عربي
رئيس مجلس "القيادة" اليمني": قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء لتصحيح المسار ولا يعني القطيعة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" تابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" تابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الجوية الروسية، أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T09:24+0000
2026-01-01T10:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107893965_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beca02bf6490256978f985680b922008.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين ولواء هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيانها، إلى أن "خسائر العدو في منطقة سيطرة قوات "الغرب"، بلغت 210 عسكريين، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، و16 مركبة و4 مدافع ميدانية، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة".وأفاد البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء "ياغر" تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليميا بالقرب من بلدات كوندراتوفكا وخرابوفشينا ونوفايا سيتش وخوتين وريجيفكا في مقاطعة سومي، وفي اتجاه خاركوف، تمكنت من دحر وحدات تابعة للواءي مشاة آليين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي فوفتشانسكي خوتورا وليمان في مقاطعة خاركوف".وجاء في البيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، صدّت وحدات من الجيش السادس هجومين شنّتهما وحدات من اللواء 92 الهجومي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي نيتشفولودوفكا وبلاغوداتوفكا، بهدف الوصول إلى مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وقد أسفر الهجوم عن مقتل نحو 15 مسلحًا وتدمير شاحنتين صغيرتين".وذكر بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، انتقلت إلى مواقع وخطوط أكثر تحصينًا، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء محمول جوًا من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحريا بالقرب من بلدات زاكوتنوي وبوندارنوي وكراماتورسك وكونستانتينوفكا وريزنيكوفكا ونيكولايفكا وبيريستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو وتكبده خسائر فادحة".وقالت الوزارة: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات".وتابع: "تمكنت قوات "دنيبر"، من دحر وحدات من لواء ميكانيكي ولواء دفاع إقليميا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي بيلوغوري وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وبلدات أنتونيفكا ويانتارني وسادوفوي في مقاطعة خيرسون".وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "عززت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، وحيّدت أفرادًا ومعدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية ولواء دفاع إقليميا و3 ألوية من الحرس الوطني، ولواء القوات الخاصة آزوف (المحظور في روسيا)".ونوّه البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 470 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و8 مركبات، ومدفعين ميدانيين، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-37" أمريكية الصنع".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" تابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

09:24 GMT 01.01.2026 (تم التحديث: 10:18 GMT 01.01.2026)
© Sputnik . /Виталий Тимкивالقوات الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Sputnik . /Виталий Тимкив
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الجوية الروسية، أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين ولواء هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيانها، إلى أن "خسائر العدو في منطقة سيطرة قوات "الغرب"، بلغت 210 عسكريين، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، و16 مركبة و4 مدافع ميدانية، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة".

ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن "الانتصارات تركزت في مناطق كوبيانسك - أوزلوفويا، وبودولي، وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبيشيفو وكراسني ليمان وإيليتشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 168 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
05:37 GMT

وتابع بيان الدفاع الروسية: "قصفت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت طاقة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومستودعات ذخيرة ومصانع تجميع طائرات مسيرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، والقوميين، والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة".

وأفاد البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء "ياغر" تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليميا بالقرب من بلدات كوندراتوفكا وخرابوفشينا ونوفايا سيتش وخوتين وريجيفكا في مقاطعة سومي، وفي اتجاه خاركوف، تمكنت من دحر وحدات تابعة للواءي مشاة آليين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي فوفتشانسكي خوتورا وليمان في مقاطعة خاركوف".
وجاء في البيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، صدّت وحدات من الجيش السادس هجومين شنّتهما وحدات من اللواء 92 الهجومي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي نيتشفولودوفكا وبلاغوداتوفكا، بهدف الوصول إلى مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وقد أسفر الهجوم عن مقتل نحو 15 مسلحًا وتدمير شاحنتين صغيرتين".

وكما أكد البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 190 جنديا، و11 مركبة ومحطة حرب إلكترونية ومستودعين للإمداد".

عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: كييف تحاول إقناع الغرب باستمرار وجود قواتها في كراسنوارميسك
أمس, 12:19 GMT
وذكر بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، انتقلت إلى مواقع وخطوط أكثر تحصينًا، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء محمول جوًا من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحريا بالقرب من بلدات زاكوتنوي وبوندارنوي وكراماتورسك وكونستانتينوفكا وريزنيكوفكا ونيكولايفكا وبيريستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الوزارة أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 190 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبة مدرعة من طراز "برو ماكس" أمريكية الصنع، و10 مركبات و4 قطع مدفعية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية ومستودعين للإمداد".

إسقاط مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة مقر إقامة بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
الدفاع الروسية تنشر لقطات لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر بوتين
أمس, 10:06 GMT
وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو وتكبده خسائر فادحة".

وأضاف: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق"، واصلت التقدم بعمق في دفاعات العدو، وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية والهجومية و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات دوروزنيانكا وفيرخنيايا تيرسا وزاليزنيشنوي وتيرنوفاتوي في مقاطعة زابوروجيه وبراتسكوي وفيليكوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وقالت الوزارة: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات".
وحدة صواريخ أوريشنيك تنفذ تدريب قتالي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
وحدة صواريخ "أوريشنيك" تنفذ تدريبا قتاليا في بيلاروسيا - الدفاع الروسية
30 ديسمبر 2025, 07:56 GMT

وأشار البيان إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت ما يصل إلى 55 جنديا أوكرانيا، ودمرت 15 مركبة، ومدفعين، ومحطة رادار "رادا" إسرائيلية الصنع، و3 أنظمة حرب إلكترونية".

وتابع: "تمكنت قوات "دنيبر"، من دحر وحدات من لواء ميكانيكي ولواء دفاع إقليميا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي بيلوغوري وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وبلدات أنتونيفكا ويانتارني وسادوفوي في مقاطعة خيرسون".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية حول استهداف مقاطعة خيرسون: نتهم كل من يدعم "الأوغاد الإرهابيين" في أوكرانيا
09:01 GMT
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "عززت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، وحيّدت أفرادًا ومعدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية ولواء دفاع إقليميا و3 ألوية من الحرس الوطني، ولواء القوات الخاصة آزوف (المحظور في روسيا)".

وأشار إلى هزائم قوات نظام كييف التي مُنيت بها في مناطق فولنوي ونوفوكريفوروجيا وسيرغييفكا وكراسنويارسكوي وكوتوزوفكا وشيفتشينكو ونوفي دونباس وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى غافريلوفكا ونوفوبافلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

ونوّه البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 470 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و8 مركبات، ومدفعين ميدانيين، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-37" أمريكية الصنع".
مدفع هاوتزر الروسي يستهدف نقاط تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر 6 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
28 ديسمبر 2025, 09:16 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
