الأغوار الفلسطينية أرض البقاء والصمود تواجه عنف المستوطنين

على إيقاع الضم الزاحف في جنوب ووسط الضفة الغربية، يتسارع في شمال الضفة تنفيذ مخطط استيطاني في منطقة الأغوار يهدف إلى تهجير ما تبقى من تجمعات بدوية فلسطينية

وتتعرض منطقة الأغوار الفلسطينية التي تشكل ما يزيد عن 30% من مساحة الضفة الغربية، إلى عمليات هدم ومصادرة للأراضي بشكل كبير، وما يزيد من معاناة الفلسطينيين تصاعد عنف المستوطنين تجاه التجمعات البدوية بهدف تهجير أصحابها والاستيلاء على أراضيها الزراعية والرعوية، واستهداف المياه والكهرباء والمواشي، لتصبح المنطقة بيئة طاردة لأصحابها، وتخلق واقعا يمهد لضم الضفة الغربية.أمام تجمع الحديدية في الأغوار الشمالية، يستعرض المواطن عوض السلامين، آثار ما خلفه الاعتداء الأخير من المستوطنين على التجمع الذي يعيش فيه، ويروي عوض السلامين لوكالة "سبوتنيك" لحظات صعبة فرضت عليه مواجه الخطر لحماية عائلته: "هاجمنا مجموعة من المستوطنين الملثمين. منهم من كان يحمل سلاحا، ومنهم من يحمل العصي والحجارة، حيث أطلق البعض الرصاص علينا، وكان الأطفال في حالة من الخوف الشديد".ويشير المواطن عوض السلامين إلى أن "التجمع الذي يعيش فيه يضم 19 عائلة، وتعمل هذه العائلات في الزراعة ورعاية الأغنام، وتتعرض المنطقة بشكل مستمر لاعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وترهيبهم ومنعهم من الوصول إلى المراعي".ويضيف السلامين: "عندما جاء الجيش ترك المستوطنين، واعتقل عددا من المواطنين وكنت من بينهم، ثم تم ربط أيدينا وإغلاق أعيننا، وأجبرنا على الجلوس في منطقة بعيدة لساعات عدة، ربما 5 أو 6 ساعات، وبعدها أطلق سراحنا، ولم نجد سبيلا سوى أن نسير مشيا على الأقدام حتى وصلنا لمنطقة بردلة شمالي نهر وادي الأردن في محافظة طوباس، وهناك ساعدنا الناس للعودة إلى التجمع".وتنتشر قرابة 29 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الأغوار، منها قرابة 12 تجمعا استيطانيا في الأغوار الشمالية، إضافة إلى تواجد معسكرات الجيش الإسرائيلي، ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية فارس الفقهاء، إلى أن هجمات المستوطنين المتكررة على التجمعات الفلسطينية في الأغوار أدى إلى تهجير 32 تجمعا لغاية الآن، وما تبقى من الفلسطينيين يواجهون اعتداءات المستوطنين المتصاعدة.ويقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية فارس الفقهاء لـ "سبوتنيك": "هناك خطة إسرائيلية يتم تنفيذها على التجمعات الفلسطينية في الأغوار، من خلال مصادرة الأراضي والسيطرة على المياه وإغلاق المراعي والسيطرة الكاملة على الطرق الريفية، وأمام هذه السياسة المستمرة تجاه الفلسطينيين في هذه المناطق، لم يبق للأهالي في هذه التجمعات سوى الاستمرار في الصمود والبقاء، فلا توجد خيارات أمامهم ولا مناطق أقل تعرضا للهجمات ليذهبوا إليها، لذلك الصمود هو ما نراه لبقية التجمعات الموجودة والتي يضطر سكانها لشراء المياه والعيش بدون كهرباء، وبيع الأغنام بتوفير طعام".وأضاف: "يجب أن تتوفر جهود كبيرة للتوجه للمحاكم الدولية، وهذا ما يعبر عنه المواطنون في منطقة الأغوار، وبعضهم يسعى إلى ذلك، في محاولة للحفاظ على بقائهم وما تبقى من ممتلكاتهم وأراضيهم التي تتعرض للمصادرة".ويقول عادل عليان لوكالة "سبوتنيك": "نتعرض إلى التهجير بكل الطرق، ونعامل بطريقة سيئة في أرضنا، ويغلقون الطرقات ويمنعون الحركة والتنقل أمامنا، وكما ترى هم الآن مقابلنا، ونعيش في حصار من معظم الجهات، وقد تعرضت لهجوم من المستوطنين وقاموا بسرقة أبقاري، وقمت برفع قضية في المحكمة الإسرائيلية وحصلت على حكم لإعادة الأبقار لكنه لم ينفذ، وما زالت الأبقار مع المستوطنين وأراها وهي في المراعي".وتسيطر إسرائيل على 82% من أراضي الأغوار، التي تعتبر منطقة حيوية كونها تشكل الحدود الشرقية لفلسطين، وكذلك لأنها تعتبر سلة غذاء الفلسطينيين بمساحة صالحة للزارعة تتجاوز 39% .وتزداد مخاطر الضم الإسرائيلي على الضفة الغربية، بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، وقد حذرت عدد من الدول من زيادة وتيرة الضم أو أي أشكال منه في الضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.

