن 30% من مساحة الضفة الغربية، إلى عمليات هدم ومصادرة للأراضي بشكل كبير، وما يزيد من معاناة الفلسطينيين تصاعد عنف المستوطنين تجاه التجمعات البدوية بهدف تهجير أصحابها والاستيلاء على أراضيها الزراعية والرعوية، واستهداف المياه والكهرباء والمواشي، لتصبح المنطقة بيئة طاردة لأصحابها، وتخلق واقعا يمهد لضم الضفة الغربية.
ولم يبق لسكان الأغوار سوى الاستمرار في معركة الصمود ولكن بالحد الأدنى من المقومات، والتي تحولت مع مرور الوقت إلى مقومات لحياة تقليدية بسيطة، لكنها عميقة لبقائها وتكيفها في مواجهة الظروف الصعبة والمتكررة، وأصبح لزامًا على الفلسطينيين أن يخوضوا في كل يوم، معركة الدفاع عن حياتهم وممتلكاتهم وبقائهم.
أمام تجمع الحديدية في الأغوار الشمالية، يستعرض المواطن عوض السلامين، آثار ما خلفه الاعتداء الأخير من المستوطنين على التجمع الذي يعيش فيه، ويروي عوض السلامين لوكالة "سبوتنيك" لحظات صعبة فرضت عليه مواجه الخطر لحماية عائلته: "هاجمنا مجموعة من المستوطنين الملثمين. منهم من كان يحمل سلاحا، ومنهم من يحمل العصي والحجارة، حيث أطلق البعض الرصاص علينا، وكان الأطفال في حالة من الخوف الشديد".
© Sputnik . Ajwad Jradatالأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "دمّر المستوطنون وسائل النقل ومصادر الكهرباء والخلايا الشمسية، ولم تسلم خزانات الماء والمواشي، وكنت أحاول في تلك اللحظة الدفاع عن آخر خزان ماء للشرب، ولكن أحد المستوطنين هاجمني ومعه سكين وقام بثقب الخزان وإفراغ المياه، ثم قالي لي: "عليك الرحيل هذه نصيحة، وإذا بقيت ستواجه أكثر من هذا".
ويشير المواطن عوض السلامين إلى أن "التجمع الذي يعيش فيه يضم 19 عائلة، وتعمل هذه العائلات في الزراعة ورعاية الأغنام، وتتعرض المنطقة بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وترهيبهم ومنعهم من الوصول إلى المراعي".
© Sputnik . Ajwad Jradatالأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويبيّن السلامين أن "الجيش الإسرائيلي يقتحم التجمعات الفلسطينية باستمرار، ويقوم بتخريب محتويات مساكن المواطنين وتهديدهم بالترحيل عن المنطقة، وبعد الهجوم الأخير علينا جاء الجيش ليعتقل عددا من سكان التجمع".
ويضيف السلامين: "عندما جاء الجيش ترك المستوطنين، واعتقل عددا من المواطنين وكنت من بينهم، ثم تم ربط أيدينا وإغلاق أعيننا، وأجبرنا على الجلوس في منطقة بعيدة لساعات عدة، ربما 5 أو 6 ساعات، وبعدها أطلق سراحنا، ولم نجد سبيلا سوى أن نسير مشيا على الأقدام حتى وصلنا لمنطقة بردلة شمالي نهر وادي الأردن في محافظة طوباس، وهناك ساعدنا الناس للعودة إلى التجمع".
© Sputnik . Ajwad Jradatالأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتنتشر قرابة 29 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الأغوار، منها قرابة 12 تجمعا استيطانيا في الأغوار الشمالية، إضافة إلى تواجد معسكرات الجيش الإسرائيلي، ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية فارس الفقهاء، إلى أن هجمات المستوطنين المتكررة على التجمعات الفلسطينية في الأغوار أدى إلى تهجير 32 تجمعا لغاية الآن، وما تبقى من الفلسطينيين يواجهون اعتداءات المستوطنين المتصاعدة.
© Sputnik . Ajwad Jradatالأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية فارس الفقهاء لـ "سبوتنيك": "هناك خطة إسرائيلية يتم تنفيذها على التجمعات الفلسطينية في الأغوار، من خلال مصادرة الأراضي والسيطرة على المياه وإغلاق المراعي والسيطرة الكاملة على الطرق الريفية، وأمام هذه السياسة المستمرة تجاه الفلسطينيين في هذه المناطق، لم يبق للأهالي في هذه التجمعات سوى الاستمرار في الصمود والبقاء، فلا توجد خيارات أمامهم ولا مناطق أقل تعرضا للهجمات ليذهبوا إليها، لذلك الصمود هو ما نراه لبقية التجمعات الموجودة والتي يضطر سكانها لشراء المياه والعيش بدون كهرباء، وبيع الأغنام بتوفير طعام".
© Sputnik . Ajwad Jradatالأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأكد الخبير أن "التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية لن يفيد الفلسطينيين في هذه المنطقة لاستعادة بعض حقوقهم أو حتى جزء من ممتلكاتهم، ونتائج توجه بعض الفلسطينيين لهذه المحاكم أثبتت صحة هذا الادعاء".
وأضاف: "يجب أن تتوفر جهود كبيرة للتوجه للمحاكم الدولية، وهذا ما يعبر عنه المواطنون في منطقة الأغوار، وبعضهم يسعى إلى ذلك، في محاولة للحفاظ على بقائهم وما تبقى من ممتلكاتهم وأراضيهم التي تتعرض للمصادرة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ولا تختلف معاناة المواطن عادل عليان الذي يعيش في منطقة الأغوار الشمالية، عما يعانيه عوض وباقي سكان التجمعات الفلسطينية، لكن عليان خسر أبقاره في هجوم للمستوطنين، الذين صادروا قرابة 30 بقرة، وحاول إعادتها من خلال المحاكم الإسرائيلية التي أصدرت قرار بإعادتها لكنه لم ينفذ.
ويقول عادل عليان لوكالة "سبوتنيك": "نتعرض إلى التهجير بكل الطرق، ونعامل بطريقة سيئة في أرضنا، ويغلقون الطرقات ويمنعون الحركة والتنقل أمامنا، وكما ترى هم الآن مقابلنا، ونعيش في حصار من معظم الجهات، وقد تعرضت لهجوم من المستوطنين وقاموا بسرقة أبقاري، وقمت برفع قضية في المحكمة الإسرائيلية وحصلت على حكم لإعادة الأبقار لكنه لم ينفذ، وما زالت الأبقار مع المستوطنين وأراها وهي في المراعي".
© Sputnik . Ajwad Jradatالأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتسيطر إسرائيل على 82% من أراضي الأغوار، التي تعتبر منطقة حيوية كونها تشكل الحدود الشرقية لفلسطين، وكذلك لأنها تعتبر سلة غذاء الفلسطينيين بمساحة صالحة للزارعة تتجاوز 39% .
© Sputnik . Ajwad Jradatالأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين
© Sputnik . Ajwad Jradat
ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن السلطات الإسرائيلية دمرت أو اتخذت قرار هدم نحو 3600 مبنى مملوكا للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتسعى إسرائيل لفرض خطة فرض السيادة على الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو جزئي عبر السيطرة على المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية أوسلو، والتي تمتد على 60% من مساحة الضفة الغربية، أو غيرها من المناطق.
وتزداد مخاطر الضم الإسرائيلي على الضفة الغربية، بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، وقد حذرت عدد من الدول من زيادة وتيرة الضم أو أي أشكال منه في الضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.