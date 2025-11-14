https://sarabic.ae/20251114/باحث-مصري-روسيا-تتمتع-بمصداقية-كبيرة-لدى-الشارع-السوري-ودورها-محوري-في-دعم-الاستقرار-1107115109.html

باحث مصري: روسيا تتمتع بمصداقية كبيرة لدى الشارع السوري ودورها محوري في دعم الاستقرار

أكد الباحث السياسي المصري هاني الجمل أن مساعي القيادة الجديدة في سوريا، التي يمثلها أحمد الشرع، تتركز حول تأسيس ما أسماه "سوريا الجديدة" عبر إحداث توازنات...

وعلق الباحث المصري على حديث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي صرح لوسائل إعلام بريطانية خلال زيارته للندن أمس الخميس، بأن دمشق تبني علاقات واقعية مع روسيا، مشددا على أنها "لا تسعى إلى أي مواجهة مع موسكو، وأن بلاده لا تريد الدخول في صدام مع روسيا أو استعداءها".وفيما يتعلق بالتحديات الداخلية، أوضح الجمل أن "أهم المعضلات أمام النظام الجديد هي تفكيك الجماعات الراديكالية والدخول في حلف ضد "تنظيم داعش"(لإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، كما أن الأولوية الملحة تكمن في تفكيك معسكر "الهول" الذي يُعد قنبلة موقوتة في وجه أي إدارة سورية راهنة".ولفت إلى أن نجاح دمشق في هذه المرحلة يتطلب خبرة واسعة من الدول التي تستطيع التعاطي مع هذه الجماعات، في حين أن القيادة الجديدة تسعى لـ "هندسة المشهد" عبر المصالح والتوافقات لضبط التوازنات بين القوى المتدخلة، بما في ذلك التحدي المتمثل في ضبط العلاقة بين قوات "قسد" وبين دمشق.وصرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الخميس، بأن "إسرائيل تمارس دورًا سلبيًا في سوريا"، معربًا عن عدم رضاها عن التغييرات السياسية الأخيرة في بلاده، فيما أكد أن "دمشق تتجنب الرد على الانتهاكات الإسرائيلية عسكريًا وتفضل الدبلوماسية"، على حد قوله.وخلال جلسة نقاشية في معهد تشاتام هاوس بلندن، أوضح الشيباني أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها على الأراضي السورية، لكننا لم ننجر إلى الاستفزازات، ونسعى للرد عبر القنوات الدبلوماسية".وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية: "لا نريد أن نكون طرفًا في أي حرب بالوكالة، ونهدف إلى الهدوء وتجنب التصعيد مع إسرائيل، مع تبديد ادعاءاتها بأنها تواجه تهديدًا".وأردف: "تركيزنا الرئيسي على إعادة بناء سوريا، وننظر إلى أي اتفاق محتمل مع إسرائيل ضمن هذا الإطار".وأشار وزير الخارجية السوري إلى "دعم دولي واسع لموقف سوريا الدبلوماسي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية"، قائلًا: "العديد من الأطراف الدولية تدعم موقفنا... النظام السابق ترك لنا مشاكل مع الجميع، لكننا نجحنا في إعادة تعريف صورة سوريا أمام العالم"، وفق تعبيره.وذكر الشيباني، أمس الخميس، أن نجاح التجربة السورية يعتمد على "التعايش ونبذ الطائفية"، مضيفا أنه "لا يجب أن نفوّت الفرصة السانحة حاليًا بالنسبة لسوريا والسوريين، ونعمل على مدار الساعة لتعريف العالم بسوريا الجديدة".

