القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" تابعة للقوات الأوكرانية - وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الجوية الروسية، أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. 01.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان لها: "أسقطت القوات الجوية الروسية طائرة مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من دحر أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين ولواء هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيانها، إلى أن "خسائر العدو في منطقة سيطرة قوات "الغرب"، بلغت 210 عسكريين، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، و16 مركبة و4 مدافع ميدانية، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة".وأفاد البيان بأن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء "ياغر" تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليميا بالقرب من بلدات كوندراتوفكا وخرابوفشينا ونوفايا سيتش وخوتين وريجيفكا في مقاطعة سومي، وفي اتجاه خاركوف، تمكنت من دحر وحدات تابعة للواءي مشاة آليين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي فوفتشانسكي خوتورا وليمان في مقاطعة خاركوف".وجاء في البيان: "خلال الـ24 ساعة الماضية، صدّت وحدات من الجيش السادس هجومين شنّتهما وحدات من اللواء 92 الهجومي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي نيتشفولودوفكا وبلاغوداتوفكا، بهدف الوصول إلى مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وقد أسفر الهجوم عن مقتل نحو 15 مسلحًا وتدمير شاحنتين صغيرتين".وذكر بيان الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، انتقلت إلى مواقع وخطوط أكثر تحصينًا، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء محمول جوًا من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء بحريا بالقرب من بلدات زاكوتنوي وبوندارنوي وكراماتورسك وكونستانتينوفكا وريزنيكوفكا ونيكولايفكا وبيريستوك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تواصل تقدمها في عمق دفاعات العدو وتكبده خسائر فادحة".وقالت الوزارة: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 220 جنديًا، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات".وتابع: "تمكنت قوات "دنيبر"، من دحر وحدات من لواء ميكانيكي ولواء دفاع إقليميا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي بيلوغوري وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، وبلدات أنتونيفكا ويانتارني وسادوفوي في مقاطعة خيرسون".وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "عززت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، وحيّدت أفرادًا ومعدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية ولواء دفاع إقليميا و3 ألوية من الحرس الوطني، ولواء القوات الخاصة آزوف (المحظور في روسيا)".ونوّه البيان إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 470 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و8 مركبات، ومدفعين ميدانيين، ومحطة مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-37" أمريكية الصنع".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

