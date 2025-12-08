https://sarabic.ae/20251208/عام-على-رحيل-الأسد-أبرز-10-أحداث-أعادت-تشكيل-المشهد-السوري-السياسي-والأمني-1107926243.html

عام على رحيل الأسد… أبرز 10 أحداث أعادت تشكيل المشهد السوري السياسي والأمني

عام على رحيل الأسد… أبرز 10 أحداث أعادت تشكيل المشهد السوري السياسي والأمني

سبوتنيك عربي

سبوتنيك عربي

عام كامل مرّ على مغادرة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شهدت سوريا خلاله تغيرات سياسية وأمنية وحتى جغرافية، غيرّت الملامح العامة للبلاد، فمع انتقال السلطة،... 08.12.2025

وخلال عام كامل، واجه المشهد السوري تحديات أمنية وتدخلات إقليمية وتحولات دولية مؤثرة أعاقت استقرار البلاد بشكل كامل، ومر بمحطات عدة بارزة رسمت ملامح سوريا الجديدة بعد رحيل الأسد.في 29 يناير/ كانون الثاني، عُيّن أحمد الشرع، رئيسا للمرحلة الانتقالية، بعدما أعلن المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، "حل الجيش، ومجلس الشعب واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية.وعلى إيقاع رسم ملامح سوريا الجديدة، سارعت إسرائيل إلى رسم توغلات جغرافية جديدة جنوبي سوريا، فبعد ساعات قليلة على رحيل الأسد، دمرت إسرائيل الأسطول السوري في ميناءي اللاذقية و"البيضاء"، وطائرات وسفن حربية ومنشآت استراتيجية، وسيطرت على قمة جبل الشيخ، والمنطقة العازلة، وعززت دفاعاتها على مرتفعات الجولان. كما توغلت في محافظات الجنوب السوري، حيث نصبت الحواجز ونفذت حملات اعتقال واسعة.في 7 مارس، شهد الساحل السوري "مجازر مروعة"، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ. خلال هجوم معاكس لقوات حكومية مدعومة من فصائل مسلحة ضد ما وصفتهم دمشق بـ"فلول النظام".وفي ما كان المشهد يغلي داخليا ودوليا على وقع المقاطع المصورة التي تنتشر تباعا عن مجازر الساحل، وقّع الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اتفاقا في 10 مارس، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده، لكن التنفيذ تعثر بسبب خلافات حول تفسير بنود الاتفاق.خارجيا، كانت ملامح سوريا أكثر إشراقا مدفوعة بدعم دولي، ففي سبتمبر/ أيلول، ألقى الشرع، خطابا خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا فيه المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب سوريا حفاظا على سيادتها. ثم استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشرع، في البيت الأبيض في نوفمبر، وذلك غداة تعليق واشنطن عقوبات "قيصر" جزئيا لـ180 يوما، ورفع الاتحاد الأوروبي كامل عقوباته في مايو.عام كامل انقضى، ولا تزال المحافظات السورية، وخاصة الساحل السوري، تشهد حالة من الانفلات الأمني حيث تتكرر حوادث الخطف والقتل والاعتداء على ممتلكات المواطنين، ما دفع مناطق عدة في هذه المحافظات إلى تنظيم احتجاجات سلمية حاشدة، في نوفمبر، للمطالبة بوقف القتل والتحريض الطائفي، والمطالبة باللامركزية السياسية والإفراج عن المعتقلين منذ رحيل حكومة الأسد.

