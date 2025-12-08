عربي
القوات الروسية تحرر تشيرفونويه في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفودانيلوفكا في زابوروجيه
عام على رحيل الأسد… أبرز 10 أحداث أعادت تشكيل المشهد السوري السياسي والأمني
عام على رحيل الأسد… أبرز 10 أحداث أعادت تشكيل المشهد السوري السياسي والأمني
عام على رحيل الأسد… أبرز 10 أحداث أعادت تشكيل المشهد السوري السياسي والأمني
سبوتنيك عربي
عام كامل مرّ على مغادرة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شهدت سوريا خلاله تغيرات سياسية وأمنية وحتى جغرافية، غيرّت الملامح العامة للبلاد، فمع انتقال السلطة،... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T09:07+0000
2025-12-08T09:07+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
بشار الأسد
تطورات
العالم العربي
الساحل السوري
السويداء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101535608_0:12:2934:1662_1920x0_80_0_0_b7a373ff31e6bba6c97d1c619848ffe7.jpg
وخلال عام كامل، واجه المشهد السوري تحديات أمنية وتدخلات إقليمية وتحولات دولية مؤثرة أعاقت استقرار البلاد بشكل كامل، ومر بمحطات عدة بارزة رسمت ملامح سوريا الجديدة بعد رحيل الأسد.في 29 يناير/ كانون الثاني، عُيّن أحمد الشرع، رئيسا للمرحلة الانتقالية، بعدما أعلن المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، "حل الجيش، ومجلس الشعب واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية.وعلى إيقاع رسم ملامح سوريا الجديدة، سارعت إسرائيل إلى رسم توغلات جغرافية جديدة جنوبي سوريا، فبعد ساعات قليلة على رحيل الأسد، دمرت إسرائيل الأسطول السوري في ميناءي اللاذقية و"البيضاء"، وطائرات وسفن حربية ومنشآت استراتيجية، وسيطرت على قمة جبل الشيخ، والمنطقة العازلة، وعززت دفاعاتها على مرتفعات الجولان. كما توغلت في محافظات الجنوب السوري، حيث نصبت الحواجز ونفذت حملات اعتقال واسعة.في 7 مارس، شهد الساحل السوري "مجازر مروعة"، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ. خلال هجوم معاكس لقوات حكومية مدعومة من فصائل مسلحة ضد ما وصفتهم دمشق بـ"فلول النظام".وفي ما كان المشهد يغلي داخليا ودوليا على وقع المقاطع المصورة التي تنتشر تباعا عن مجازر الساحل، وقّع الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اتفاقا في 10 مارس، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده، لكن التنفيذ تعثر بسبب خلافات حول تفسير بنود الاتفاق.خارجيا، كانت ملامح سوريا أكثر إشراقا مدفوعة بدعم دولي، ففي سبتمبر/ أيلول، ألقى الشرع، خطابا خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فيه المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب سوريا حفاظا على سيادتها. ثم استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشرع، في البيت الأبيض في نوفمبر، وذلك غداة تعليق واشنطن عقوبات "قيصر" جزئيا لـ180 يوما، ورفع الاتحاد الأوروبي كامل عقوباته في مايو.عام كامل انقضى، ولا تزال المحافظات السورية، وخاصة الساحل السوري، تشهد حالة من الانفلات الأمني حيث تتكرر حوادث الخطف والقتل والاعتداء على ممتلكات المواطنين، ما دفع مناطق عدة في هذه المحافظات إلى تنظيم احتجاجات سلمية حاشدة، في نوفمبر، للمطالبة بوقف القتل والتحريض الطائفي، والمطالبة باللامركزية السياسية والإفراج عن المعتقلين منذ رحيل حكومة الأسد.
عام على رحيل الأسد… أبرز 10 أحداث أعادت تشكيل المشهد السوري السياسي والأمني

09:07 GMT 08.12.2025
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
عام كامل مرّ على مغادرة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شهدت سوريا خلاله تغيرات سياسية وأمنية وحتى جغرافية، غيرّت الملامح العامة للبلاد، فمع انتقال السلطة، وظهور ترتيبات دستورية جديدة، إلى جانب تحركات عسكرية داخلية وخارجية، أعادت الأحداث المتلاحقة رسم ملامح المشهد السوري.
وخلال عام كامل، واجه المشهد السوري تحديات أمنية وتدخلات إقليمية وتحولات دولية مؤثرة أعاقت استقرار البلاد بشكل كامل، ومر بمحطات عدة بارزة رسمت ملامح سوريا الجديدة بعد رحيل الأسد.

بداية التغيير، كان فجر 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما دخلت فصائل المعارضة السورية المنضوية ضمن هيئة "تحرير الشام"، العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد عبر التلفزيون الرسمي، بعد مغادرة الرئيس السابق بشار الأسد. وذلك بعد أن شنت مجموعات المعارضة المسلحة، عملية واسعة النطاق، في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ضد مواقع الجيش السوري، ومن ثم دخلوا دمشق، بعد أن تنحى الرئيس السابق بشار الأسد من منصبه وغادر البلاد.

علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
قائد الإدارة السورية الجديدة: أولويات سوريا ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي
29 يناير, 17:23 GMT
في 29 يناير/ كانون الثاني، عُيّن أحمد الشرع، رئيسا للمرحلة الانتقالية، بعدما أعلن المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، "حل الجيش، ومجلس الشعب واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية.
وفي 13 مارس/ اَذار، وقّع الشرع "الإعلان الدستوري الجديد"، الذي حدد المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ، وحصر السلطة التنفيذية بيد الرئيس خلال الفترة الانتقالية.
أضرار القصف الإسرائيلي في ميناء اللاذقية، سوريا 28 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
الجيش الإسرائيلي يدمر السفن الحربية التابعة للجيش السوري في ميناء اللاذقية
9 ديسمبر 2024, 18:34 GMT
وعلى إيقاع رسم ملامح سوريا الجديدة، سارعت إسرائيل إلى رسم توغلات جغرافية جديدة جنوبي سوريا، فبعد ساعات قليلة على رحيل الأسد، دمرت إسرائيل الأسطول السوري في ميناءي اللاذقية و"البيضاء"، وطائرات وسفن حربية ومنشآت استراتيجية، وسيطرت على قمة جبل الشيخ، والمنطقة العازلة، وعززت دفاعاتها على مرتفعات الجولان. كما توغلت في محافظات الجنوب السوري، حيث نصبت الحواجز ونفذت حملات اعتقال واسعة.

في 7 مارس، شهد الساحل السوري "مجازر مروعة"، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ. خلال هجوم معاكس لقوات حكومية مدعومة من فصائل مسلحة ضد ما وصفتهم دمشق بـ"فلول النظام".
قوات الأمن لدى السلطات السورية الجديدة تنتشر في ضواحي مدينة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
الصليب الأحمر السوري: لم يسمح لنا بالدخول إلى منطقة الساحل
9 مارس, 06:59 GMT

وفي ما كان المشهد يغلي داخليا ودوليا على وقع المقاطع المصورة التي تنتشر تباعا عن مجازر الساحل، وقّع الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اتفاقا في 10 مارس، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده، لكن التنفيذ تعثر بسبب خلافات حول تفسير بنود الاتفاق.

بعد أربعة أشهر، أعادت المأساة إنتاج سيناريو المجازر نفسها في السويداء جنوبي سوريا، حيث شهدت في يوليو/ تموز، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحين في مدينة السويداء، سجلت فيها حوادث ذكّرت بما حصل في الساحل السوري، حيث وثّق ناشطون بالصور والفيديوهات وقوع "مجازر مروعة" بحق المدنيين، على إثرها تدخلت إسرائيل وقصفت مبنى هيئة الأركان بزعم "حماية الدروز".
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
شهادات حية تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل "مجازر" مدينة السويداء
25 يوليو, 10:00 GMT

خارجيا، كانت ملامح سوريا أكثر إشراقا مدفوعة بدعم دولي، ففي سبتمبر/ أيلول، ألقى الشرع، خطابا خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فيه المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب سوريا حفاظا على سيادتها.

وفي نوفمبر، شطب مجلس الأمن اسم الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.

ثم استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشرع، في البيت الأبيض في نوفمبر، وذلك غداة تعليق واشنطن عقوبات "قيصر" جزئيا لـ180 يوما، ورفع الاتحاد الأوروبي كامل عقوباته في مايو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
الشرع: دمشق تتقاسم مصالح استراتيجية مع موسكو وتحتاج دعمها في مجلس الأمن
12 نوفمبر, 00:36 GMT
وفي زيارة أعادت رسم طبيعة العلاقات بين دمشق وموسكو، زار الشرع الكرملين والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد محللون سوريون أن "الزيارة مفصلية بوصفها تتويجا للعلاقات السورية- الروسية التي لا ترتبط بالنظام السابق، بل بالمصالح والملفات الاستراتيجية للدولة السورية والمنطقة ككل، خاصة لأهمية الدور الروسي كوسيط فاعل في المنطقة".
عام كامل انقضى، ولا تزال المحافظات السورية، وخاصة الساحل السوري، تشهد حالة من الانفلات الأمني حيث تتكرر حوادث الخطف والقتل والاعتداء على ممتلكات المواطنين، ما دفع مناطق عدة في هذه المحافظات إلى تنظيم احتجاجات سلمية حاشدة، في نوفمبر، للمطالبة بوقف القتل والتحريض الطائفي، والمطالبة باللامركزية السياسية والإفراج عن المعتقلين منذ رحيل حكومة الأسد.
